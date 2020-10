TILTALT: Ghislaine Maxwell er varetektsfengslet og tiltalt for å tilrettelegge for, og delta i, overgrep av mindreårige jenter. Foto: REUTERS TV / X00514

Frigir tidligere dokumenter i overgrepsskandale: − Så aldri upassende aktiviteter

Tidligere vitnemål av Ghislaine Maxwell har nå blitt frigitt, etter at en domstol avslo hennes advokaters forsøk på å holde de skjult.

Ghislaine Maxwell er tiltalt for å ha rekruttert mindreårige jenter helt nede i 14-årsalderen som ble seksuelt misbrukt av hennes ekskjæreste Jeffrey Epstein. Hun skal også ha deltatt i overgrepene.

Nå har ytterligere rettsdokumenter fra et sivilt søksmål i 2016 blitt frigitt, etter at en domstol avslo anken fra Maxwells advokater som forsøkte å hindre de fra å bli offentliggjort.

Søksmålet var mellom Epstein, Maxwell og Virginia Roberts Giuffre, en av kvinnene som har anklaget paret for seksuelle overgrep.

Ifølge CNN inneholder de nylig frigitte dokumentene over 400 sider med vitnemål av Maxwell.

Maxwell: – Så aldri upassende aktiviteter

Ifølge CNN viser vitnemålene at Maxwell forsvarte Epstein da hun ble konfrontert med anklagene om seksuelle overgrep av en rekke mindreårige jenter.

Hun skal ha uttalt at hun aldri observerte Epstein ha sex med mindreårige, og at det ikke var mindreårige jenter på den private øyen hans. Maxwell nektet også for å ha visst om transport av jenter i forbindelse med prostitusjon.

– Jeg så aldri noen upassende aktiviteter med mindreårige av Jeffrey, sier Maxwell i vitnemålene fra 2016.

Maxwell nektet også for å ha møtt anklageren Giuffre på president Donald Trumps Mar-a-Lago-eiendom og for å ha tatt henne med til Epstein for å gi han en massasje. Hun avfeide ifølge dokumentene alle påstandene fra Giuffre som løgner.

Maxwell beskrev Epstein som en god venn som hun ville hjelpe etter at han ble dømt for sexhandel i 2008.

– Jeg er en veldig lojal person, og Jeffrey var veldig god mot meg da min far gikk bort, sa Maxwell.

Giuffre: – Trente meg opp som en sexslave

I juli ble over 600 sider med rettsdokumenter i tilknytning til samme søksmål frigitt. De inneholdt e-poster mellom Maxwell og Epstein, i tillegg til vitneavhør av Giuffre. Maxwells advokater klarte den gang å få til en midlertidig blokkering av to dokumenter.

I vitneavhørene skal Giuffre ha fortalt at hun ble tvunget til å utføre oralsex på Maxwell i Epsteins nærvær.

– Ghislaine Maxwell brakte meg inn i menneskehandel-industrien. Det var hun som mishandlet meg både mentalt og fysisk. Det var hun som trente meg opp som en sexslave, fortalte hun.

SØKSMÅL: Vitnemålene som nå er frigitt er fra et sivilt søksmål fra 2016, hvor Virginia Roberts Giuffre anklaget Epstein for seksuelle overgrep og Maxwell for å ha rekruttert henne. Foto: Bebeto Matthews / AP

Giuffre har tidligere forklart at hun i tenårene ble rekruttert og instruert av Maxwell til å ha sex med flere menn, deriblant prins Andrew.

I vitnemålet hennes blir Giuffre presset av forsvarere til å komme med flere navn på menn som Maxwell skal ha fått henne til å ha sex med. I tillegg til prins Andrew, nevnes tidligere guvernør for New Mexico, Bill Richardson, en mann som blir beskrevet som «en annen prins», samt en annen person som blir beskrevet som «eieren av den store hotellkjeden».

– Jeg beklager. Dette er veldig tungt for meg og det er veldig frustrerende å måtte gå gjennom dette. Jeg husker ikke alle personene. Det var mange personer jeg ble sendt til, sa anklageren, ifølge CNN.

I rettsdokumentene frigitt i juli portretterer Maxwell og hennes forsvarer Giuffre som upålitelig, og peker på feil i spesifikke datoer og tall Giuffre har oppgitt.

Prins Andrew og Epstein var vennner, og i et intervju med BBC avviser prinsen at han hadde sex med 17-åringen som skal ha vært offer for menneskehandel:

Rettssak i 2021

Maxwell er varetektsfengslet frem til saken skal gå for retten i juli 2021. Hun nekter straffskyld for alle de seks punktene i tiltalen. Om hun blir dømt, kan hun få opp mot 35 år i fengsel. Påtalemyndigheten i New York mener at hun hadde en kritisk rolle i å rekruttere unge ofre til Epstein.

– Hun var en av hans nærmeste allierte, og hjalp ham utnytte jenter, den yngste av dem 14 år gammel. I noen tilfeller deltok hun selv i misbruket, sa Audrey Strauss fra påtalemyndigheten under en pressekonferanse i New York etter at Maxwell ble pågrepet.

Jeffrey Epstein ble arrestert og tiltalt for menneskehandel i 2019. Han ble funnet død i fengselscellen i New York 10. august 2019.

Publisert: 22.10.20 kl. 19:39 Oppdatert: 22.10.20 kl. 19:55

