Kongressmedlem legger seg flat etter anklager om seksuell trakassering

Det republikanske kongressmedlemmet Tom Reed ber om unnskyldning etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering. Samtidig offentliggjør han at han ikke stiller til valg i 2022.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Tidligere denne uken gikk Nicolette Davis ut i Washington Post og anklaget kongressmedlemmet Tom Reed for seksuell trakassering.

Hun hevet at han hadde vært upassende under en tur for å bygge nettverk i 2017.

«En full kongressmann tar meg på ryggen. Hjelp, hjelp», skal hun ha skrevet i en SMS til en kollega.

Reed sa at gjengivelsen av det som skjedde var feil. Nå, to dager senere, legger han seg flat i et innlegg på Twitter.

– Først og fremst beklager til Nicolette Davis. Selv om jeg kun har hørt om saken gjennom media, hører jeg henne og vil ikke overse det. Min oppfatning av hendelsen er irrelevant. Min oppførsel såret henne, var respektløs og uprofesjonell, sier han.

– Jeg gjorde feil, og jeg er lei meg og tar det fulle ansvaret. Jeg vil også beklage til kona og barna mine, til folket i det 23. distriktet, mine kollegaer og de som har støttet meg, fortsetter han.

Han sier videre at hendelsen skjedde på et tidspunkt i livet hans da han slet.

– Jeg har anerkjent at jeg var maktesløs mot alkoholen.

Reed hevder han de siste fire årene har kjempet en kamp mot avhengigheten.

– Dette er ikke en unnskyldning for noe jeg har gjort, understreker han.

Reed, som først ble valgt inn i Kongressen i 2010, hadde planer om å stille som motkandidat til New York-guvernør Andrew Cuomo i 2022. Cuomo er selv anklaget av flere kvinner for seksuell trakassering den siste tiden.

I uttalelsen sier Reed at han ikke vil stille til valg i 2022, og vil trekke seg fra offentlig tjenesteverv 2. januar 2023.