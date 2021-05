GRESK: En katt og hennes to kattunger i ruinene ved Agora i Athen. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Frykter utryddelse av katteraser etter gresk plan om tvangssterilisering

Dyrleger frykter enkelte katte- og hunderaser kan utryddes om den greske planen om obligatorisk sterilisering av løshunder og løskatter gjennomføres.

Lovforslaget er på høring før det skal stemmes over i juni, skriver Guardian.

Hellas har en av de største bestandene av løskatter og løshunder i hele verden, skriver avisen. Dyrevernsaktivister estimerer at det er rundt to millioner løse katter og hunder bare i Athen.

Guardian skriver at forslaget har møtt motstand fra veterinærer og oppdrettere som frykter for rasenes fremtid.

– Studier fra USA og Australia viser at obligatorisk sterilisering ikke fungerer, sier lederen av en lavkostnads steriliseringsklinikk på Syros, Manos Vorrisis.

Oppdrettere hevder lovforslaget kan bety slutten på raser som har eksistert i Hellas i hundrevis av år.

Theodosis Papandreou representerer Hellas’ amatøroppdretter-klubb og sier loven også innebærer restriksjoner på kull.

– Det kan i siste instans bety slutten på stamtavler som er helt unike for Hellas, sier han.

Ifølge Guardian er det nå fokus på dyrevelferd i flere land som er kjent for å behandle katter og hunder dårlig.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis adopterte nylig hunden Peanut for å sette søkelyset på temaet.

ADOPTERT: Serbias statsminister Ana Brnabic klapper Peanut, hunden til den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis, 13. mai i år. Foto: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office / AP

Ministeren har tvitret at lovforslaget også handler om beskyttelse av dyrene og om å fremme human behandling av dem.

Guardian skriver at kampen om sterilisering også er en kulturell sak i Hellas.

– Menn i dette landet er spesielt imot forslaget fordi de setter likhetstegn mellom sterilisering og å berøve dyrene for deres manndom, sier Efi Tsekmesoglou ved en dyrevernsorganisasjon på Kreta.

Han forteller at de daglig finner esker og sekker med kattunger og valper i søppelbøtter og at han er for obligatorisk sterilisering.