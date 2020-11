MIDLERTIDIG: Frysehengere lagrer døde kropper ved det midlertidig likhuset i Brooklyn i New York 23. november. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Flere hundre coronadøde fremdeles lagret i frysehengere i New York

I New York har ikke rettsmedisinerne klart å gravlegge alle som døde under den første coronabølgen. Samtidig fortsetter tallet på nye smittede og døde i USA å stige under bølge to.

Kroppene til rundt 650 mennesker som døde i New York under coronatoppen i vår, blir fremdeles lagret i frysetilhengere ved vannkanten i bydelen Brooklyn.

Det melder den amerikanske avisen Wall Street Journal søndag.

Flere av de døde som ligger i tilhengerne, har familier som ikke blir funnet eller familier som rett og slett ikke har råd til en skikkelig begravelse, ifølge det rettsmedisinske kontoret i byen.

LAGER: Flere frysehengere som sto parkert ved det midlertidige likhuset i Brooklyn i New York i mai. Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Nå ligger kroppene lagret i frysehengere ved kriselikehuset som ble satt opp i byen i april, da byen på det verste rapporterte om rundt 900 døde daglig.

Ifølge avisen ble de fleste avdøde før pandemien som ikke ble hentet fra likhuset, gravlagt innen et par uker på en gravlund for fattige på den lille øyen Hart Island utenfor Bronx.

Tjenestepersoner ved det rettsmedisinske kontoret har sagt at de har problemer med finne slektningene til rundt 230 av de døde. Og når de først har funnet dem, blir de fleste døde ikke hentet på grunn av økonomiske årsaker.

Kontoret er ifølge avisen ikke laget for å håndtere dødsfall under en pandemi, men for å ta imot rundt 20 daglige dødsfall. På det verste i New York fikk kontoret inn så mange som 200 nye døde daglig.

MASSEGRAVER: New York har gravlagt flere døde som ikke har blitt hentet fra likhuset, på Hart Island i massegraver. Bildet er fra april. Foto: John Minchillo / AP

Dødstallene stiger i USA igjen

USA har lenge vært det hardest rammede landet i verden av coronapandemien. Etter en sommer med færre registrerte coronadødsfall og nye smittetilfeller, opplever landet nå en stigende trend for både smittede og døde.

Det er registrert 123.129 nye smittede og 888 nye coronadødsfall mandag, viser oversikten til VG ved 23-tiden mandag kveld norsk tid.

19. november var tallet på nye coronadøde på over 2000. Det var første gang siden 6. mai.

BEKYMRET: Påtroppende president Joe Biden. Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Påtroppende president Joe Biden har ved flere anledninger uttalt at avtroppende president Donald Trump må godkjenne overgangen til hans presidentskap så fort som mulig. Årsaken er blant annet for å få kontroll på coronapandemien.

Senest for en uke siden uttalte Biden:

– Flere mennesker kan dø om ikke vi koordinerer.

Han er også bekymret for hvordan en vaksine skal nå ut til innbyggerne i det coronarammede landet.

– Hvordan får vi vaksinert 300 millioner amerikanere? Hva er planen? Det er en enorm jobb. Om vi må vente til 20. januar med å starte planleggingen, ligger vi en måned etter. Derfor må det være koordinering nå, sa Biden.

Bekymret for mer reising

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci sa søndag at han er bekymret for mye reising til Thanksgiving på torsdag, skal føre til farlig smittespredning.

Fauci sa da til CBS at mye folk på USAs flyplasser – i strid med anbefalingene om å unngå reiser – kommer til å føre oss «ut i enda mer trøbbel enn vi allerede er i».

Han påpekte også at en ny smittebølge som følge av høsttakkefesten Thanksgiving ikke vil vise seg før etter flere uker, på et tidspunkt da situasjonen allerede er svært vanskelig i kaldt vintervær og under julefeiringen.

ADVARER: USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han påpekte at en stor andel av dem som blir smittet nå, er voksne mellom 40 og 60 år, i tillegg til eldre og sårbare.

Totalt har 258.930 mennesker med covid-19-sykdom dødd så langt under pandemien i USA, og det er registrert over 12,3 millioner smittetilfeller.

Bare de siste 14 dagene har det blitt påvist over 2,2 millioner nye smittetilfeller i landet.

I en tidligere versjon sto det at New York rapporterte om 2000 nye registrerte dødsfall daglig i april. Det stemmer ikke og er nå rettet til at det på det verste i april ble rapportert om rundt 900 nye dødsfall daglig i byen.

Publisert: 24.11.20 kl. 07:21 Oppdatert: 24.11.20 kl. 15:57

