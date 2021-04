KRYPTO: 21 år gamle «Karl» (t.v.) veksler inn dollar mot kryptovaluta fra Mario Awad (35). Foto: Kyrre Lien, VG

Valutaen har kollapset, nå er kryptovaluta det store: − Folk her er gale etter det

BEIRUT (VG) Mens folket har mistet tiltroen til bankene, setter stadig flere sparepengene sine i kryptovaluta.

– Folk er blitt helt gale etter kryptovaluta.

Mario Awad (35), eller bitcoin-guden som han kalles av kompisene sine, inviterer VG inn til hjemmekontoret sitt.

– Folket her har mistet all tiltro til bankene, så nå kommer de til meg i stedet.

I stuen er det boblebad med sjøutsikt, en velutstyrt bardisk og downlights. Og ikke minst tellemaskinen som Mario bruker når bunker med dollar kommer inn.

KONTANTER: Dollar flyter inn til bitcoin-guden Mario. Foto: Kyrre Lien, VG

Økonomisk krise

Libanon er midt i den dypeste økonomiske krisen i landets moderne historie. Lenge ble landet omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike golfland plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon.

Men det virker fjernt nå.

Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet nær 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren.

I et land som er avhengig av import, gjør det at folks kjøpekraft har stupt, samtidig som prisene har skutt til himmels. Strømbruddene er nærmest kontinuerlige, arbeidsledigheten økende og fattigdommen prekær.

Nå lever over halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen.

– Mange familier vet ikke hvordan de skal få råd til å kjøpe det neste måltidet, forteller Linda Bukåsen i Redd Barna.

STENGT: Mange banker i Libanon har stengt dørene. Foto: Kyrre Lien, VG

Men hvorfor gikk det så dårlig?

Etter den blodige borgerkrigen mellom 1975 og 1990 var det store planer om å gjenoppbygge hovedstaden Beirut. Nye skyskrapere poppet opp i takt med at landet tok opp stadig større lån. Men Libanon lånte over evne, og i 2019 sprakk boblen.

Bankene kapitulerte og satte begrensninger på uttak slik at kundene ikke skulle ta ut alle sparepengene sine. Mange banker stengte også dørene helt. Igjen sto libanesere som ikke fikk tilgang til kontoene sine, eller som hadde kontoer med libanesiske pund – penger som nå plutselig var verdt mye mindre.

Samtidig tok folket til gatene for å protestere mot myndighetene som nok en gang hadde sviktet dem.

TOMT: I sentrum av Beirut holdt de mest luksuriøse butikkene til. Nå er gatene tomme og butikkvinduene dekket med kryssfiner. Foto: Kyrre Lien, VG

Undergrunnsmiljø

Midt i dette var Mario, som nettopp hadde startet sin kryptovalutabusiness. Han er flink til å se muligheter, forteller han selv.

Han er en del av et voksende undergrunnsmiljø i Libanon, hvor kunder både kjøper og selger den digitale valutaen. Det er blitt en måte både for å få tak i kontanter, og for libanesere å plassere sparepengene sine.

Kryptovaluta er blitt så populært at selv sentralbanken i Libanon har planer om å lansere sin egen digitale valuta.

Mens denne handelen i Norge gjerne skjer med en bankoverføring, er det cash only som gjelder her.

På veggen hjemme hos Mario henger et bilde som skal etterligne kokainkongen Pablo Escobar, der han sitter i et røykfylt rom med et lass av dollar foran seg. Bak er det hyller på hyller med seddelbunker.

– Kompisene mine sa jeg lignet på ham, men jeg synes ikke jeg gjør det. Escobar var en veldig dårlig mann, forteller Mario.

GRÜNDER: Mario Awad hevder at han selv ikke eier «noe særlig kryptovaluta». Tidligere har han drevet en elektronikkbutikk, men den har gått dårlig nå under pandemien, forteller han. Foto: Kyrre Lien, VG

De som er på jakt etter kontanter, eller kryptovaluta, møtes på krypterte meldingskanaler hvor handelen avtales. Bankene kuttes helt ut.

«WTS 7k usdt @ 1 % Beirut» lyder en melding fra en som ønsker å selge 7000 dollar i kontanter, i bytte mot kryptovalutaen USDT. Selgeren av kryptovalutaen tar én prosent av salgssummen i kommisjon.

Det ringer på.

Inn kommer en 21-åring som ønsker at vi skal kaller ham «Karl».

– Slapp av. Vi selger jo ikke kokain heller, sier Mario og ler.

Karl har med 2000 dollar som han skal veksle inn til kryptovaluta. Dollar er blitt valutaen folk stoler på i Libanon, ettersom verdien av det libanesiske pundet er i stadig endring.

