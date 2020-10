UT MOT KJØNNSDISKRIMINERING: Statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, beskriver Metoo-bølgen i landet som en start på en sårt tiltrengt forandring. Foto: Geoffroy van der Hasselt / TT NYHETSBYRÅN

Danmarks statsminister om ny Metoo-bølge: − Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok

En Metoo-bølge skyller nå over Danmark. Sent i går kveld innrømmet statsminister Mette Frederiksen at hun lenge har vært kjent med ukulturen i partiet sitt.

Nå nettopp

I løpet av den siste uken har flere Metoo-hendelser, knyttet til sentrale danske politikere, kommet opp til overflaten. Mandag måtte blant annet overborgermester i København, Frank Jensen, gå av etter en rekke anklager om seksuell trakassering fra yngre partimedlemmer.

Metoo-ballen begynte å rulle igjen i høst i Danmark da Sofie Linde, en profilert programleder, i begynnelsen av september gikk ut hardt ut mot sexisme i mediebransjen.

Etter dette har flere kvinner, også innenfor politikken, fulgt Lindes fotspor og delt sine historier om krenkende uttalelser, sexisme og overgrep av menn i maktposisjoner.

Nå blir Linde hyllet av blant annet tidligere overborgermester i København, Ritt Bjerregaard, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De mener Lindes åpenhet har vært avgjørende for at flere nå har stått frem, blant annet flere unge jenter tilknyttet partiet Sosialdemokratene.

Statsminister Frederiksen skriver i sitt innlegg på Facebook at det burde vært hun selv som tok tak i dette først, ikke Linde.

– Det er ikke rettferdig at Sofie Linde startet denne prosessen i sosialdemokratene. Jeg burde ha gjort det selv.

- Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok, skriver hun videre.

Her kan du se Metoo-tordentalen til Sofie Linde den 8. september i år:

Skal ha befølt kvinner - går nå av

Tre dager etter at det ble kjent at København-borgermesteren fra hennes eget parti Sosialdemokratene, avtrer fra sin stilling, skrev statsministeren selv på Facebook at debatten om kjønnsdiskriminering og trakassering nå har kommet tilbake med stor kraft.

Den tidligere borgermesteren som nå har gått av er blant annet anklaget for å befølt lårene til to kvinnelige politikere. Dette skal senest ha skjedd etter et møte på Rådhuset i 2017, og kvinnen som varslet om dette er anonym, skriver dr.dk.

Også tidligere organisasjonssekretær i Sosialdemokratene, Maria Gudme, delte nylig sin erfaring med Jensen fra 2012. Han skal i dette tilfellet også ha befølt Gudme med en hånd på låret.

Jensen har i ettertid beklaget til kvinnene for at de har opplevd oppførselen hans som ubehagelig og trakasserende.

Statsministeren bekrefter i sitt Facebook-innlegg at seksuell trakassering og upassende oppførsel er noe som hun har visst om at skal har foregått i partiet hennes over lengre tid.

– Dette har vært tilfelle alt for lenge. Vi som parti må forholde oss til dette med nødvendig alvor. Dette gjelder også meg selv som partileder og landet statsminister. Saker skal ikke ignoreres. De må håndteres skikkelig, skriver Frederiksen.

Utenriksminister anklages for voldtekt

En hendelse fra 2008 med nåværende utenriksminister i Danmark, Jeppe Kofod, har også blitt varslet i forbindelse med Metoo-oppgjøret som nå pågår i partiet.

Han har innrømmet å ha hatt samleie med en 19 år yngre jente i forbindelse med en partiseminar på Esbjerg Høyskole.

Jenta var 15 år da det skjedde, noe som i utgangspunktet er over seksuell lavalder i Danmark.

Ettersom Kofod var en av de ansvarlige på arrangementet, gjelder likevel en såkalt «skolelærer-paragraf», som i slike ansvarsforhold hever den seksuelle lavalderen fra 15 til 18 år. Derfor regnes dette som ulovlig samleie, ifølge dansk lovgiving, melder Danske BT. Hendelsen undersøkes nå hos politiet.

Statsministeren er kjent med saken, og har ifølge BT uttalt at den er alvorlig, men at hun fortsatt har tillitt til Kofod som utenriksminister.

Samtidig erkjenner også Frederiksen at hun burde vært tidligere ute med å ta et oppgjør med ukulturen i partiet selv.

– Sofie Lindes opprop har gitt mulighet til ettertanke og selvrefleksjon. Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok. Jeg har selv vært med i partiet til Sosialdemokratene siden jeg var ung og kjenner til mange avkroker i partiet, skriver hun på Facebook.

Ny dokumentar: Partienes skjulte overgrep

Også i en ny dokumentarserie i danske TV2, «Partienes skjulte overgrep», får den sexistiske ukulturen i politikken gjennomgå.

I dokumentaren står ni kvinner frem og forteller overgrep, uønsket berøring og sexisme innenfor ungdomspolitikken i landet mellom 2011 og 2017.

Her intervjues til sammen 54 vitner mellom 14 og 19 år.

Flere av sakene har vært anmeldt til politiet, men ingen har blitt dømt for anklagene i siste instans, melder TV2.dk.

Partiet Sosialdemokratene er blant flere partier som blir omtalt i dokumentaren, sammen med Venstres ungdom, Liberal Alliances Ungdom og partiet Alternativet.

Sosialdemokrat-medlem og statsminister Frederiksen krever nå at det legges til rette for en ny politisk kultur som er trygg for alle å være en del av. Hun mener Metoo-bølgen i Danmark nå er et steg på vei i riktig retningen.

– At vi nå erkjenner dette er helt avgjørende, skriver Frederiksen avslutningsvis om oppførselen som nå er avdekket.

Publisert: 21.10.20 kl. 21:44