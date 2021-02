– Det var en lyd du ikke ønsker å høre mens du sitter i et fly

Da passasjerene så det brant i flymotoren utenfor vinduet, startet noen av dem å be til gud. Andre holdt hender og ønsket bare intenst at de igjen ville få se barna sine.

Av Jostein Matre

Da han var trygt tilbake på bakken, unnet Travis Loock og kona seg en cocktail hver. Nervene trengte å roes ned. Men de ga ikke opp feriedrømmen. De skulle til Hawaii.

– Ja, vi gjør et nytt forsøk. Vi gjør et nytt forsøk. Denne gang er oddsene på vår side, sa Loock over telefon til CNN, mens han nippet i seg cocktailen.

Så satte ekteparet Loock seg på et nytt fly fra Denver til Honolulu.

Det samme gjorde flere av de andre som lørdag fikk seg en real skrekkopplevelse da flyet deres fikk motorproblemer ikke lenge etter avgang. Gjennom vinduene kunne mange av passasjerene se at deler av motoren på høyre side av flyet manglet. Samtidig stod flammer ut fra det som var igjen av motoren.

FLYDELER: Rester fra flymotoren falt over et større område i et nabolag i Broomfield. Foto: CHET STRANGE / AFP

På bakken, i småbyen Broomfield i Colorado, regnet det motordeler i hagene til folk. På mirakuløst vis ble ingen skadet, men mange fikk seg en real støkk.

Les hvordan det opplevdes både for de inne i flyet og for dem på bakken, som nesten fikk flydeler i hodet.

– Motoren manglet

Det var det kraftige smellet, kort tid etter take off, som først skremte de 241 passasjerene om bord på United flight 328.

– Det var en lyd du ikke ønsker å høre mens du sitter i et fly, sier Loock.

BRANN I MOTOR: På dette bildet kan man se hvordan den ene motoren er ødelagt. Foto: Hayden Smith / EPA

Han kikket umiddelbart ut av vinduet. Synet som møtte ham var skremmende.

– Motoren på min side manglet, forteller han.

Riktig nok manglet ikke hele motoren, men at deler av den var borte og at den stod i brann gjorde naturlig nok til at Loock og andre på hans side av flyet ble hakket mer stresset enn de som ikke kunne se hva som skjedde.

Ristet konstant

En annan som kunne se var Bob Brown. Han startet filme motoren med mobilen.

– Vi så på hverandre, kona mi og jeg, og bare ønsket at vi skulle få se barna våre igjen, sier han til lokal-TV-kanalen KCNC.

Mike Vena har snakket med samme kanal. Han forteller at fra eksplosjonen og til de igjen landet rundt, ristet det konstant i flykroppen. Også tankene hans og konas gikk til barna.

– Jeg var bare urolige for barna, for de var ikke sammen med oss. Dette er vår første ferie alene på 21 år.

Ba en bønn

Flere av passasjerene skryter over hvordan besetningen ved å beholde roen også klarte å roe ned de passasjerene som umiddelbart ble panikkslagne. Blant de som – kanskje ikke så unaturlig – ble noe stresset var Brenda Dohn, som var på vei til øygruppen i Stillehavet sammen med barna sine.

– Datteren min satt ved vinduet, og jeg bare sa «ikke se, og så ber vi bare.» Så det er hva vi gjorde. Vi holdt hender og sa en bønn, sier hun til en annen lokal-TV-kanal, KUSA.

Troy Lewis sier til KUSA at han hele tiden følte seg sikker på at de snart skulle lande trygt igjen. Likevel sørget han for at hele familien fortalte hvor glade de er i hverandre før de faktisk igjen hadde trygg grunn under bena.

– Det får deg plutselig til å huske alle de tingene det er fort gjort å glemme, sier han.

BRANN: Bildet viser tydelig at det brenner i motoren på flyet. Foto: HAYDEN SMITH / Reuters

Men det gikk heldigvis bra. Etter 25 minutter i lufta satte Boeing 777-200-flyet igjen hjulene på bakken. Til jubel fra passasjerene. Dramaet var over. Ingen var fysisk skadet.

Men trolig var ikke ekteparet Loock de eneste som hadde behov for en liten drink for å roe nervene.

Gigantiske metallbiter

Også på bakken kan enkelte ha hatt behov for noe beroligende etter hendelsen. Kanskje særlig Kirby Klements, som fikk den store ringen som dekker fronten av flymotoren i hagen. Den landet nesten bokstavelig talt på trappa hans.

I HAGEN: Det kunne fort gått galt dersom denne store metallringen hadde landet to meter til venstre. Foto: Broomfield Police Department

Først trodde han at det var naboens trampoline som hadde blåst overende.

– Men så snart jeg åpnet døren sa jeg «det er fronten på motoren til et fly», sier han til lokal-TV-kanalen KMGH.

Kieran Cain var på en lekeplass sammen med barna sine da han hørte et høyt smell fra et fly over dem. De kunne se svart røyk på himmelen, og flydeler som startet å regne ned.

– Det så ut som det fløt nedover og ikke var spesielt tungt, men når jeg nå ser hva det var, så er det jo gigantiske metallbiter over alt, sier han til CNN.

PÅ FOTBALLBANE: En av flere deler som landet på en fotballbane der det pågikk trening. Foto: Broomfield Police Department

Regnet flydeler på fotballbane

Han ble overrasket over å se at flyet fløy normalt etterpå. Det er likevel egentlig ikke en overraskelse ettersom flyene er bygd for nettopp å kunne gjøre det.

En annen mann forteller til KCNC hvordan han lagde lunsj til døtrene sine da en bit fra flyet smalt gjennom taket deres.

Jim Hunter trente fotballaget sitt da de plutselig oppdaget hva som var i ferd med å skje. De løp i sikkerhet fra flydelene som falt fra himmelen.

– De var overalt. Himmelen var full av disse bitene som regnet ned over banen, sier han til KUSA.

Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke avklart, men amerikanske luftfartsmyndigheter setter alle fly av typen Boeing 777 med Pratt & Whitney PW4000-motor i USA på bakken enn så lenge.