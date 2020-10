FEST: Tre personer med munnbind på byen lørdag kveld i Liverpool i Storbritannia. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Minst ni europeiske land med ny smitterekord lørdag

En rekke europeiske land melder nå om verre smitte enn i mars og april. Bølge nummer to er ennå ikke under kontroll.

– Norge er fortsatt et annerledesland i Europa, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om corona tirsdag.

Så å si alle europeiske land har økende smitte. Og noen har registrert høyere smitte enn noen gang tidligere.

Portugal, Nederland og Polen melder lørdag om rekordhøy smitte. De har aldri registrert flere smittetilfeller på én enkelt dag før.

OBS! De fleste land har langt høyere testkapasitet nå enn i mars og april. Dette vil påvirke tallene.

Tallene for Frankrike og Nederland i VGs oversikt henger etter med én dag, derfor viser vi til tallene for lørdag fra Reuters for disse landene i denne artikkelen.

Bla nedover og les mer om flere av landene som lørdag registrerte smitterekord.

Dette er blant de europeiske landene som nå opplever bølge nummer to: Island

Finland

Spania

Portugal

Nederland

Polen

Litauen

Latvia

Malta

Moldova

Nord-Makedonia

Romania

Kroatia

Østerrike

Slovenia

Slovakia

Storbritannia

Tsjekkia

Bulgaria

Hellas

Belgia

Frankrike

Ukraina Vis mer

Storbritannia har den siste uken meldt om tall i titusenerklassen daglig. Til sammenligning hadde hverken Frankrike eller Storbritannia tall over 10.000 per dag i mars og april. Lørdag rapporterte Storbritannia om over 15.000 nye tilfeller.

Nederland har med lørdag registrert smitterekorder tre dager på rad. Lørdag ble det registrert rundt 6500 nye tilfeller i landet. De to foregående dagene var tallet like under 6000. Under den første smittebølgen i mars og april ble det ikke registrert flere enn 1139 nye tilfeller på én dag.

KUNST: To kvinner bruker munnbind mens de ser på kunsten i det verdenskjente museet Rijksmuseum i Amsterdam i Nederland. Foto: KOEN VAN WEEL / ANP

Spania melder ikke om nye smittetilfeller i helgene. Landet har alle dager den siste uken registrert flere enn 10.000 nye tilfeller, noe som er langt flere daglige tilfeller enn under den første bølgen i mars og april.

Frankrike har også en oppadgående bølge, der de med unntak av én dag (som kan skyldes feilrapportering), lørdag registrerte smitterekord. Reuters melder at landet registrerte nesten 27.000 nye tilfeller. Det er et klart hopp fra de tre dagene i forkant som har ligget mellom 18.000 og nesten 21.000 nye tilfeller.

PROTESTER: Eiere av barer og restauranter demonstrerer i gatene i Marseille i Frankrike mot at myndighetene har stengt alle barer og restauranter. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Se flere land under grafikken over smittetrender i Europa.

Lørdag er den verste registrerte smittedagen noensinne for Portugal, med 1646 nye registrerte tilfeller. De to foregående dagene er også blant de fire dagene med høyeste registrert smitte. Nærmest er likevel 10. april, midt i første smittebølge. Da ble det registrert like over 1500 nye smittetilfeller.

SMITTEVERN: Pilegrimer har dekket seg til under en messe i Fatima i Portugal. Foto: PAULO CUNHA / LUSA

Østerrike nærmer seg den registrerte smittetoppen i mars. Lørdag ble det meldt om 1235 nye tilfeller. Det er like under 100 færre enn den verste registrerte smittedagen så langt.

Romania har hatt fire dager på rad med rekordsmitte, sist med lørdag, da det ble registrert 3517 nye smittetilfeller. Lørdag for en uke siden ble det til sammenligning registrert like over 2000 nye tilfeller.

ADVARSEL: Politi i Bucuresti i Romania gir en mann en advarsel for ikke å bruke munnbind, som nå er påbudt. Foto: INQUAM PHOTOS / X03608

De siste dagene har Polen registrert en stor økning i nye smittetilfeller, og lørdag kom den foreløpige toppen for nye registrerte tilfeller, med 5300 nye tilfeller. Til sammenligning kom forrige smittetopp lørdag for en uke siden, da med 2367 nye tilfeller.

Russland registrerte lørdag over 12.000 nye tilfeller, noe som er nest flest nye smittetilfeller på én dag, bare slått med et par hundre tilfeller 27. september.

TILTAK: En kvinne med munnbind foran Vasilijkatedralen på den Røde plass i Moskva i Russland. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Lørdag ble det også meldt om rekordmange nye registrerte tilfeller i Litauen, Nord-Makedonia, Slovakia og Bulgaria.

Publisert: 11.10.20 kl. 01:05

