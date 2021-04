Stoltenberg i tale til klimatoppmøte: − Gjør verden mer farlig

NATO-sjef Jens Stoltenberg advarte om sikkerhetskonsekvensene av global oppvarming under Joe Bidens klimatoppmøte torsdag.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ønsker velkommen president Bidens lederskap for å håndtere klimaendringene, startet Stoltenberg i talen til de 40 verdenslederne som deltar.

Så gikk han rett inn i sakens kjerne for forsvarsalliansen NATO – nemlig at global oppvarming også utgjør en sikkerhetsrisiko, verden rundt.

– Global oppvarming gjør verden mer farlig. Den har en alvorlig innvirkning på vår sikkerhet. Derfor betyr den noe for NATO.

President Joe Biden innledet klimatoppmøtet med å kunngjøre planene om å halvere USAs klimautslipp innen 2030 – sammenlignet med 2005-nivået.

For mens flere andre talere har trukket frem de miljø- og klimamessige konsekvensene av global oppvarming, er fokuset til forsvarsalliansen et litt annet.

Ifølge Stoltenberg har alliansen i «flere år» erkjent klimaendringene også som «en sikkerhetsutfordring». Han forventer at NATO-lederne på toppmøtet i juni godkjenner en «ambisiøs plan for sikkerhetspåvirkningen klimaendringene har».

Men fokuset i talen var ikke bare sikkerheten, han flagget også en tydelig ambisjon om å begrense utslipp.

– Min ambisjon for NATO-toppmøtet dette året, er en klart politisk forpliktelse til å planlegge reduksjoner i militære utslipp som bidrar til målet om netto null.

KLIMATALE: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, deltok under det digitale klimatoppmøtet til president Joe Biden i USA. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP POOL

Stoltenberg trakk frem tre områder der NATO har en viktig rolle i klimasaken:

Forstå problemet

– Klimaendringene er en krisemultiplikator, fra Sahel til Nordområdene. Flommer og skogbranner, tørke og hungersnød ødelegger samfunn, øker konkurransen for knappe ressurser og kaster bensin på spenninger og konflikter, sa han.

Den norske generalsekretæren mener at alliansen må øke bevisstheten rundt klimaendringene ved å overvåke og måle endringene nærmere – «for bedre å forstå og forutse» hvordan de vil påvirke sikkerheten.

Tilpasse seg

– NATO må tilpasse seg slik vi kan fortsette å operere under alle forhold. Mye av vår kritiske infrastruktur er utsatt for havnivået som stiger og mer ekstremt vær.

Stoltenberg trekker frem at NATO-soldater og -utstyr «fra Irak til Arktis» er i møte med ekstrem kulde og varme, i tillegg til at styrkene deres i større grad nå blir kalt ut til naturkatastrofer.

Han lovet blant annet at NATO vil prioritere bærekraftige teknologier når de kjøper nytt utstyr.

Kutte utslipp

– NATO må ta sin del av å kutte militære utslipp. Å gjøre militæret grønnere kan virkelig gi vinn-vinn. For eksempel ved å minske avhengigheten vår av forsyninger av fossilt drivstoff, som ofte gjør operasjonene våre mer sårbare.

Stoltenberg mener at de på denne måten både kan redusere klimainnvirkningen deres, samtidig som de «forbedrer den operasjonelle effektiviteten».

Flere av de allierte partnerne er allerede i gang med å ta nye steg for å redusere utslipp og å øke fornybar energi, ifølge NATO-sjefen.

– Vi må fortsette denne gode utviklingen, sa han.

DIGITALT: Verdensledere samlet på skjermen under klimatoppmøtet til Joe Biden torsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Ingen nye mål

Kina, India og Russland – landene som slipper ut henholdsvis mest, tredje mest og fjerde mest – la ikke fram nye mål.

Kinas president Xi Jinping gjentok Kinas forpliktelse til Parisavtalen og tidligere satte mål om karbonnøytralitet i 2060, med en forespeilet utslippstopp innen 2030.

Russlands president Vladimir Putin tok til orde for mer samarbeid i kampen mot klimaendringene, uten å tallfeste nye mål. Indias statsminister Narendra Modi lanserte heller ingen nye mål, men forpliktet seg til et «partnerskap» med Biden for å fremme grønne investeringer.

TOPPMØTE: Generalsekretær Antonio Guterres i FN talte under klimatoppmøtet til Joe Biden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Guterres: Et vendepunkt

Blant overraskelsene var at Brasils president Jair Bolsonaro. Han har tidligere uttrykt skepsis om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte og var en av Donald Trumps få internasjonale allierte på klimafeltet. Nå lovte han at landet skal være klimanøytralt innen 2050.

Samtidig sa han at det skal bli stans på den ulovlige avskogingen i landet, der store deler av Amazonas ligger, innen 2030. Kunngjøringen er blitt møtt med noe skepsis, gitt Bolsonaros bånd til industrien.

– Dagens toppmøte viser at vinden har snudd retning av handling, men det er fortsatt en lang vei igjen, sa Guterres i en uttalelse etter møtet.