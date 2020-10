FORTVILET: Ezinne Okparaebo sier til VG at det gjør vondt å se på det som skjer i Nigeria. Foto: Krister Sørbø

Nigeria-volden vekker avsky verden rundt

Spesialstyrken i det nigerianske politiet anklages for drap, tortur og pengeutpressing. Nå får demonstrantene mot politivolden støtte fra kjendiser verden rundt, blant dem sprinter Ezinne Okparaebo.

Okparaebo, som holder norgesrekorden på 100 meter, er født i delstaten Imo, i det sørlige Nigeria. De siste to ukene har en bølge av protester spredd seg gjennom hele fødelandet til sprinteren.

Fredelige demonstranter, kledd i det nigerianske og syngende på nasjonalsangen, er blitt skutt på åpen gate. Minst femti personer er blitt drept.

– Det gjør vondt å være vitne til det som skjer i Nigeria. Det vi ser en ny generasjon med fryktløse ungdommer som har tatt til gatene i fredelig demonstrasjon med kun flagget som beskyttelse. De ønsker et tryggere og bedre Nigeria. Folket fortjener bedre, skriver Okparaebo i en sms til VG.

REKORDHOLDER: Okaparaebo holder norgesrekordene både på 100 meter og 200 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg synes at det er bra at folk sier ifra. Enten om man har nigerianske aner eller ikke. Jeg har nigerianske aner, så dette er meg ekstra nær. Vi står sammen i solidaritet med demonstrantene og støtter de så godt vi kan. Verden må vite om det som skjer, fortsetter hun.

– Politivold, drap eller korrupsjon skal ikke tolereres enten om det skjer i Norge, i USA eller Nigeria. Vi må alltid stå sammen mot urettferdigheten.







SPARKER: Demonstrasjonene mot politivold er blitt møtt med mer politivold.

Manchester United-stjerne

Hun følger i fotsporene til store internasjonale profiler som Manchester United-spiss Odion Ighalo, som har gått ut og kalt sin egen regjering for en skam, grunnet drap på demonstranter.

MARKERING: Manchester United Odion Ighalo før kampen mot Linzer i Europa League i august Foto: OLI SCARFF / AFP / NTB

– Jeg er lei meg og knust. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg er ikke typen til å snakke om politikk, men jeg kan ikke være stille lenger, sier han i en video på Twitter.

Også tungvektsmester i boksing, britiske Anthony Joshua, som ofte snakker med stolthet om sine nigerianske røtter, har tatt til orde for en endring i Nigeria.

Han har blant annet lagt ut en Twitter-utveksling med musiker Femi Kuti, som er sønn av den legendariske, nigerianske afro-jazz artisten Fela Kuti:

I tillegg har artister som blant annet Beyoncé og Rihana gått ut med støtte til demonstrantene. FNs generalsekretær António Guterres krever at det nigerianske politiets brutale metoder må stanse. Den Afrikanske Union har også vært ute med en kraftig fordømmelse.

MESTER: Anthony Joshua med tungvektsbeltene fra IBF, WBA, WBO og IBO. (Landsmannen Tyson Fury har det kanskje mest prestisjefylte beltet, WBC) Foto: Andrew Couldridge / X03808

Demonstrerer i Oslo

Torsdag ettermiddag arrangerer Nigeriansk Forening i Norge demonstrasjon i Oslo til støtte for sine landsmenn.

– Spesialstyrken i politiet brukes til å slå ned på opposisjon, stanse protester og beskytte valgfusk, sier Chime Onuegbo, leder i foreningen til VG.

Protestene tok av for alvor da en video av det som skulle være politibetjenter fra Special Anti-Robbery Squad (SARS) som skjøt og drepte en ung mann, og regelrett stjal bilen hans, spredde seg på nettet. Politiet hevder videoen er falsk, men altfor mange nigerianere er blitt utsatt for vold og overgrep av nettopp denne styrken.

– Nesten alle i Nigeria har et familiemedlem som er blitt rammet av menneskerettsbrudd fra SARS. Jeg er selv blitt stoppet og måtte betale bestikkelser for å få kjøre videre. De operer utenfor loven, men ingen av dem stilles for retten, forklarer Onuegbo.







FREDELIGE: Demonstranter som ikke har oppført seg voldelig er like fullt blitt skutt og drept av politiet.

Går i sivil

Styrken det er snakk om ble opprettet i 1992, en tid da bevæpnede gjenger terroriserte sivilbefolkningen flere steder, særlig i hovedstaden Lagos. SARS opererte i sivil, var fristilt fra det øvrige politiet og gikk raskt fra å være spesialister på å stanse ran og organisert kriminalitet, til å bli landets ledende spesialstyrke.

Men SARS har det siste tiåret selv operert som en farlig og bevæpnet gruppe, som blant annet beskyldes av Amnesty for grov tortur i sine varetektsfengsler, og som anklages for vold, drap og pengeutpressing i stor skala.

Landets regjering har sett seg nødt til å avvikle spesialstyrken, men det har ikke ført til en stans i protestene.

– Demonstrasjonene handler om mer enn bare politivold, det handler også om dårlig styresett og korrupsjon. Det spesielle med disse protestene er at de ikke er basert på en religiøs eller etnisk gruppe, men får støtte fra alle lag i folket og har spredd seg over hele landet, sier Onuegbo.

LEDER: Chime Onuegbo i Nigeriansk Forening i Norge. Foto: Privat

Det samme påpeker Nigeria-ekspert og religionsviter Gina Lende, som beskriver demonstrasjonene som en ukoordinert bevegelse som ønsker større reformer.

– I nigeriansk sammenheng er dette revolusjonert. Unge over hele landet som går ut og står opp mot et system som er så brutalt. Politiet utgjør en trussel mot vanlige folk, sier Lende.

Hun tror den internasjonale støtten vil kunne få en påvirkning.

– Den nigerianske regjeringen har tidligere vist at den er lydhøre overfor internasjonal oppmerksomhet. Nå vet den at verden ser på det som skjer.

President Muhammadu Buhari lover folket reformer for å få en slutt på politivolden, men samtidig er det innført portforbud og unntakstilstand for å få slutt på demonstrasjonen.

Men protestbølgen ser ikke ut til å avta.

Publisert: 22.10.20 kl. 15:44