REGNER: For å regne ut hva Mario skal ta betalt, må han regne. – Det er en veldig stressende jobb, forteller han. Foto: Kyrre Lien, VG

Penger i veggen

– Både jeg og folket har tatt ut det vi klarer av dollar fra bankene. Nå lagrer folk det under madrassen, i veggene, i safer. Overalt, sier Karl.

Sentralbanken i Libanon anslår at rundt ti milliarder dollar er tatt ut i kontanter etter den økonomiske kollapsen i 2019.

Mario kjører bunken med dollar gjennom tellemaskinen. Så tar begge frem telefonene, og Mario får adressen han skal sende kryptovalutaen til. I løpet av få sekunder er transaksjonen gjennomført.

Mario har fått 2000 dollar i kontanter og Karl har fått kryptovalutaen USDT til en markedsverdi av 2000 dollar.

DOLLAR: Siden 90-tallet har det libanesiske pundet fulgt kursen til amerikanske dollar, og bankene har satt verdien til 1500 pund for en dollar. I skrivende stund må man ut med 12.300 pund på svartebørsen for å få én dollar. Foto: Kyrre Lien, VG

– Her kan vi ikke stole på bankene. De har stjålet pengene våre, forteller Karl.

– Jeg prøver å klare meg, og ikke bare fokusere på det negative. Ikke bare fokusere på at bankene har tatt pengene mine. Min fars penger, min families penger.

En ny ordre tikker inn på telefonen til Mario.

– Dette er blitt en slags erstatning for banken, for handelen skjer direkte mellom to personer. Det er ingen mellommann, ingen regjering, ingen banker, forteller Mario.

UTSIKT: Boblebad i stuen til mario – inkludert utsikt over Byblos, en av verdens eldste byer. Foto: Kyrre Lien, VG

Trenger politisk reform

Libanon har lenge vært uten en velfungerende regjering, og korrupsjon er svært utbredt.

– Mangelen på en fungerende regjering vanskeliggjør gjennomføringen av nødvendige politiske reformer og forverrer utsikten til den libanesiske økonomiens fremtid, forteller Henrik Anstorp.

Han har forsket på Libanon som student og forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og bodde nylig i landet.

Forrige uken gikk Det internasjonale pengefondet ut og sa at Libanon trenger radikale politiske endringer for å komme på rett kjøl. Brutto nasjonalprodukt sank med 20 prosent i 2020, og Verdensbanken tror den skal ytterligere ti prosent ned i 2021.

PRISVEKST: Mange butikker i sentrum av Beirut har stengt dørene. Foto: Kyrre Lien, VG

Bitcoin-guden Mario forteller at han savner sitt gamle liv, da han kunne reise til utlandet. Familien tjente gode penger på butikker som solgte parfyme, mobildeksler, vesker og smykker. Etter den økonomiske kollapsen, har det gått trått.

Men bitcoin-forretningen peker oppover, og han har flere ansatte som kjører rundt i Libanon for å kjøpe eller selge kryptovaluta. Ifølge hans egne estimater er omsetningen rundt 100.000 dollar om dagen, som han får en liten cut av.

Han er litt hemmelighetsfull rundt hva som skjer med pengene, men forteller at han leverer dem til noen, og at han får kryptovaluta tilbake fra en utenlandsk konto.

– Jeg tror ikke myndighetene liker at man tar kontanter ut av landet, men dette er en lovlig forretning, hevder Mario.

– Det virker som du tjener gode penger på dette?

– Nei, egentlig ikke. Iblant tjener jeg 1000 dollar på en dag. Iblant 100 dollar eller 20 dollar.

– Bitcoin og kryptovaluta kritiseres for å være lite sporbart og ustabilt. Hva tenker du om det?

– Det er sant at det er ustabilt, men det er også bankvesenet her, forteller Mario.

LIVSNYTER: I hagen har Mario også baren og svømmebassenget klart. Han foretrekker «whisky on the rocks». Foto: Kyrre Lien, VG

Katastrofe

Mario byr på lunsj, og tar VG med inn i den innebygde heisen i leiligheten og ned til første etasje, hvor vi har utsikt over Marios hage, sitrontre og svømmebasseng.

– Liker du kylling, spør han.

Kona Rita og datteren deres setter seg ned rundt spisebordet før au pairen kommer med maten.

Under hele lunsjen er Mario på telefonen for å avtale nye handle og delegere sjåførene, mens Rita passer datteren.

– Jeg mistet jobben for to år siden, så nå kjeder jeg meg. Alle pengene jeg har tjent, er i banken, og tar jeg dem ut, er de nesten verdiløse, forteller hun.

Ektemannen titter opp fra telefonen.

– Det er så synd. En gang ble vi kalt Sveits, og se på oss nå. Dette er egentlig en katastrofe, forteller han.

Hverken finansdepartementet eller sentralbanken i Libanon har ønsket å kommentere situasjonen i landet ovenfor VG.

