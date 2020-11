I BEREDSKAP: Nasjonalgarden i Pensyllvania og politfolk fra Philadelphia står utenfor en bygning i forkant av det amerikanske valget. Foto: Matt Slocum / AP

Frykter vold og valgopptøyer: Delstater ber nasjonalgarden om hjelp

Flere lokalsamfunn i USA frykter protester og vold i forbindelse med valget i USA, uavhengig av utfallet. Flere delstater har allerede bedt nasjonalgarden om å være i standby.

Den føderale politienheten FBI har advart mot potensielle væpnede konflikter i forbindelse med tirsdagens valg i byen Portland, som har vært i kjernen av rasisme-opptøyene i USA i kjølvannet av drapet på George Floyd.

I den liberale enklaven har protestene blitt fyrt opp av føderalt politi og militser på ytre høyre, inkludert de såkalte «Proud Boys».

Flere butikker har spikret igjen vinduene på ny i frykt for både Donald Trump-seier og Joe Biden-seier.

– Det som er mest bekymringsverdig for meg er potensialet for væpnet konflikt mellom motstående grupperinger, sier FBIs spesialagent for Portland Renn Cannon til AFP.

– Det kan eskalere til en farlig situasjon her. Hvis temperaturen er høy kan du ende opp med en uheldig eller tragisk voldshandling, legger han til.

Guvernør i Oregon, Kate Brown, har erklært unntakstilstand mellom 17.00 tirsdag og 17.00 onsdag i forbindelse med valget og satt nasjonalgarden i beredskap.

– Dette er et valg som ikke minner om noe annet i vår levetid, sier hun.

– Jeg vil være veldig tydelig på at trusler mot velgere og politisk vold ikke tolereres. Ikke fra venstre, og heller ikke fra høyre eller sentrum. Ikke denne uken, eller noen annen uke i Oregon, sier hun til lokalavisen OPB.

SPIKRER IGJEN: Butikker og bedrifter over hele USA spikrer igjen vinduene i frykt for opptøyer og kaos. Foto: Chris McGrath / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ber 1000 om å være klare

Også i Massachusetts frykter man opptøyer. Guvernør Charlie Baker har bedt 1000 medlemmer av nasjonalgarden om å være i stand-by i tilfelle situasjonen spinner ut av kontroll.

Guvernør Greg Abbott i Texas har gjort det samme og bedt 1000 i nasjonalgarden om å være klare for å gripe inn i storbyene i frykt for vold, skriver New York Times.

Nasjonalgarden har hatt mye å gjøre rundt om i landet det siste året, både i forbindelse med rasisme-opptøyer og protester mot voldelig politi, i tillegg til ekstremvær og skogbranner. På det meste var 86.000 tropper utstasjonert i juni da protestene var på sitt mest intense.

Military Times skriver at til sammen mer en 3600 tropper er aktive i 16 delstater på valgdagen. Arizona, Alabama, Florida og Illinois er også nasjonalgarden i beredskap.

Ekstrem polarisering

Temperaturen er høy og velgerne er svært polariserte i forkant av tirsdagens valg, særlig på ytre høyre og ytre venstre. Natt til tirsdag norsk tid skjulte Twitter nok et innlegg fra president Donald Trump.

Der hevdet han at en rettsavgjørelse i Pennsylvania kan føre til valgjuks og vold i gatene.

– Avgjørelsen om stemmegiving i Pennsylvania er en VELDIG farlig en. Den vil åpne for ekstrem og ukontrollert juks, og vil undergrave hele rettssystemet vårt. Det vil også forårsake vold i gatene. Noe må bli gjort, skriver Trump på Twitter.

Ifølge Washington Post har det vært flere urovekkende signaler i forkant av valget. Våpensalget har økt betydelig. Diskusjoner om borgerkrig i nettforum der høyreekstreme samles har økt. Meningsmålinger viser også en liten økning hos enkelte amerikanere i tendensen til å se på vold som et akseptabelt verktøy mot politiske motstandere.

– Vi snakker om vold i det amerikanske valget, og det er helt sinnssykt, sier Lisa Kaplan til avisen. Hun leder Alethea Group, et selskap i Washington som følger med på disinformasjon.

– Dette er en reell trussel, og vi ser økt selvtillit i militsene, sier hun.

Avisen skriver imidlertid at det ikke er bevis for noen koordinert plan om vold rundt om i hele landet. Isteden er det isolerte hendelser man frykter.

Corona-beredeskap

I tillegg til de som er i beredskap i tilfelle vold og opptøyer, er hundrevis av tropper fra nasjonalgarden utstasjonert til ikke-politimessige oppgaver for å bistå delstater der det er mangel på valgfunksjonærer grunnet coronapandemien.

Disse troppene jobber med cybersikkerhet og rutinemessige valgoppgaver som å åpne poststemmer. Minst ti delstater har bedt om slik hjelp, og ytterligere 14 ventes å gjøre det denne uken.

Dette er uvanlige oppgaver for nasjonalgarden.

– Å være valgfunksjonær er nytt for nasjonalgarden i Wisconsin, sier brigadegeneral Robyn Blader.

– Men å tjenestegjøre for delstaten vår når den trenger det er en av våre kjerneoppgaver, og det er ikke nytt.

Publisert: 03.11.20 kl. 08:16 Oppdatert: 03.11.20 kl. 08:35

