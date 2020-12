LEVERT: Uten å gå ut av bilen, kan svenskene smittesikkert få overlevert julepakkene. Foto: Pontus Orre

Svenskene unngår smittefarlig kø: Julepakker på drive-through

STOCKHOLM/OSLO (VG) Nå kan svensker hente julepakkene sine trygt mens de sitter i egen bil. Coronapandemien har ledet til drive-through pakkelevering.

Med svært mange coronasmittede og en stigende smittetrend kommer juletiden i en vanskelig tid for svenskene i år.

For så mange av tingene vi gjør før jul, skjer på steder der gjennomstrømningen av folk er stor, og smittefaren likeså. Med over 300.000 smittede er svenskene på intens jakt etter tiltak som kan begrense smitten i landet før høytiden.

Å hente pakker på posten i trengsel, er en situasjon mange har merket seg som risikofull. Derfor har noen kreative stockholmere lansert en løsning for å unngå dette: En smittevernforsvarlig drive-through-levering.

Bli i bilen hele tiden

VG testet den den nye svenske måten å hente julepakker på, i Nordens største messelokaler.

Vi svinger bilen inn på en stor parkeringsplass, foran en liten bod med en mann. Her registrerer vi oss med bilnummer, navn og kollinummer for pakken.

Så vinkes vi bort til en inngang til de digre eventlokalene til Stockholmsmessan når det er vår tur. Ut kommer en ansatt med hansker og munnbind, og gir pakken fra seg gjennom vinduet.

Pakkeleverandøren forblir hele tiden utenfor bilen og utenfor direkte kontakt med sjåføren. Og skulle pakken være ekstra stor, settes det en tralle klar utenfor bilen, som sjåføren selv kan hente pakken fra.

KJEMPELOKALER: Stockholmsmessan kaller seg «Nordens største møteplass», og har nå mer enn nok rom til å ta imot stockholmernes julegaver. Foto: Pontus Orre

Verdens største

Stockholmsmessan markedsfører seg som «Nordens største møteplass», noe som neppe er et særlig godt slagord i disse tider. Med forbud mot offentlige samlinger på mer enn åtte personer, er det ingen eventer som får pågå inne i de gigantiske messehallene nå.

Men produksjonssjef Richard Skärebo har tenkt nytt, og er det kreative hodet bak en helt ny midlertidig bruk av de enorme lokalene.

Skärebo tilbød pakkeleverandørene Bring, Schenker, DHL og Postnord å bruke dem som leveringssted, og fikk napp hos sistnevnte. Bedriften trengte å avlaste de store volumene pakker før jul.

Med 25.000 kvadratmeter som står ubrukt, hevder Stockholmsmessan at de har skapt intet mindre enn verdens største post-drive-through.

– Det føles bra. Vi bidrar til et sikrere samfunn, sier mannen bak det hele, Richard Skärebo, til VG utenfor messelokalet.

Aldri fullt

Produksjonssjef Skärebo avslører at ideen om pakkeutlevering ble til før coronapandemien tvang oss alle til å tenke på smittevern.

– Ideen oppsto egentlig for halvannet år siden, men det har tatt tid å jobbe den frem. Når det endelig kunne realiseres, så passer det jo ekstra godt med smittesituasjonen i år, sier Skärebo til VG.

For Stockholmsmessan er det lønnsomt å få utnyttet en lavsesong, og en bonus med de store lokalene er at de unngår problemet som mindre pickup-steder har: At det blir fullt på lageret.

– Vi har all mulig plass til å la pakkene ligge!, smiler Skärebo, og vil helst ikke vise frem hvor mye åpen plass som fortsatt er ledig i lokalene.

Når VG besøker pakkeutleveringen, er det få andre biler å se. Skärebo håper at flere vil velge dette alternativet til leveringssted før vi skriver 24. desember.

Messelokalene ligger for øvrig beleilig til ved en teststasjon for coronasmitte. Den også er drive-through, for svensker i julegaveærend som skulle ønske en sjekk før jul.

VG I SVERIGE: Fotograf Pontus Orre og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Pontus Orre

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at Stockholmsmessan markedsfører seg som «Norges største møteplass». Det riktige er «Nordens største møteplass». Dette ble rettet 14.12 2020 klokken 14.23.

