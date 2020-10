Dette kan ha skjedd med Trump

Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål om presidentens sykdomsforløp.

Ingeborg Huse Amundsen

Anders Bergan (grafikk)

Oppdatert nå nettopp

Vi vet ikke sikkert når Donald Trump ble smittet, når han fikk de første symptomene eller hvor kritisk presidentens helsetilstand egentlig har vært. Det hvite hus har ikke gått ut med når han sist avla negativ coronatest, og legeteamet hans har ikke villet kommentere hva slags funn de har gjort i sine undersøkelser av presidenten.

Men etter å ha levd med coronaviruset siden i mars, vet vi stadig mer om hvordan viruset utvikler seg i kroppen og hvordan sykdomsforløpet kan arte seg.

Inkubasjonstiden (tiden fra man blir smittet til man får symptomer) strekker seg fra én til 14 dager. De fleste får symptomer på dag fire til seks. Mange får feber, begynner å hoste og føler seg utmattet – alt dette symptomer som president Trump har hatt, ifølge ham selv og legeteamet.

For noen er det ikke selve viruset som er mest skadelig, men den omfattende immunresponsen kroppen setter i gang. I et forsøk på å slå ned viruset, setter immunforsvaret inn sine sterkeste soldater med de kraftigste våpnene. Noen ganger kan imidlertid denne responsen vendes innover, og sunt vev og friske, livsviktige organer kan bli angrepet.

Disse grafene, basert på en artikkel i The New York Times, viser hvordan viruset beveger seg i kroppen, både i milde og alvorlige tilfeller av corona:

Idet viruset inntar kroppen, rykker de første soldatene ut for å slåss mot viruset. Ved et mildt sykdomsforløp, synker mengden virus i kroppen ganske raskt. Men for dem som blir avorlig syke, sliter immunforsvaret med å få bukt med viruset. Trump ble raskt innlagt på sykehus, men ga likevel inntrykk av å være i fin form og delte bilder av at han jobbet.

Soldatene som først angriper coronaviruset heter nærmere bestemt cytokiner, og er signalmolekyler som produseres av blant annet hvite blodceller. De spiller en viktig rolle ved betennelser i kroppen. Jo raskere disse jobber, desto mindre blir virusmengden. Dette kjøper resten av immunforsvaret tid.

Men hvis cytokin-soldatene ikke får kontroll på skadestedet, og de påkaller mer og mer hjelp fra et stadig mer stresset immunforsvar, kan vev i kroppen reagere med å bli betent, hovent og rød. I verste fall kan den livsviktige funksjonen til hjerte, nyrer og lunger være truet.

En ukes tid etter den første troppen, sender immunforsvaret ut en ny gruppe soldater for å slåss mot viruset. Disse har observert hvordan viruset beveger seg, og kan jobbe enda mer målrettet.

De fleste av soldatene er antistoffer; molekyler som kan forhindre at coronaviruset gjør mer skade og sprer seg ytterligere.

I et mildt sykdomsforløp bidrar tropp nummer to med å dempe virusmengden ytterligere. Men for de alvorlig syke har begge vaktlag agert for sent – og virusmengden er allerede svært stor og immunresponsen tilsvarende hissig. Trump ga tommel opp da han var innlagt på sykehus. Han viste ingen tegn til å være hardt rammet.

I tre dager var presidenten innlagt på militærsykehuset Walter Reed i Maryland. Som en 74 år gammel mann med mild hjertelidelse, høyt kolesterol og overvekt, er han i risikogruppen for å bli alvorlig syk av coronaviruset.

På sykehuset fikk han omfattende behandling med dokumentert effekt og eksperimentell medisin mot corona. Ifølge Trump selv var medisinene «et mirakel fra Gud». Presidenten er sannsynligvis den første i verden som har fått alle disse behandlingene samtidig.

Men hva slags medisin fikk han egentlig, og hva gjør den med kroppen?

Remdesivir. Trump har fått en femdagers kur av den virusdempende medisinen Remdesivir.

Foreløpige studier viser at medisinen kan gi et kortere sykdomsforløp og en viss nedgang i dødelighet.

Behandlingen blir anbefalt å gis tidlig til coronapasienter som må på sykehus, men som ikke er kritisk syke.

Antistoffcocktail. Trump er blitt behandlet med en åttegrams dose av en eksperimentell antistoffcocktail.

Medisinen tilbys av det amerikanske bioteknologiselskapet Regeneron. Dosen Trump har fått skal være mangedoblet det som er standarddose.

Behandlingen har ingen dokumentert effekt, men foreløpige studier viser at den kan redusere virusmengden og forkorte sykdomsforløpet.

Remdesivir og antistoffcoktailen er begge en form for anti-virusbehandling. Hvis det gis tidlig, kan det ha effekt. Trump har sagt at behandlingen gjorde at han gikk fra å være «veldig syk» til å føle seg frisk på kort tid.

Presidenten fikk også en rekke andre medikamenter og typer behandling under sykehusoppholdet og i dagene etterpå:

Oksygen: To ganger var oksygenmetningen i Trumps blod så lavt at han måtte få oksygen for å forebygge respirasjonssvikt.

Hvor lavt er ikke kjent, men ifølge legene var verdiene under 94 prosent. Oksygenbehandling har dokumentert effekt mot coronaviruset.

Kosttilskudd. Presidenten fikk en daglig dose med kosttilskudd. Disse preparatene har ingen dokumentert effekt på noe i sykdomsforløpet.

Dosen besto av:

• Sink, et viktig mineral for blant annet immunforsvaret.

• D-vitamin, som også er viktig for et sterkt immunforsvar og for skjelettet. Flere studier har antydet at D-vitamin kan spille en rolle i bekjempelsen av coronaviruset.

• Melatonin, som brukes i blant annet sovemedisin.

• Famotidin, som reduserer produksjonen av saltsyre i magesekken og gjerne brukes mot magesår.

• Aspirin, en sterk smertestillende, som brukes mot feber, smerter og betennelser.

Deksametason: Fra 3. oktober fikk Trump steroidet deksametason, som demper betennelser i lungene og hindrer immunsvaret i å gå på høygir. Den stiller seg i veien for troppen med de nevnte soldatene, cytokinene, og tvinger dem til å jobbe saktere. Slik kan man unngå at immunforsvaret går løs på friske deler av kroppen.

Medisinen er kun anbefalt til alvorlig eller kritisk syke coronapasienter med behov for oksygentilførsel eller respirator. For disse har deksametason en dokumentert effekt, og kan potensielt forhindre et dødelig utfall.

Men for dem som er mildt syke kan medisinen faktisk risikere å gjøre skade ved at det naturlige immunforsvaret ikke får reagert kjapt og adekvat.

Deksametason er en type anti-immunbehandling, som demper kroppens egen immunreaksjon og forhindrer at friskt vev blir angrepet. Mange har stusset på at Trump fikk deksametason, ettersom han aldri fremsto kritisk syk. En uke etter sykehusoppholdet, sto han på scenen i Orlando.

Hvordan coronaviruset påvirker helsen i det lengre løp, er fortsatt et åpent spørsmål. Coronaviruset kan gi alvorlige tilbakefall flere uker etter utbruddet. Trumps lege i Det hvite hus har konstatert at Trump ikke lenger er smittsom, etter at presidenten skal ha testet negativt minst to dager etter hverandre.

Hvordan ukene og månedene fremover vil arte seg for president Donald Trump vil tiden vise.

Kilder: VG, New York Times

Publisert: 13.10.20 kl. 20:54 Oppdatert: 13.10.20 kl. 21:09