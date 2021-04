FILMET: Darnella Frazier (t.v.) mens hun filmer pågripelsen av George Floyd. Bildet er hentet fra et av kroppskamerane på politimennene som pågrep ham. Foto: Minneapolis Police Department

Darnella (18) blir hyllet som helt etter Floyd-dommen

I retten forklarte Darnella Frazier at hun hadde følt på skyld for at George Floyd døde da han ble pågrepet. Nå blir den unge kvinnen som filmet drapet hyllet som den som sørget for fellende dom.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Historien bør huske den utrolige 17-åringen Darnella Frazier, som hadde styrke og fatning til å fange drapet på George Floyd på video. Uten hennes video ville det kanskje aldri ha blitt rettferdighet, tvitret tidligere seniorrådgiver for Barack Obama, Valerie Jarrett etter dommen.

Darnella Frazier var altså bare 17 år gammel da hun ble vitne til pågripelsen av George Floyd.

For noen uker siden forklarte hun i retten at hun siden har følt på angst og skyld for at hun ikke gjorde mer for å stoppe det som skjedde. Med tårer i øynene fortalte hun juryen at dette kunne ha vært hennes egen far, eller bror, eller noen av hennes venner.

– Det har vært netter jeg har vært våken og beklaget til George for at jeg ikke gjorde mer og for at jeg ikke fysisk grep inn og for at jeg ikke redde livet hans. Men dette handler ikke om hva jeg skulle ha gjort. Det handler om hva han skulle ha gjort, sa hun, med referanse til den nå dømte politimannen Derek Chauvin, som satt bare noen meter unna i rettssalen.

Frazier fortalte at hun startet å filme opptaket over her fordi hun følte at det som skjedde med Floyd ikke var riktig.

Den avgjørelsen blir nå hyllet av mange i USA.

«Ingen film viktigere enn din»

«Ved å være et vitne – og trykke på «opptak» - kan 17 år gamle Darnella Frazier ha forandret verden», skriver kommentator Margaret Sullivan i tittelen på sin kommentarartikkel om dommen i Washington Post.

Den kjente oscarvinnende dokumentarfilmskaperen Michael Moore er også blant de mange som hyller Frazier, og mener hun har bidratt til å endre verden.

«Ingen film i vår levetid har vært viktigere enn din», skriver han, og takker henne for det hun gjorde.

Skuespiller Kerry Washington skriver det slik på Twitter:

«Darnella Frazier er en helt. Hennes mot i det øyeblikket må aldri glemmes. Vi løfter deg opp Darnella.»

Frazier: Jeg gråt så voldsomt

Opptaket Frazier gjorde med mobilen sin viser hvordan Derek Chauvin i ni minutter og 29 sekunder sitter med kneet sitt presset mot nakken til George Floyd, som ligger på bakken. Til slutt dør Floyd fordi han ikke får nok oksygen til hjertet.

Videoen gikk viralt, og startet fjorårets massive Black Lives Matter-demonstrasjoner over hele USA og verden for øvrig. Og nå har altså videoen vært helt sentral i å få dømt en hvit politimanns overdrevne voldsbruk mot en svart amerikaner.

MISTET LIVET: George Floyd ble pågrepet mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel. Foto: Christopher Harris / Christopher Harris

Det har gjort inntrykk på den nå 18 år gamle kvinnen:

– Jeg gråt akkurat så voldsomt. Denne siste timen har hjertet mitt slått så fort. Jeg var så nervøs, nervøsiteten gikk gjennom taket. Men nå skyldig på alle tre tiltalepunkter. Takk Gud, takk, takk, takk, takk. George Floyd vi gjorde det! Rettferdighet har seiret, skrev Fazier på sin facebookside kort tid etter dommen.

Innlegget er per onsdag morgen likt over 7600 ganger og har mer enn 2300 kommentarer. I kommentarfeltet takker hun for «alle deres fine kommentarer».

– Støtten jeg har hatt siden dag én har tatt meg en lang vei, så takk skal dere alle ha igjen, takk, skriver hun.

Også på sin instagramkonto takker hun for dommen og for støtten hun har fått.

Politiet kalte det «medisinsk hendelse»

At Derek Chauvin ville blitt dømt uten denne videoen er langt fra sikkert. Dagen etter drapet, før videoen hadde nådd et så stort publikum som den til slutt gjorde, sendte politiet i Minneapolis ut en melding der de skrev at en mann hadde mistet livet etter en «medisinsk hendelse» i forbindelse med en pågripelse.

Ingen steder i den pressemeldingen står det at mannen som døde ble presset mot bakken med et kne i nakken i nesten 10 minutter. Derimot er det påpekt at det aldri ble brukt våpen under pågripelsen og at politibetjentene ringte etter ambulanse.

– Denne fabrikkerte politihistorien kunne ha blitt den offisielle forklaringen på George Floyds død dersom ikke bekymrede innbyggere hadde filmet politiet, skriver CNN-kommentator Keith Boykin på Twitter.

Darnella Fraziers egen advokat, Seth Cobin, sa det slik i et intervju med Star Tribune i fjor sommer:

– Hadde det ikke vært for hennes mot, og klartenking, og hennes villighet til å poste videoen på Facebook og dele sitt traume med verden, ville alle de fire politibetjentene fremdeles vært ute på gaten, og potensielt terrorisert andre samfunnsmedlemmer.