– Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Trump kan få 12 millioner flere stemmer enn i 2016: − Ekstremt oppsiktsvekkende

Donald Trump kan få tolv millioner flere stemmer enn for fire år siden, men det er langt fra den eneste smellen demokratene har gått på under årets valg.

Oppdatert nå nettopp

Alle stemmene er fortsatt ikke telt opp, men utregninger viser at presidenten kan ende opp med hele 74,9 millioner stemmer, ifølge statistikkguruen Nate Silver, som driver nettstedet FiveThirtyEight.

Det er drøye 11,9 millioner stemmer mer enn da Donald Trump ble president for fire år siden, hvis statistikeren treffer.

I 2016 vant Donald Trump med 62.984.828 individuelle stemmer, og på grunn av det amerikanske valgsystemet var det nok til å slå Hillary Clintons 65.853.514 stemmer.

Få innsikt: Så skjevt kan valget bli

Fortsatt drama i vippestater: Følg de siste valgresultatene her

FEILSLÅTT: Joe Biden og Demokratenes kampanje har ikke truffet slik de planla, mener ekspert. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trumps USA i krise

Selv om det tradisjonelt sett har vist seg å være en fordel å være sittende president når man stiler til valg, var dette varslet å bli et vanskelig valg for republikanske Trump.

Sånn sett kan økningen i antall stemmer sees på som overraskende.

Det USA som han har hatt ansvar for å styre de siste fire årene, er lamslått av coronapandemien. Mange mener Trumps avslappede holdning til smittevern har vært en årsak til at over 230.000 amerikanere er døde av viruset.

Det går heller ikke særlig bra med amerikansk økonomi og arbeidsmarked etter pandemien, og lommeboken er en viktig faktor for stemmegivning også blant amerikanere. Rasediskriminering i landet har blitt tydeliggjort gjennom flere tilfeller av drap og vold, og de påfølgende store Black Lives Matter-demonstrasjonene. Det har dessuten blitt avslørt at Trump nesten ikke har betalt skatt de siste 10 årene.

– Det er ekstremt oppsiktsvekkende at han har utvidet basen sin etter disse fire årene ved makten, særlig når tallene jevnt over har vist at han er mer upopulær enn populær, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til VG.

VG i Pennsylvania: Her telles de omstridte poststemmene

Vant nesten alle etniske grupper

Valgdagsmålingene fra CNN viser at Trump forbedret seg fra 2016 i alle etniske grupper, bortsett fra hvite menn, påpeker Civita-rådgiveren. Han mener det kanskje var Trumps «Lov og Orden»-kampanje som fungerte bedre enn mange trodde.

– Oppslutningen kan tyde på at det er mange som kjenner på at det ville vært et stort tap for dem dersom politiets tilstedeværelse blir svekket. Særlig en del minoriteter bor i utsatte områder, hvor politiet er viktig for å bekjempe vold og kriminalitet, sier Løkke, og oppsummerer:

– Han har engasjert og nådd amerikanere, som enten var fornøyd med jobben han har gjort, eller som frykter hvilket USA det ville blitt om Biden tok over, forklarer USA-kjenneren.

VGs Hanne Skartveit kommenterer: En skjebnetid for Amerika

FEILSLÅTT: «Defund the police»-kampanjen i USA var ikke særlig gjennomtenkt, mener USA-ekspert Eirik Løkke. Foto: John Minchillo / AP

Demokratenes problem

Trump har gjennom hele valgkampen forsøkt å fremstille demokratene som et venstreradikalt alternativ som truer folks sikkerhet dersom de kommer til makten. Kanskje har velgerne tatt dette til seg, og så har demokratenes kampanje ikke lyktes i å rette opp i dette inntrykket, mener Civita-rådgiveren.

– Jeg tror demokratenes fokus på «wokeness» – å være årvåken for sosial urettferdighet-, Black lives matter-kampanjen og kritikken av politiet har bidratt til å mobilisere Trump-velgere. Videre tror jeg ikke det netto har bidratt positivt med hensyn til å tiltrekke seg moderate velgere i midten, sier han og fortsetter:

– «Defund the police» må være et av historiens dummeste slagord. Det er ikke sånn at man må velge mellom et rasistisk politi eller en stat uten politi, det er mulig å agitere for politireform uten å avskaffe politiet.

APPELL: Mange mener at Trump faktisk gjør «USA storslått igjen», slik slagordet hans lover. Foto: Courtney Pedroza / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Løkke er likevel usikker på om det er så mye demokratene egentlig kunne gjort annerledes, med tanke til å begrense «Trump-effekten».

– Problemet er at hvis du velger noe, tar du bort noe annet. Vi kan jo stille spørsmål om Biden var rett kandidat – det lyser ikke akkurat energi ut av kroppen hans og det har vært mye digital valgkamp. Men det er ikke gitt at de kunne gjort så mye annerledes for å få stemmer, og Biden får jo tross alt flere stemmer enn demokratiske kandidater før han.

Trump-tilhenger i Arizona: «Venstresiden vil ødelegge demokratiet vårt»

Det er likevel all grunn til å tro at resultatet er skuffende for Demokratene, som også har gått på flere smeller:

Partiets håp om å vinne flertallet i Senatet ikke ser ut til å bli innfridd av velgerne. Demokratene beholder imidlertid flertallet i Representantenes hus, men også her har de tapt plasser og flertallet er krympet.

– Et sykdomstegn

En annen, åpenbar faktor i hvorfor Trump har flere stemmer, er at valgdeltagelsen i år har vært den høyeste i USA på 120 år.

66,9 prosent av amerikanerne har avlagt stemme, og vi må helt tilbake til året 1900 for så stor deltagelse. Høy deltagelse kan vitne om en positiv trend – stort engasjement for samfunnet – men i dette tilfellet ligger det noe annet bak, mener USA-forsker Hilmar Mjelde ved NORCE i Bergen.

– Høy valgdeltagelse er et sykdomstegn. Velgerne mobiliserer fordi de er redd for å tape det USA de selv ønsker seg. Og de drives av mishaget mot motstanderne. Det er speilbildet av engasjement for eget parti, forklarer NORCE-forskeren til VG.

Publisert: 05.11.20 kl. 15:19 Oppdatert: 05.11.20 kl. 15:38