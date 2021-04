Det er snart en måned siden lille Emmanuel ble operert ut av magen til sin coronasyke mamma. Ennå har ikke Bianca fått holde ham i armene sine. Det er det bestemor Raquel (42) som må gjøre.

Brasils advarsel

BOTUCATU, BRASIL (VG) I Brasil dør nå så mange gravide kvinner av corona at myndighetene ber de som kan om å vente til etter pandemien er over med å få barn.

Pustemaskinen jobber rytmisk. Surkling kan høres fra slangen som går ned i munnen. Skjermen over sengen viser jevne hjerteslag. Legen gjør sine undersøkelser på andre siden av vinduet VG står bak på naborommet.

Da Bianca Falaguera Landegraf (24) testet positivt for coronaviruset ble det raskt grunn til bekymring. Med sterkt redusert lungekapasitet og et foster i magen var situasjonen kritisk.

Legene var bekymret for barnet.

De avgjorde at det ikke lenger var et alternativ å vente på naturlig fødsel. Keisersnitt var nødvendig. Barnet måtte ut, selv om det dermed ville bli født for tidlig.

Samtidig måtte Bianca legges på intensivbehandling og få pustehjelp via en maskin.

Etter et par dager ble hun tatt av pustemaskinen, og familien fikk snakke med henne via video. Hun var lei seg og bekymret. Hun hadde ennå ikke fått se sønnen. Hun ville så gjerne komme hjem.

NYTTÅRSFEIRING: Familien sammen på nyttårsaften 2020. Fra venstre: Daniel, Bianca, Pedro, Biancas foreldre Raqul og Paulo og Biancas bror Vinícius. Bianca var på dette tidspunktet gravid med Emmanuel. Foto: Privat

Men formen hennes ble ikke umiddelbart bedre. Dagen etter ble hun igjen lagt på pustemaskin.

Fremdeles uten å ha fått møtt Emmanuel.

Mutasjon

I Brasil blir viruset nå regnet som så farlig for gravide kvinner at de blir oppfordret til å vente med å bli gravide. I alle fall til det verste av pandemien er over.

– Dersom det er mulig; utsett graviditeten til et bedre tidspunkt, ble det sagt fra helsemyndighetene på en pressekonferanse før helgen, ifølge Reuters.

Det er den brasilianske mutasjonen av coronaviruset som ser ut til å herje med gravide på en helt annen måte en virusets tidligere variant, opplyste de. Uten å gå mer i detaljer.

Også nyfødte, som det lille barnet i denne kuvøsen, blir coronasmittet.

Brasil er det landet i verden hvor flest mennesker nå dør av corona med tett opp til 3000 mennesker daglig. Sykehusene er smekkfulle. Mangelen på medisiner for de verst rammede begynner å merkes. Et flertall av disse er nå under 40 år. Det advares mot at man snart kan komme i en situasjon der man ikke evner å ta vare på disse.

DRONEFOTO: Bildet fra forrige uke viser graver til personer som har dødd av covid-19 på kirkegården Nossa Senhora Aparecida Manaus i Brasil. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Da gjør man hva man kan for å holde innleggelsene nede. Inkludert be sin befolkning la være å lage barn. I alle fall akkurat nå.

Angrer

Den oppfordringen kom selvsagt for sent for Bianca og hennes mann Pedro Mickael Cunha dos Santos (29). De har vært sammen siden hun var 15 og han 20, og ble altså i fjor gravid med deres andre barn.

I småbyen Botucatu, nordvest for São Paulo, har familien på tre bodd i samme hus som hennes foreldre. Da Pedro ble smittet med corona på jobben isolerte Pedro, Bianca og åtte år gamle Daniel seg på soverommet og badet de disponerer.

Der var de i to uker. Biancas far, Paulo Henrique er bare 50 år, men følte seg likevel gammel nok til å være i høyrisikogruppen. Han var redd for å la datteren være på hans og kona Raquels side av huset.

– Jeg tenkte de kanskje alle var smittet, og at jeg også kunne bli syk, sier han til VG.

HJEMME: Bestemor Raquel med Emmanuel i hendene. Storebror Daniel og bestefar Paulo sitter ved bordet. Foto: André Liohn, VG

I dag angrer han. Han får dårlig samvittighet når han løfter opp sitt nye barnebarn, som frisk og rask kom hjem fra sykehuset 8. april.

