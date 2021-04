VENTER URO: En demonstrasjon i Minneapolis 9. april der deltagerne slapp hvite ballonger i luften for å minnes livene til dem som er drept av politiet i Minnesota. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES / AFP

Storbyer med økt beredskap i påvente av dom i George Floyd-saken

Minneapolis, Los Angeles, Atlanta og New York er blant byene som trapper opp beredskapen i påvente av at dommen skal falle i saken mot Derek Chauvin.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Mandag holdes sluttinnleggene i rettssaken mot Chauvin (45), den tidligere politibetjenten som knelte på George Floyds hals og rygg i ni minutter og 29 sekunder i mai i fjor.

Floyd døde før han ankom sykehuset. Legen som tok imot ham har i retten sagt Floyd trolig døde av kvelning.

Fakta om rettssaken Rettssaken mot Derek Chauvin startet 29. mars

Den finner sted i Hennepin County District Court i Minneapolis

Chauvin er siktet for tre tilfeller av uaktsomt drap ( second-degree murder, third-degree murder og second-degree manslaughter

45 vitner har forklart seg over 14 dager

Mandag fremfører aktor Steve Schleicher og forsvarer Eric Nelson sine sluttinnlegg.

Aktoratet bærer den største bevisbyrden - de må bevise skyld uten rimelig tvil

Deretter trekker juryen seg tilbake for å komme frem til dommen

For å komme fram til en skyldig- eller ikke skyldig-dom, må alle 12 jurymedlemmer være enige. Om bare én er uenig blir det ingen enstemmig beslutning. Kilde: The Star Tribune Vis mer

Chauvin har erklært seg ikke skyldig i tre ulike tilfeller av uaktsomt drap. AP forklarer her forskjellen på de ulike siktelsene.

Hovedargumentene fra Derek Chauvins forsvarere:

Ifølge BBC dreier det seg om tre nøkkelargumenter.

1. Chauvins bruk av vold var berettiget:

Måten han opptrådte overfor George Floyd var i tråd med retningslinjene for politiet i Minneapolis og i rimelig forhold til motstanden fra Floyd.

2. Floyds helse og rusbruk spilte inn:

Forsvaret har en ambulansearbeider som sier han hadde høyt blodtrykk fra før og ikke hadde tatt medisin.

3. En fiendtlig gruppe tilskuere distraherte Chauvin:

Forsvaret hevder gruppen med tilskuerne ble stadig mer høylytte og aggressive, og at dette kunne vurderes som en trussel mot Chauvins sikkerhet.

VITNEMÅL: En tegning fra en video av pågripelsen vist i retten 14. april. Foto: JANE ROSENBERG / REUTERS

Strategien mot Derek Chauvin:

1. Anklagerne bruker videoopptak og øyenvitner til å engasjere juryen.

2. De har også politikilder som vitner mot Chauvin.

3. Medisinske eksperter hevder han døde av kvelning som et resultat av behandlingen han fikk av Chauvin.

VIL IKKE VITNE: Derek Chauvin forteller dommeren 15. april at han ikke ønsker å forklare seg i saken. Til venstre forsvarsadvokat Eric Nelson.

Dom kan komme denne uken

Ifølge CNN forbereder Minneapolis, der rettssaken finner sted, og andre byer i USA seg på demonstrasjoner og uro i forbindelse med at juryens vurdering er ventet denne uken.

I sentrum av Minneapolis der den isolerte juryen skal jobbe med saken, er en politibygning forskanset med piggtråd. Ifølge CNN gjelder det samme flere andre politidistrikter.

les også Ny video skaper sinne i USA: 13-åring skutt og drept av politiet i Chicago

Tropper fra nasjonalgarden er utplassert i sentrum av Minneapolis. Ordfører Jacob Frey sa før rettssaken at opptil 2000 medlemmer av nasjonalgarden er klare til innsats sammen med inntil 1100 ansatte i politiet fra 12 andre politikretser.

Økende misnøye

Situasjonen er ytterligere tilspisset etter drapet på 13-årige Adam Toledo i Chicago i slutten av mars og 20-årige Daunte Wright i Minneapolis i april.

Ifølge Star Tribune i Minneapolis har antall personer som er drept av politiet økt siden rettssaken startet. New York Times har regnet ut antall døde ut fra databaser, nyhetsmeldinger og pressemeldinger fra politiet. De oppgir at minst 64 personer er døde etter møter med politiet i USA siden 29. mars. Afrikansk-amerikanere eller latinamerikanere utgjør over halvparten. Lørdag var snittet over tre per dag.

Flere byer forbereder seg

CNN skriver at både i Los Angeles og San Francisco blir ekstra politipersonell tilgjengelig. I San Francisco er også fridager inndratt.

Også Atlanta og New York forbereder seg på demonstrasjoner.

les også Protester og portforbud etter at politi skjøt mann ved Minneapolis

– Vi er i kontinuerlige samtaler. Det er opplagt at så mye vil skje ut fra hva dommen blir og hvordan den uttrykkes, sa New York-ordfører Bill de Blasio.

NYPD-sjef Dermot Shea påpekte at byen i snitt har hatt 10–20 demonstrasjoner daglig siden i fjor.

– Det har egentlig aldri tatt slutt, sa han til 1010 WINS radio onsdag og oppfordret alle som ønsket å uttrykke sine bekymringer om å gjøre det fredelig.

Også i Philadelphia og Washington, D.C. har politiet ekstra styrker parat.