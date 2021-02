EKSPRESIDENT: Donald Trump her avbildet under et valgmøte i Pennsylvania dagen før presidentvalget i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tror Trump vil «flørte med tanken» om å stille til gjenvalg

USA-ekspert Are Tågvold Flaten tror ikke Donald Trump kommer til å stille i 2024-valget, men er overbevist om at han offentlig kommer til å snakke om å gjøre det i lang tid fremover. Og det starter trolig til helgen.

Av Jostein Matre

– Jeg tror han kommer til å snakke om å flørte med tanken så lenge som mulig, både for å holde seg relevant og som en måte å beholde kontrollen over Det republikanske partiet på. Men jeg tror det skal mye til for at han faktisk stiller som presidentkandidat igjen.

Det sier statsviter og redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten til VG. Han legger til:

– Det vil gjøre det utrolig vanskelig for andre potensielle kandidater dersom han lykkes med en slik strategi.

For dersom Donald Trump tar all oppmerksomheten de neste årene, men til slutt likevel ikke forsøker å igjen bli USAs president, så vil det bety tapt oppmerksomhet for den kandidaten Republikanerne til slutt stiller med mot en allerede sittende president Joe Biden.

– Og tiden vil gå veldig fort frem mot det valget, påpeker Tågvold Flaten.

– Befester hans stilling

Denne helgen er det duket for den årlige konservative konferansen CPAC i Orlando i Florida. Der skal Donald Trump holde den avsluttende talen på søndag. Det blir hans første offentlige opptreden siden han for en drøy måned siden forlot Det hvite hus.

Nyhetsnettsiden Axios sier de har kilder tett på ekspresidenten som forteller at målet hans er å vise at han fremdeles har kontroll over Det republikanske partiet. Og selv om det ikke er ventet at han vil si rett ut at han kommer til å stille i 2024, er det ventet at han ønsker å etterlate inntrykket av at han per nå er han deres «antatte» presidentkandidat i 2024.

Are Tågvold Flaten forklarer at CPAC de siste årene har gått fra å være en konferanse der ulike elementer fra partiet ble invitert til å delta, og kunne vise seg frem som potensielle presidentkandidater, til å nærmest bli en heiagjeng for Trump.

– Den befester hans stilling i partiet.

REDAKTØR: Are Tågvold Flaten har drevet nettstedet amerikanskpolitikk.no i over 10 år. Foto: amerikanskpolitikk.no

USA-eksperten får støtte fra Aubrey Jewett, professor i politisk vitenskap ved University of Central Florida. Til avisen Orlando Sentinel sier han følgende om programmet for konferansen:

– Det viser Trumps enorme innflytelse, til tross for at han tapte.

Ingen reelle utfordrere

Også senatoren Mitt Romney, en av få republikanere som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken nylig, mener Trump fremdeles er den ledende figuren i partiet.

– Jeg vet ikke om han kommer til å stille i 2024, men om han gjør det så er jeg ganske sikker på at han vinner partiets nominasjon, sa han tirsdag, ifølge New York Times.

Tågvold Flaten mener også det ikke er noen tvil om hvem som er den mest populære skikkelsen innad i Det republikanske partiet per dags dato. Foreløpig ser han heller ingen reelle utfordrere.

– Men det som er klar er at frem mot mellomvalget i 2022 og presidentvalget i 2024 blir det en posisjoneringskamp internt der Trump er en faktor alle må ta høyde for. Han er en skillelinje, men enten velger å gå på akkord med, eller ikke, sier USA-eksperten.

Han mener noe av det mest interessante denne helgen blir å se hva Trump sier om hvilke type kandidater han vil støtte foran neste års mellomvalg. Vil han bare støtte de mest hardbarkede Trump-lojalistene, eller vil han også kunne bidra til å hjelpe mer moderate kandidater i distrikter der det ikke er gitt at en republikaner vinner?

–Skal han virkelig hjelpe dem med å vinne tilbake flertallet i Kongressen, så er det det de må håpe på, sier Tågvold Flaten, og tenker på den siste av de to variantene.

For Demokratenes del er ønskedrømmen det motsatte. At Trump presser gjennom ekstreme kandidater i moderate distrikt. Da kan de minne velgerne om at dette fremdeles er Trumps parti og at forsøk på å ta avstand fra ham ikke nytter.

– Det blir nok ikke slik at Republikanerne bare får det beste fra Trump. De får også en del med på kjøpet, som gjør at de svekkes. Vi har sett at han ikke er så effektiv til å få andre valgt, mener amerikanskpolitikk.no-redaktøren.

Frykter å bli permanent minoritetsparti

En av dem som kan møte motbør fra Donald Trump er Adam Kinzinger, republikaner fra Illinois og medlem av Representantenes hus. Han står for en mer moderat linje en Trump og hans hoff, og han var en av de få av presidentens partifeller som stemte for riksrettssak etter angrepet på Kongressen 6. januar.

KONGRESSMANN: Adam Kinzinger er republikaner i Representantenes hus. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / UPI POOL

Kinzinger frykter for partiets fremtid dersom det ikke lenger er plass til folk som han selv.

– Dersom du tror at Donald Trump-tingen er det som på lang sikt vil være vinneroppskriften, og ikke en som meg, som er konservativ, men ikke fornærmer folk, ikke angriper folk og sier «du skylder meg alt» og ikke oppfordrer til opprør, så vil vi forbli et minoritetsparti for alltid, sier han i et intervju med CNN.

Også Are Tågvold Flaten tror det er i partiets interesse at det er plass til flere stemmer.

– Vi får nok en tidlig pekepinn på det i Trumps talen til helgen, der det jo ryktes at han skal skissere opp veien videre.