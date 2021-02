Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Trump etterforskes i delstaten Georgia

Påtalemyndighetene i Fulton County etterforsker telefonsamtalen mellom daværende president Donald Trump og valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensperger.

Trump forsøkte lørdag 2. januar å presse Raffensperger til å «finne 11.780 stemmer», slik at han ville ende opp med flere stemmer enn Joe Biden i Georgia i presidentvalget.

The Washington Post fikk tak i et lydopptak av samtalen, hvor man kan høre Trump veksle mellom å smigre, be og true Raffensperger dersom han ikke ville støtte Trumps grunnløse påstander om at han tapte for Biden på grunn av valgfusk.

Biden vant presidentvalget med relativt klar margin, og det er ikke avdekket relevante eksempler på juks, til tross for at Trump og tilhengerne har gjort rundt 60 forsøk på å vinne fram i rettsvesenet.

Nå melder The New York Times at påtalemyndighetene i Fulton County har åpnet en etterforskning av samtalen. Onsdag sendte den nye distriktsadvokaten der, Fani Willis, et brev til flere offentlig ansatte, inkludert Raffensperger, hvor det ble bedt om at man tar vare på all dokumentasjon som er relevant for saken.

I brevet står det at forespørselen kommer som følge av en etterforskning.

Telefonsamtalen mellom Trump og Raffensperger er også nevnt i riksrettstiltalen mot Trump. Den nylig avgåtte presidenten anklages for å ha hisset opp tilhengerne sine til å storme Kongressen 6. januar, og Trumps grunnløse påstander om valgfusk anses i tiltalen som en del av dette.

BLE PRESSET: Donald Trump (til høyre) forsøkte å få Brad Raffensperger til å «finne» flere stemmer for Trump i Georgia. Foto: ERIK S LESSER/JIM LO SCALZO / EPA

Trump hevdet i samtalen at det var «fullstendig umulig» at han tapte Georgia.

– Hør her: Alt jeg vil gjøre er dette. Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, som er én mer enn det vi har. Fordi vi vant delstaten, sa Trump blant annet.

Raffensperger sa på sin side at presidenten «trodde på avviste konspirasjonsteorier». Stemmene i presidentvalget ble opptelt hele tre ganger i Georgia, for å sikre at resultatet var korrekt.

Delstaten Georgia er nå den andre, etter New York, som etterforsker Trump for mulig kriminelle handlinger. Ifølge The New York Times mener tidligere påtaleadvokater at Trumps samtale kan ha brutt mot minst tre lover i delstaten.