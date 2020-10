Fauci om Trump: – Kan gå den gale veien

USAs coronasmittede president spaserte mandag ut av sykehuset. Smittevernekspert Anthony Fauci sier at tilstanden hans fortsatt kan forverre seg.

For mindre enn 10 minutter siden

USAs president Donald Trump (74) ble mandag skrevet ut fra militærsykehuset Walter Reed, og skal fortsette behandlingen hjemme i Det hvite hus.

Etter hjemkomsten sa han at han følte seg bra, og at han vil være raskt tilbake på veien for å drive valgkampanje før presidentvalget 3. november.

Fikk du med deg? Får kritikk for munnbind-fjerning etter hjemkomsten fra sykehuset

Den amerikanske smittevernlegen Anthony Fauci sier imidlertid til CNN at Trump, som offentliggjorde coronasmitten fredag, ikke er helt utenfor fare.

– Jeg er ikke direkte involvert i hans behandling. Men han er såpass tidlig i sykdomsforløpet at det ikke er noen hemmelighet at, dersom du ser på folks sykdomsforløp, at de noen ganger kan se en reversering etter fem til åtte dager, sier han og legger til:

– Det betyr at det kan gå den gale veien og at han havner i trøbbel.

Fauci er medlem av corona-innsatsstyrken ved Det hvite hus.

Anthony Fauci er medlem av innsatsstyrken mot coronaviruset ved Det hvite hus. Her under en pressekonferanse med Donald Trump 22. april. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Legen, som er blitt kjent for å tørre å motsi presidenten, sier at han ikke tror dette er et sannsynlig scenario, men at Det hvite hus likevel må være forberedt.

– Han vet det, legene vet det. De kommer til å holde et øye med det, men de vil prøve å gjøre det i Det hvite hus istedenfor på sykehuset, sier Fauci, og legger til at han synes presidenten så ut til å være i god form da han forlot helikopteret og gikk inn i Det hvite hus mandag.

Lege om deler av Trumps eksperimentelle behandling: – Kan være farlig

USAs president spaserte selv ut av sykehuset og inn i en bil som fraktet ham til militærhelikopteret Marine One. Vel hjemme i Det hvite hus gikk han opp trappene til Truman-balkongen, der han tok av seg munnbindet og vinket og viste tommel-opp-tegn til fotografene.

Da han mandag kunngjorde at Trump kan fortsette behandlingen i Det hvite hus, erkjente også legen Sean Conley at presidenten den neste uken ikke er helt utenfor fare, skriver AP.

Etter å ha blitt bekreftet smittet, fikk Trump først høy feber og tett nese, samt en uvanlig utmattelse, ifølge Conley. Sist gang feberen var høy, var fredag, dagen før han ble han innlagt på Walter Reed militærsykehus. Mengden oksygen i Trumps blod falt både fredag og lørdag til bekymringsfulle lave nivåer, ifølge legen.

les også Lett for deg å si, Trump

Assisterende helsedirektør i Norge Espen Nakstad har ikke ønsket å kommentere sykdomstilstanden til Trump direkte, men sa tidligere mandag til VG på generelt grunnlag at de fleste mellom 70–80 år vil være syke med coronaviruset i en ukes tid før de merker en tydelig bedring.

Det kan likevel være stor forskjell mellom individuelle pasienter.

– I uke 2 forverres imidlertid sykdomstilstanden for noen, og omtrent én av ti i den denne aldersgruppen vil da trenge sykehusinnleggelse. For de mest alvorlig syke vil det ganske raskt bli behov for intensivbehandling som ofte strekker seg inn i uke 3, la han til.

Publisert: 06.10.20 kl. 04:38

Les også