STORT PRESS: Sykepleieren Christie Ashby behandler en pasient på intensivavdelingen ved sykehuset Sharp Grossmont i La Mesa i California 14. desember. Intensivavdelingene sør i California har nå bare rundt 1,7 prosents kapasitet, ifølge AFP. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Rekordhøye smittetall i California: − Sykehusene våre er beleiret

USAs mest folkerike delstat jobber på spreng for å forberede seg på flere sykehusinnleggelser og dødsfall. De har bestilt 60 kjøletrailere og 5000 ekstra likposer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil være veldig tydelig: Sykehusene våre er beleiret, og modellen vår viser at det ikke er noen slutt i sikte, sier Christina Ghaly, som er ansvarlig for helsetjenestene i fylket Los Angeles, onsdag.

California har den siste uken meldt om rekordhøye smittetall, skriver Washington Post, som omtaler delstaten som USA nyeste episenter for coronaviruset. Senest onsdag ble over 53.000 mennesker registrert smittet i delstaten.

Det betyr trolig at situasjonen på sykehusene vil bli verre, fordi det i snitt tar over en uke før noen blir smittet til de blir syke nok til å havne på sykehus.

– Det verste ligger foran oss, sier Ghaly.

I enkelte fylker finnes det ikke ledige intensivplasser, skriver Los Angeles Times, som melder at det nå bygges feltsykehus over hele delstaten.

I USA som helhet er over 16,9 millioner mennesker bekreftet smittet med coronaviruset, mens over 2,9 millioner er døde. 113.069 personer er innlagt på sykehus.

Det siste døgnet er det også registrert over 250.000 nye smittetilfeller og over 3700 dødsfall – det høyeste så langt under pandemien.

I California er over 1,6 millioner mennesker bekreftet smittet, mens 15.886 personer er innlagt på sykehus. 21.481 personer er bekreftet døde.

I snitt dør det nå rundt 163 personer med viruset i delstaten per dag. Det er 100 flere enn snittet på 63 personer for to uker siden, skriver AP.

– Forventer noen stygge uker

Tirsdag la guvernør Gavin Newsom frem en dyster plan for å forberede delstaten på en økning i dødstallene: 60 trailere med kjølekapasitet er bestilt for å huse de døde som ikke får plass på likhusene, og 5000 ekstra likposer er bestilt.

– Det er lys i enden av tunnelen. Men vi er fortsatt i tunnelen. Det betyr at vi antagelig går gjennom det mest intense og akutte øyeblikket siden begynnelsen av pandemien, sier han.

LYSPUNKT: Sykepleieren Janey Willis får Pfizers coronavaksine på barnesykehuset Rady i San Diego tirsdag denne uken. Foto: ARIANA DREHSLER / AFP

For selv om vaksineringen av helsepersonell allerede er i gang i California, har myndighetene bedt folk forberede seg på at situasjonen blir verre før den blir bedre.

Ifølge Los Angeles Times er ikke smittekurven ventet å flate ut før rundt jul eller nyttår.

– Jeg forventer noen stygge uker før og etter nyttår, når vi ser på dagens trender. Dessverre har vi mange smittetilfeller og mye smitte, og vi er hardt presset i å prøve å takle utfordringen, sier Rais Vohra, som er ansvarlig for den offentlige folkehelsen i fylket Fresno, til avisen.

Fylket består av én million mennesker, og hadde tirsdag 16 ledige intensivplasser. Ved noen av de største sykehusene i fylket, står ingen senger ledige.

– Vi begynner å gå tom for steder på sykehusene å plassere folk, så vi må bare finne plass på en eller annen måte, legger Vohra til.

Thanksgiving-feiringen i USA 26. november har fått deler av skylden for de økte smittetallene – og dermed også økningen i sykehusinnleggelser og dødsfall.

Flere millioner mennesker trosset nemlig myndighetenes anbefalinger om å bli hjemme under årets feiring.

– Vi vet at det ofte tar en ukes tid fra smitten skjer til man blir innlagt på sykehus. For de mest alvorlig syke tar det ofte ytterligere en uke til for tilstanden blir så kritisk at man dør. Med rundt 100.000 samtidig innlagte pasienter i USA de siste ukene har det vært ventet at dødstallene ville fortsette å stige etter Thanksgiving, har Norges assisterende helsedirektør Espen Nakstad tidligere sagt til VG.