– Hver gang jeg løfter ham føler jeg et trykk mot hjertet, en ekstrem sorg. Det er Bianca som skulle sittet med ham i fanget. Ikke jeg. Jeg føler skyld fordi jeg ikke lot datteren min bo på denne siden av huset, sier Paulo.

Men heldigvis gikk det etter hvert bedre med datteren. Riktignok er hun fremdeles på sykehuset, men fra 15. april – en drøy uke etter at VG besøkte sykehuset – har hun igjen kunne pustet for egen hjelp, og igjen vært ute av kunstig koma.

– Jeg gråt av glede, forteller mamma og bestemor Raquel. Hun er den som har badet og stelt Emmanuel siden han kom hjem.

Høye dødstall

Men like heldige som Bianca er ikke alle andre gravide, brasilianske kvinner som blir coronasmittet.

Ifølge tall fra det brasilianske helsedirektoratet døde i snitt minst 10,4 gravide og kvinner i barsel med viruset ukentlig etter pandemiutbruddet i fjor. Så langt i år er det tallet mer enn dobbelt så høyt. Nå dør minst 22,2 gravide kvinner i uken av corona.

Ingen land har flere dødsfall i denne kategorien enn Brasil.

Ifølge avisen Metropoles var det totale tallet på minst 738 kvinner per 7. april. 250 flere var det uavklart om hadde dødd av corona, men forskere mistenker det.

Avisen skriver at mangelen på intensivplasser for gravide har vært en medvirkende årsak til de høye dødstallene.

– Veldig intenst

Fødselslegen Claudia Magalhães, som jobber ved sykehuset i Botucatu, forteller at de høye dødstallene skaper frykt blant gravide kvinner.

– En fødsel er en veldig viktig hendelse. Det er en tid der kvinnen trenger støtte fra alle rundt seg. Men slik det er nå føler gravide kvinner seg isolert. De er redde for å bli smittet og for å smitte sine barn. Selv de barna som fremdeles er i magen. De våger ofte ikke engang møte de fremtidige besteforeldrene. Mange føler seg triste og alene, sier hun.

Men også de ansatte på sykehusene er preget. Det forklarer Magalhães’ kollega Damaris Souza Nassif mens hun pleier en pasient:

– For å være ærlig har den siste måneden tatt på. Det kom mange gravide hit med alvorlig sykdom i fjor, men den siste måneden har det vært veldig intenst, sier hun, og fortsetter:

– Vi som jobber her på fødeavdelingen valgte dette i den tro at vi skulle jobbe med livet, med starten på livet. Selvsagt er det iblant utfordringer med fødsler selv uten en pandemi, men vi pleier ikke har pasienter på intensivbehandling. Det er en stor byrde. Vi er slitne nå. Og jeg vet jeg ikke er alene om å føle det slik. Vi er fysisk slitne av den følelsesmessige intensiteten det er å håndtere dette, sier Nassif.

Vil hjem og møte sønnen

Bianca Falaguera Landegraf er blant de kvinnene som coronaviruset har frarøvet muligheten til en normal og trygg fødsel.

MOR OG DATTER: Raquel fikk møte Bianca på sykehuset denne uken. Snart håper de hun er hjemme igjen. Foto: Privat

Fra sykehussengen og via sin mor forteller hun at hun ikke husker noe fra ukene siden fødselen. Bare drømmer. Sønnen har hun ennå ikke møtt. Hun har bare sett ham på video.

Men heldigvis blir hun stadig friskere, og det er ventet at hun snart får reise hjem. Hjem til ektemannen Pedro, sønnen Daniel på åtte, foreldrene Raquel og Paulo. Og selvsagt Emmanuel.

Rundt en måned etter at han kom til verden, beskriver familien ham som en rolig, ung herremann. En som ikke griner om nettene og ikke gjør så mye ut av seg om dagen heller. Han vokser og gror, akkurat slik alle mødre ønsker å se sine små gjøre. Via sin mor, sier Bianca følgende til VG:

– Nå ønsker jeg å komme hjem så raskt som mulig for å møte ham.