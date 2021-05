SIVILE ANGREPET: 24 sivile ble drept og 110 såret i et bilbombeangrep i Logar-provinsen i Afghanistan. Blant de døde var det kvinner, barn og en rekke studenter. Et sykehus ble også rammet og elleve helsearbeidere og flere pasienter ble såret. Foto: REUTERS

Frykter terroroppblomstring i Afghanistan: − All grunn til å være urolig

Fristen for at amerikanske styrker skulle trekke seg ut av Afghanistan gikk egentlig ut 1. mai. De siste ukene har landet blitt rammet av flere dødelige terroraksjoner. Denne helgen smalt det igjen.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

13. april gjorde president Biden det klart at amerikanske styrker, og dermed også resten av Nato, forlater Afghanistan for godt innen 11. september – over fire måneder etter den opprinnelige avtalen med Taliban.

I et intervju med VG advarte den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, om at både Taliban og IS kan komme til å trappe opp sine aksjoner i tiden fremover.

Flere hendelser den siste tiden bekrefter Kristoffersens frykt for ytterligere konflikteskalering. Senest fredag ble 24 sivile drept og 110 såret i et bilbombeangrep i Logar-provinsen i Afghanistan.

Oppdaterte tall fra Reuters bekrefter stadig økende konfrontasjoner mellom Taliban og Afghanske sikkerhetsstyrker i etterkant av USAs avgjørelse: Bare i løpet av de siste to ukene har mer enn hundre personer fra afghanske sikkerhetsstyrker blitt drept i Taliban-angrep.

Fredag ble to afghanske soldater drept og 18 såret i en bombeeksplosjon på en militærbase ved Bagram-flyplassen nord for Kabul, hvor styrker fra USA og andre Nato-land er stasjonert.

Heller ikke her har noen tatt på seg ansvaret for dette angrepet, men Taliban har tidligere uttalt at de ville angripe de utenlandske styrkene i den NATO-ledede koalisjonen dersom de utenlandske soldatene ikke var ute innen fristen 1. mai.

Nå fryktes det at fredagens angrep, som altså skjedde på det som egentlig skulle være den siste dagen for amerikanske styrker på afghansk jord, er et svar på USAs avtalebrudd og begynnelsen på en ny fase for landet.

Dette må du vite om NATOs tilbaketrekning fra Afghanistan USA og Nato har hatt styrker i Afghanistan siden høsten 2001 da de hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

På det meste hadde USA og Nato 150.000 soldater i landet.

Kampoperasjonene ble offisielt avsluttet i 2014, men alliansen har siden bistått afghanske sikkerhetsstyrker under deres kampoperasjoner.

USAs president Donald Trumps administrasjon inngikk i februar 2020 en avtale med Taliban og lovet at USAs og Natos styrker skulle forlate landet innen 1. mai 2021.

President Joe Biden har skjøvet på fristen, men har sagt at de siste styrkene skal være ute innen 11. september 2021.

De øvrige Nato-landene sluttet i midten av april opp om dette og lovet å starte tilbaketrekningen innen 1. mai.

USA har i dag rundt 2.500 soldater i landet, og de øvrige Nato-landene har rundt 7.000. Norge har rundt 95.

Den 20 år lange krigen i Afghanistan anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet, blant dem over 43.000 sivile. Krigen har også kostet over 3.500 utenlandske soldater livet, blant dem 2.355 amerikanske og ti norske. Kilde: NTB Vis mer

Taliban kan ha endret taktikk

Bombeangrepet som tok livet av 24 sivile, skal ha gått av like ved et gjestehus som ligger i et boligområde i provinshovedstaden Pul-e-Alam. Angrepet skjedde akkurat i det de fleste var i ferd med å bryte fasten under ramadan.

Eksplosjonen førte til at mange mennesker satt fast under sammenraste bolighus, skriver NTB. Et sykehus ble også rammet og elleve helsearbeidere og flere pasienter ble såret, ifølge lederen for helsemyndighetene i provinsen, Rasool Gul Samar.

Blant de døde var det kvinner, barn og en rekke studenter. Selv om presidenten i landet anklager Taliban, har det vært stille fra bevegelsen.

Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken tror ikke nødvendigvis at Taliban alltid påtar seg ansvaret, selv om de eventuelt står bak et angrep.

FRYKT: Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken mener at utviklingen i Afghanistan de siste par ukene har skapt stor frykt for hva som vil skje i tiden fremover. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Han har fulgt nøye med på utviklingen de siste dagene, og utelukker ikke at gårsdagens angrep kan sees i sammenheng med USAs siste trekk.

– Det er klart at det første man tenker er at det henger sammen med uttrekning. Samtidig har Taliban nesten ikke gjennomført denne typen store terrorangrep de siste to årene. At dette skjer nå, er litt overraskende. Det kan signalisere at de endrer taktikk, sier Harpviken.

– Dette er ikke det eneste som har skjedd i løpet av det siste døgnet. Afghanske Tolo News melder også at 30 afghanske soldater har forsvunnet etter et Taliban-angrep mot en militærpost i Ghazni fredag kveld, påpeker han videre.

Kan eskalere til terror mot sivile

Prio-forskeren mener at utviklingen de siste par ukene har skapt stor frykt for hva som vil skje i tiden fremover, parallelt med USA og Natos-uttrekking.

– Frykten er at man får en oppblomstring av terror som rammer sivile. Over det siste året har vi sett en lang rekke målrettede avrettinger som har skapt mye frykt. Det har ført til at mange har forlatt landet, forklarer Harpviken.

Han mener derfor det er to store spørsmål som er sentrale i dag:

– Vil Taliban rette våpen mot de internasjonale styrkene? spør han og legger til:

– Internasjonale styrker skulle være ute i dag ifølge avtalen mellom USA og Taliban. Taliban har sagt at vi kommer til å slåss mot dem. Samtidig er det er mange gode grunner til at dette ikke er så lurt av dem, og at de bør la uttrekkingen skje i fred.

Det andre spørsmålet han trekker frem, er hvorvidt krigføringen mot den sittende regjeringen vil trappes opp.

– Får man en oppblomstring av store terrorangrep? Det er en tredje kategori. Og det er det all grunn til å være veldig urolig for. Det er allerede mange sivile rammes gjennom krigføringen mellom regjeringen og Taliban.

Usikker på USAs posisjonering

I Afghanistan har også den ytterliggående islamistgruppen IS vært aktive de siste månedene. De har blant annet tatt på seg ansvaret for en rekke terroraksjoner og attentater.

Selv om konfliktnivået skulle eskalere mens amerikanerne fortsatt er på Afghansk jord, tror ikke Harpviken at det vil være aktuelt for USA å forskyve eller reversere uttrekningen.

– USA har bestemt seg. Ingen kan og vil utfordre dette. Jeg tror det er lite sannsynlig at uttrekningen vil reverseres, men heller at den vil fullføres i god tid før 11. september, sier Prio-forskeren og presiserer:

– Det som er et spørsmål er om amerikanske styrker inntar en nøytral posisjon dersom det oppstår en kritisk situasjon for de afghanske regjeringsstyrkene. Vil de trå til eller ville de ikke? Det er det nok mange i regjeringskontorene i Kabul som lurer på nå.