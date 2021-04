BI-EFFEKT: En bieffekt av å ha vinduet åpent når du parkerer bilen kan være at det ikke bare er luft som kommer inn. Foto: Las Cruces Fire Department

Sjekk denne bi-len

Er du blant dem som synes det er litt slitsomt når du kommer tilbake til bilen etter helgehandelen og finner 15.000 bier i bilen?

Av Jostein Matre

I så fall har du trolig en meningsfelle med eieren av bilen på bildet over. For det var nemlig nøyaktig hva som skjedde med han.

Ifølge CNN skulle mannen bare en liten tur innom den lokale dagligvarebutikken Albertson’s i Las Cruces i New Mexico i USA, da en sverm av bier tydeligvis var på jakt etter et sted å slå seg ned.

For i det mannen kom ut igjen fra butikken hadde nemlig en svær bisverm inntatt baksetene. Bilen hadde stått parkert med åpent vindu.

Det var likevel først etter at han hadde plassert matvarene i bagasjerommet, satt seg inn i bilen og startet å kjøre at mannen oppdaget at ikke alt var som det skulle.

BI-JOBB: Jesse Johnson kan mer enn å slukke branner. Foto: Las Cruces Fire Department

Men han visste råd. Han stoppet igjen, ringte nødtelefonen 911, og spurte etter hjelp.

Og snakk om blinkskudd. For hvem andre kom han i kontakt med der enn en brannmann som på fritiden birøkter?

Dermed måtte Jesse Johnson rykke ut, skriver det lokale brannvesenet på sin Facebook-side.

Johnson tok med seg nødvendig utstyr og fikk etter hvert kontroll på biene. Det tok riktig nok to timer, men til slutt var hele svermen, som brannvesenet antar var på rundt 15.000 bier, ute av bilen.

STAKK IKKE AV: Jesse Johnson skal ha fått med seg alle biene uten at de klarte stikke av gårde. Foto: Las Cruces Fire Department

Og nå lever de angivelig lykkelige dager hjemme hos Jesse Johnson, som tok dem med til sin eiendom utenfor byen.

Med unntak av en vekter på Albertson’s som fikk seg et lite stikk gjorde ble ingen alvorlig skadet i hendelsen, melder brannvesenet.

Men som de sier «over there»:

Bi careful!