Nytt russisk angrep på Norges USA-samarbeid

REYKJAVIK (VG) Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom torsdag med et nytt angrep å det han mener er brudd med den norske basepolitikken - å tillate amerikanske styrker å komme til Norge.

Lavrov sier at han oppfatter den nye forsvarsavtalen med USA som en lovendring for å tillate større militært nærvær fra USAs side i Norge.

– Land i Russlands umiddelbare nærhet endrer nå sine lover for å tillate utenlandske militære styrker og våpen på sitt territorium, sa Lavrov på en pressekonferanse som avsluttet møtet i Arktisk Råd i Reykjavik torsdag ettermiddag.

Lavrov fikk flere spørsmål om den økte spenningen mellom Norge, USA og NATO på den ene siden, og Russland på den andre.

Permanent rotasjon

Den russiske utenriksministeren kalte de amerikanske styrkene i Norge for en «permanent rotasjon», og sa at det er i strid med Norges selvpålagte begrensning om ikke å ha utenlandske militære baser på norsk territorium.

Han varslet at dette blir tema i et eget møte med den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) senere torsdag ettermiddag.

Russland overtar nå formannskapet i Arktisk Råd etter at Island har holdt det i to år. Lavrov sier at Russland vil forsterke samarbeidet mellom landene, og jobbe for en bærekraftig utvikling, og klimaforpliktelser i tråd med Paris-avtalen.

Sikkerhetspolitikk er imidlertid ikke tema i Arktisk Råd, og det utgående islandske formannskapet håper at det fortsetter slik, for dialogens skyld.

Avtalebrudd

Men da Sergej Lavrov ble utfordret med spørsmål om rivaliseringen mellom øst og vest i nordområdene, langet han ut mot både Norge og NATO.

– Vi hadde en avtale med NATO fra 1997 om at NATO ikke skulle plassere ut militære styrker i våre naboland, Den avtalen er brutt, sa Lavrov. NATO har tildligere benektet at det finnes en slik avtale.

På VGs spørsmål om hva Russland vil foreta seg for å svare på engstelsen for våpenkappløpet blant folk som bor i Nordområdene, tok Lavrov opp et tidligere forslag:

– Vi har foreslått at landenes militære øverstkommanderende møtes for å snakke om marine utfordringer, om søk og redning, og om å minke risikoen.

– VI har ikke fått nei på dette, men vi har heller ikke fått ja fra noen, sa Lavrov.

Ine Eriksen Søreide sa til VG onsdag at Norge ikke støtter et slikt forslag., Men Lavrov sier at Russland vil legge til rette for et slikt møte i løpet av sin tid som formann i Arktisk Råd.

