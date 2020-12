UKJENT GJERNINGSMANN: Den antatte massemorderen ble etterlyst med disse tegningene i 1969. Rundt ligger brev som ble sendt til San Francisco Chronicle fra en som kalte seg «Zodiac». Foto: Eric Risberg / TT NYHETSBYRÅN

Har løst mystisk kode fra den ukjente «Zodiac-morderen»

I 51 år har folk verden over forsøkte å tyde det 340 tegn lange kryptogrammet i håp om at det kan gi svar på hvem som var seriemorderen som herjet San Fransisco på slutten av 60-tallet.

I løpet av en timånedersperiode i 1968 og 1969 ble minst fem mennesker i området rundt San Francisco-bukten i USA antatt drept av den ukjente seriemorderen «The Zodiac Killer». Ofrene var alle tenåringer eller i 20-årene.

Drapsmannen, som aldri har blitt tatt, ble beryktet for å sende kodede brev, noen av dem skremmende, til politiet og pressen. Mange av dem var skrevet som ulike former for koder og kryptogrammer.

I brevene tilstår avsenderen å ha drept minst 37 mennesker.

FBI bekrefter løsning

Et av de mer omtalte kryptogrammene ble sendt til lokalavisen San Francisco Chronicle i 1969. Siden den gang har mange forsøkt å knekke koden, men uten å lykkes.

Fredag melder avisen at en gruppe personer fra USA, Australia og Belgia har lyktes med å tyde det 340 tegn lange kryptogrammet.

«Forrige helg løste et team jeg er med i 340 og sendte det til FBI», skriver David Oranchak i en e-post til avisen.

Oranchak er en av dem som i årevis har lett etter en løsning, og går ifølge San Francisco Chronicle for å være en ledende ekspert på «Zodiac-morderens» mystiske koder.

«De har bekreftet løsningen. Det er ikke tull! Dette er ekte vare», heter det videre i e-posten, ifølge avisen.

Cameron Polan, som er talsperson for FBI i San Fransico, bekrefter påstanden overfor avisen og sier at etterforskerne er gjort kjent med at et kryptogram som skal være sendt at Zodiac-morderen nylig ble løst av privatpersoner.

LOKALT POLITI: Drapsetterforskerne David Toschi og William Armstrong ser på klærne til en av de drapsofrene i mars 1974. Foto: Susan Ehmer / SAN FRANCISCO CHRONICLE

Avslører ikke identiteten

Noe nærmere en løsning på hvem den ukjente seriemorderen er ser man imidlertid ikke ut til å være. Dechiffrert skal meldingen lyde:

«Jeg håper dere har mye moro med å forsøke å ta meg ... Jeg er ikke redd for gasskammeret fordi det vil sende meg tidligere til paradiset fordi jeg nå har nok slaver som jobber for meg.

Etterforskningen av drapene pågår fortsatt hos både det føderale politiet FBI og lokalt politi.

Historien om den ukjente seriemorderen er utgangspunktet for boken «Zodiac» skrevet at Robert Graysmith. Boken har ifølge Washington Post solgt millioner av eksemplarer og ble i 2007 filmatisert av David Fincher med Hollywood-stjerner som Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. og Mark Ruffalo i de mest sentrale rollene.

Publisert: 11.12.20 kl. 22:24

