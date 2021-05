SEIER: Hamas-tilhenger Naher el-Mansi (37) og Jalal (8) feirer det de ser på som en seier over Israel. – Palestina skal bli vårt igjen. Vi skal returnere tilbake, forteller Naher. Foto: Kyrre Lien, VG

Hamas-topp til VG: − Vi vant krigen

BEIRUT (VG) Hamas-tilhengere jubler i gatene i Beirut. Lederen for Hamas i Libanon sier til VG at våpenhvilen er å regne som en seier i krigen mot Israel.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er kommet hit for å feire at Hamas vant over Israel.

Natt til fredag trådte en fredsavtale i kraft mellom Hamas og Israel etter elleve dager med kamper på Gaza.

I Beirut veiver Naher el-Mansi (37) med et palestinsk flagg sammen med hundre andre Hamas-tilhengere, gruppen som kontrollerer Gaza.

De har samlet seg i den palestinske flyktningleiren Shatila i Libanon, som huser palestinere som ble fordrevet fra det som i dag er kjent som Israel, i 1948.

– Store Gud, dette er en seier for oss. Men kampen er ikke over, vi er klare for å dø for vår sak. Jeg har to sønner som er klare for å bli martyrer. Det er vårt land, vårt sted. De tok det med makt, forteller hun.

Hun forteller at hun vokste opp som en del av Hamas-bevegelsen, en organisasjon som flere land regner som en terrororganisasjon.

fullskjerm neste DEMONSTRASJON: Fatah-tilhengere masjerer gjennom gatene i den palestinske flyktningeleiren Shatila.

– Våpenhvile betyr at det er vi som har vunnet, og de innrømmer at de har tapt. Den palestinske motstandsbevegelsen lever fortsatt, forteller Hamas-representant Mashour Abdel Halim (62) til VG.

Han har ansvaret for palestinske forhold for Hamas her i Libanon.

– Hvem startet krigen?

– Det var Israel, med deres angrep på Sheikh Jarrah og al-Aqsa-moskeen. Det var det som antente denne krigen, og vi måtte bare forsvare oss.

– Israel og USA sier dere skjuler våpen nær sivile. Hvorfor det?

– Det er løgn og tull. Hamas har aldri skjult våpen blant sivile. Dette sier Israel kun fordi de har mislyktes i sine operasjoner.

I 2014 oppdaget FN at militante grupper på Gaza hadde brukt skoler til å lagre raketter og å avfyre av disse.

HAMAS-TOPP: Mashour Abdel Halim (62) har ansvaret for Hamas i Libanon. Foto: Kyrre Lien, VG

Fatah og Hamas

De fleste av de oppmøtte på demonstrasjonen er Fatah-tilhengere. De har kontrollen på Vestbredden, mens Hamas kontrollerer Gaza.

En av de største forskjellene på de to organisasjonene er deres syn på Israel. Sekulære Fatah ønsker å forhandle med Israel gjennom politikk, mens den ytterliggående islamistiske organisasjonen Hamas ønsker væpnet kamp.

Det har også gjort at de to partiene har havnet i konflikt, noe som også utspant seg på demonstrasjonen.

– Krigen nå har skapt sympati for palestinerne fra alle landene rundt oss. Vi burde bevare denne enheten, og bli ferdig med aggresjonen, kommer det fra høyttalere fra Fatah.

Men Hamas svarer raskt over sin høyttaler:

– På grunn av den væpnede motstanden har al-Aqsa-moskeen fått sin ære igjen. Fatah, vi ser ikke dere i denne motstandsbevegelsen mot Israel. Støtt oss og Palestina!

AVSLAPPET: En ung palestiner slapper av under demonstrasjonen i Libanon. Foto: Kyrre Lien, VG

Fakta om palestinere i Libanon – Tallene varierer, men det er anslått at omkring 200 000 palestinere lever som flyktninger i Libanon. De eldste av disse menneskene flyktet fra sine hjem etter opprettelsen av staten Israel i 1948, de yngre er født i flyktningleirene. – Alle er presset sammen i tolv fattigslige leire i Beirut og andre steder. De mest kjente leirene er Sabra og Shatila i utkanten av den libanesiske hovedstaden, der israelskvennlig libanesisk milits slaktet ned hundrevis av mennesker i 1982. De fikk passere de israelske styrker som skulle passe på og det er anslått at mellom 700 og 3500 ble drept i massakren, som gjorde at den daværende israelske forsvarsministeren Ariel Sharon måtte gå av. Kilde: NTB og SNL Vis mer

– Fatah ønsker en fremtidig løsning med Israel. Dere ønsker væpnet motstand. Hvorfor?

– Vi har sett hva som skjedde med Oslo-avtalen, og Israel ga oss ingenting. Vi ønsker ikke å jobbe med noen som vil undertrykke oss som folk, forteller Hamas-representanten Mashour Abdel Halim til VG.

– Motstanden gir oss styrke og stolthet for å få landet vårt tilbake. Vi ønsker bare å leve i fred, men da også med våre rettigheter og det vi har krav på, sier han.

VENTER: Forbipasserende venter på at demonstrasjonen skal bli ferdig så de kan passere. Foto: Kyrre Lien, VG

Vil kjempe uten våpen

– Israel burde elske andre, og da vil vi andre elske dem tilbake, forteller Kazem Hassan. Han er representant for Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i leiren, hvor partiet Fatah er organisert under.

– Kampen for et fritt Palestina er ikke ferdig. Vi må se fremover og mot fred, og det som nå skjer på Vestbredden burde fortsette. Vi har ikke våpen der, men vi bruker vår stemme. Vi er ikke drapsmenn eller terrorister.

Han er glad for de siste ukers voldsomme medieoppmerksomhet rundt det han ser på som den palestinske undertrykkingen.

– Folk i hele verden forstår hva som skjer i Palestina, og det palestinske temaet er endelig på bordet igjen. Vår kamp mot Israel fortsetter siden de ikke aksepterer vårt folk. Men vi ønsker ikke en kamp med våpen, vi vil bare ha fred.

VÅPENHVILE: Natt til fredag da våpenhvilen mellom Hamas og Israel ble iverksatt, ble de sønderknuste nabolagene i Gaza fylt av folk som feiret. Foto: MOHAMMED SALEM / X01571

Israel mener deres angrep var vellykket

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at de israelske angrepene på Gazastripen var «en eksepsjonell suksess».

Netanyahu mener den israelske militæroperasjonen var vellykket og advarer Hamas mot nye rakettangrep. De vil i så fall bli møtt med israelsk maktbruk «på et helt nytt nivå», melder NTB.

Som alltid er det sivile som rammes hardest, og palestinske helsemyndigheter opplyser i en uttalelse til VG at minst 243 mennesker mistet livet, blant dem 66 barn.

Tolv mennesker ble drept av palestinske rakettangrep på israelsk side, blant dem to barn, før en våpenhvile trådte i kraft natt til fredag.

