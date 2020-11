Forsker om nattens tale: − Trumps antidemokratiske atferd er grotesk

President Donald Trump møter sterk motstand fra enkelte av sine egne partifeller etter sin kontroversielle tale. Forsker Hilmar Mjelde mener man ser tegn til at partiet forbereder seg på å forlate Trump.

Natt til fredag talte USAs president Donald Trump til det amerikanske folket. Her gjentok han påstandene om «valgfusk» og hevdet samtidig at noen forsøker å «stjele» seieren fra ham.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss, sa Trump under pressekonferansen, uten noen form for dokumentasjon.

Det er ikke lagt frem bevis for påstandene hans om valgfusk eller det han kaller ulovlige stemmer.

Trump brukte også anledningen til å skryte av sitt eget valgresultat, før han beskyldte mediene og teknologiselskaper for «valginnblanding».

– Det foregår mye tull og tøys, og vi kan ikke akseptere det i vårt land, sa han.

TALTE TIL FOLKET: For første gang siden valgnatten har Donald Trump talt til folket. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

– Fremstår som isolert

Hilmar Mjelde er forsker ved NORCE Research som er en del av Universitetet i Bergen (UiB). Han mener Trump fremstår som «mer og mer isolert».

– En bunkersmentalitet har satt seg. Han fyrer løs med desinformasjon til kruttet er tomt, sier han til VG.

Han forklarer at definisjonen på et demokrati er et system hvor partier taper valg, og hvor taperen erkjenner nederlag.

– Trumps antidemokratiske atferd er grotesk og kvalifiserer til riksrett, sier forskeren.

GROTESK: Slik beskriver forskeren Hilmar Mjelde atferden til USAs president Donald Trump Foto: Privat

TV-kanaler avbrøt sending

Flere amerikanske TV-kanaler valgte å stanse direktesendingen av president Donald Trumps tale natt til fredag i Det hvite hus.

Ifølge avisen The Guardian gjaldt dette både ABC, CBS og MSNBC. USA Today, som også avbrøt sendingen av talen, skriver at de i tillegg har fjernet videoen av talen fra alle sine plattformer.

– President Trump hevdet, uten beviser, at presidentvalget var korrupt og preget av fusk, skriver sjefredaktøren Nicole Carroll i en uttalelse og legger til:

– Jobben vår er å spre sannheten, ikke konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten.

Republikanere ut mot Trump

Enkelte republikanske folkevalgte uttrykte også sterk motstand mot Donald Trumps tale.

Marylands republikanske guvernør Larry Hogan mener presidentens ord undergraver den demokratiske prosessen.

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens bemerkninger i kveld, de undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort før. Ikke noe valg eller person er viktigere enn demokratiet vårt, skriver han på Twitter.

– Dette begynner å bli sinnssykt, sier Adam Kinzinger, en kongressmann fra Illinois.

Også lederen for den føderale valgkommisjonen, Ellen Weintraub, reagerte sterkt på Twitter.

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp, skriver hun på Twitter.

Blant dem som uttrykker støtte til presidenten er USAs visepresident Mike Pence, som stiller til gjenvalg sammen med Trump.

– Jeg står med president Donald Trump. Vi må telle enhver lovlig stemme, skriver han.

De republikanske senatorene Lindsey Graham og Ted Cruz har også uttrykkt støtte til Trump på Fox News natt til fredag.

Tror han er valgets «egentlige vinner»

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og har gitt ut en bok om falske nyheter.

– Trump forsøker å presentere en fortelling om at han er valgets egentlige vinner og at det valgresultatet vi er i ferd med å få ikke er legitimt, sier hun til VGTV.

Hun sier presidenten ikke har lagt frem noe form for bevis på at det har forekommet valgjuks.

– Dette er nok grunnen til at flere TV-nettverk valgte å stanse sendingen, fordi han kom med påstander som ikke er basert på fakta, sier Kalsnes.

FORSKER: Bente Kalsnes har gitt ut bok om falske nyheter. Hun sier Trump ikke har lagt frem bevis for at det har funnet sted valgfusk. Foto: Marte Vike Arnesen, VG (arkivbilde)

Medieforskeren påpeker at det ikke er første gang amerikanske TV-nettverk ser seg nødt til å stanse direktesendinger hvor Trump taler.

– Vi har sett det tidligere i vår, da Trump holdt pressekonferanser om coronapandemien. TV-kanalene så at det var mange løgner som ble presentert, og de ønsket ikke å formidle dette ut til publikum, sier hun.

FARLIG: Hilde Restad beskriver talen til Trump som «farlig og absurd». Fotograf Thomas Xavier Floyd (TX

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole og forsker på amerikansk politikk. Hun karakteriserer talen til Trump som «absurd og farlig».

– Det beskriver for øvrig de fire siste årene godt. Trump har varslet at han ville gjøre dette siden 2016, det er dessverre ikke overraskende, sier hun.

– Trump har skapt sin egen virkelighet

Rådgiver i den liberale tankesmien Civita Eirik Løkke er heller ikke overrasket over utspillene fra Trump.

– Trump har skapt sin egen virkelighet hvor fakta ikke er så viktig. Problemet er at det er mange millioner av velgere og tilhengere av han som tar dette på alvor, sier han til VG.

IKKE OVERRASKET: Rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Foto: CF-WESENBERG

Løkke sier han ikke kan huske at amerikanske TV-kanaler tidligere har valgt å stanse sendinger med Trump.

– Det kan jeg aldri huske å ha skjedd tidligere. At de avbrøt på denne måten er ganske spesielt, sier han.

– Hva er årsaken til at de valgte å avbryte?

– De vil ikke stå som en mikrofonstativ for billige konspirasjonsteorier og det er forståelig, sier han.

Forventer flere reaksjoner

Løkke tror det vil komme flere sterke reaksjoner på talen fra republikanerne sin side.

– De ser hvor dette går hen. Dette er opportunisme. Trump er på vei ut, og de har ikke lyst til å være med i det fallet, sier han.

Det samme mener også Mjelde.

– Vi ser tegn til at det Republikanske partiet forbereder seg på å forlate Trump, og det er de i det stille glad for, for partieliten, ville aldri ha han, og ser med glede frem til en ny leder, selv om de ikke sier det utad, sier han.

Forskeren mener at Trump ikke evner å ta innover seg at enden er nær.

– Han har hele karrieren nektet å forholde seg til ubeleilige fakta. Presidentskapet hans er i oppløsning, og det har ikke sunket inn for han, sier Mjelde.

Publisert: 06.11.20 kl. 10:56

