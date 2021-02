Danmark gjenåpner: − Derfor tør vi løpe risikoen

Danmark har slitt med høye smittetall og den britiske mutasjonen. Landet har vært gjennom en omfattende nedstengning. Nå vil danske åpne opp, selv om ekspertene spår at det vil føre til en kraftig økning i antall sykehusinnleggelser.

Av Endre Alsaker-Nøstdahl og NTB

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet talte til det danske folket onsdag kveld, etter at regjeringen presenterte det første steget mot gjenåpningen av Danmark.

– Jeg vil gjerne i dag tale til dere som smått om senn begynner å bli kraftig lei av corona, som er lei av nedstengning, og som spør hvorfor åpner vi ikke mer opp? Hvor er logikken når det ene kan åpne og det andre ikke kan det?

– Jeg vil gjerne også tale til dere som er bekymret for om vi nå åpner for mye i Danmark, som spør om vi igjen risikerer at smitten kommer ut av kontroll. Kan helsevesenet klare presset? Og jeg vil gjerne også tale til alle dere som står et sted midt imellom, sier Frederiksen.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: De minste elevene ved Kildedamsskolen i Tølløse og andre steder i Danmark har vært på skolen siden 8. februar. Foto: Claus Bech, Ritzau Scanpix

Danske skoleelever fra 0.–4. klasse er allerede tilbake på skolen. Elevene i barne- og ungdomsskolen i Vest- og Nordjylland kan vende tilbake til skolebenken på mandag. Det samme kan elevene i de videregående skolene i disse delene av landet.

Gjenåpningen av skolene varierer ellers fra region til region, avhengig av smittesituasjonen.

Butikker får åpne

1. mars får også butikkene under 5.000 kvadratmeter gjenåpne, med strenge smittevernkrav, men gjenåpningen gjelder ikke butikker på kjøpesentre, som fortsatt må holde stengt.

Butikker på over 5.000 kvadratmeter får også holde åpent, men må slippe inn et begrenset antall kunder om gangen.

Utendørs kulturinstitusjoner får gjenåpne, men med krav om negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

Utendørs idrett og foreningsvirksomhet får også starte opp igjen, og grensen for antall deltagere heves fra 5 til 25.

– Vi er i gang med som samfunn å finne en uhyre vanskelig balanse. Hvor vi holder epidemien under kontroll, og samtidig får mest mulig av samfunnets aktiviteter i gang, sier Frederiksen.

HOLD AVSTAND: Butikkene i Strøget i København og andre steder i Danmark får åpne, men med strenge smittevernregler. Foto: Fredrik Hagen, NTB

– Vil bety markant flere smittede

Statsministeren poengterer at åpningen innebærer risiko.

– Med 0.-4. klasse i gang i skolen igjen og det vi i dag har besluttet også skal åpnes, så løper vi det man kan kalle en kalkulert risiko. Det er nemlig ekspertenes vurdering at den gjenåpning vi er i gang med vil bety markant flere smittede dansker med covid-19.

– Det vil også bety med de matematiske modeller vi har til rådighet, at det i midten av april måned kan være omtrent 870 innlagte med corona på danske sykehus. Det er mange mennesker, og det kommer til å kreve mange ressurser som ellers kunne vært brukt på andre pasienter med andre sykdommer.

I dag er 238 danskene innlagt på sykehus, ifølge Statens Serum Institut. 47 av dem får intensivbehandling. 28 ligger i respirator.

– Kan gå verre

Fredriksen understreker at beregningene som ligger til grunn for beslutningene som tas vil være heftet med stor usikkerhet.

– Det kan gå bedre, og det håper vi det gjør, men det kan også gå verre.

– Den britisk varianten av corona er nå den dominerende i Danmark, den er mer smittsom og mye tyder på at den kan føre til flere innleggelser. Mutasjonene har endret spillereglene igjen for vår håndtering av situasjonen, og selv om smittetallene er banket ned, så var det altså flere enn 3000 smittede i Danmark i forrige uke, og vi har et kontakttall som er større enn én, sier Frederiksen.

Likevel anser den danske regjeringen at omkostningene med nedstengningen er så høye at det er presserende å åpne opp.

– Vi tør å ta denne risikoen på det tidspunktet vi er nå i epidemien. Det gjør vi fordi helsemyndighetene vurderer at det er forsvarlig. Vi gjør det også fordi vi heldigvis nå er på vei inn i våren. Vi håper at årstiden kommer til å hjelpe oss, slik vi opplevd i fjor. Og vi tør å ta denne risikoen fordi vi er så kommet så godt i gang med å vaksinere, sier Frederiksen.

Hun forteller at fire av fem på danske sykehjem nå er fullvaksinert.

Varsler mye testing

For å unngå at epidemien spinner ut av kontroll, sier Frederiksen at danskene må forberede seg på mye testing fremover.

– Det blir et krav på ungdomsutdannelsene. Det blir også et krav ved besøk på utendørs kulturinstitusjoner. Og vi kan like godt vende oss til det, for vi skal ha kontroll på epidemien, og da er det å la seg teste ofte et viktig redskap.

Hevingen av restriksjonene skjer etter at Socialdemokratiet kom til politisk enighet med SF, De Radikale og Enhedslisten. Den borgerlige opposisjonen ønsket å åpne mer, men fikk ikke gjennomslag for det og gikk ut av forhandlingene tirsdag kveld.

Ønsker samlet plan

Frederiksen strak ut en hånd til opposisjonen i talen sin.

– Vi vil gjerne invitere alle partiene i Folketinget til å utarbeide en samlet plan for utfasing av restriksjonene, slik at alle i Danmark vet hva man har å forholde seg til.

Samtidig advarer hun:

– Hvis vi åpner alt, eller for mye på en gang, så vil smitten i Danmark eksplodere. Så mister vi kontrollen med epidemien, og det kan tvinges oss ut i nye nedstengninger.

– Til gjengjeld vil jeg gjerne understreke for dere alle sammen at vi snakker ikke om en evighet lenger. I løpet av de neste åtte ukene vil mange, mange danskene oppleve å bli vaksinert. Og det stiller oss et helt annet sted. Med andre ord, det er akkurat nå her ved overgangen fra vinter til vår at vi står med en spesielt stor utfordring i Danmark.

– Målet er klart: Vi skal gjenåpne Danmark så fort om det kan la seg gjøre, og unngå flere store nedstengninger.

