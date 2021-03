SJELDENT SYN: 5000 publikummere måtte lørdag morgen teste seg for corona før de fikk delta på en rockekonsert i Barcelona. Det unike arrangementet ble utsolgt på kort tid. Foto: Emilio Morenatti / AP

Her er 5000 på rockekonsert i nedstengt Barcelona

Kan massetesting forhindre coronautbrudd? Det vil forskere finne svar på etter å ha samlet spanske musikkelskere lørdag kveld.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

Mens folksomme konsertlokaler er et fjernt minne for mange nordmenn, samler 5000 spanjoler seg lørdag kveld til en enorm, fysisk konsert med indiebandet Love of Lesbian i Barcelona.

Deltagere har ifølge nyhetsbyrået AP betalt mellom 235 og 285 kroner for billetter som inkluderer et kvalitetsmunnbind og en hurtigtest i forkant av konserten. Bare de som testet negativt fikk bli med på festen.

Noen uker senere vil man se om munnbind og massetesting var nok til å forhindre smittespredning.

fullskjerm neste – VI SKAL DANSE: 5000 personer fikk lørdag en etterlengtet dansefest.

Spanjoler lever for tiden med strenge smitteverntiltak. Blant annet er det i flere deler av landet portforbud på nattetid og en øvre grense på fire personer som kan samles.

Men under kveldens konsert på Palau Sant Jordi er det – med helsemyndighetenes velsignelse – ingen krav om hverken fastmonterte seter, kohorter eller avstand. Munnbindet må likevel være på.

– Konserten handler om gleden ved å gå ut, oppleve kultur og dansing i et mer eller mindre sikkert miljø, sa en publikummer til nyhetsbyrået Reuters i forkant av konserten.

– Vi skal danse og ha det gøy.

«God kveld Barcelona! Det er vanskelig å beskrive følelsen i kveld,» skriver Love of Lesbian på Twitter lørdag.

Helsemyndighetene har fått deltagernes tillatelse til å dele informasjon om eventuell smitte som oppstår i etterkant med forskerteamet bak eksperimentet. Forskerne vil så sammenligne tallene med smittespredningen i den øvrige befolkningen.

Personer med underliggende sykdommer eller som har vært i nærkontakt med smittede har blitt bedt om å avstå fra arrangementet.

Gruppen bak eksperimentet vil finne ut om testing av publikummere samme dag kan gjøre det mulig å avholde større kulturarrangementer i fremtiden – uten å risikere smittespredning.

– Det er et veldig ansvarlig publikum. Vi vet at alle ser på denne konserten som en mulighet for å avansere kampen mot pandemien som har gjort så stor skade i vår sektor og mange andre, sier medarrangør Dani Poveda til Reuters.

fullskjerm neste MASSETESTING: I forkant av konserten måtte de 5000 publikummerne testes for covid-19. Negativt testsvar var et krav for å kunne delta.

I desember ble det gjennomført et lignende eksperiment – den gangen med 500 deltagere. Da var konklusjonen at massetesting og bruk av munnbind var tilstrekkelige tiltak for å hindre smittespredning.

– Dette er nok et lite steg mot å kunne avholde konserter og andre kulturarrangementer under pandemien, sa virolog Boris Revollo, som er tilknyttet begge eksperimentene, til AP.

Det gjenstår å se om konklusjonen blir den samme etter et arrangement som er ti ganger så stort.

MINDRE EKSPERIMENT: I desember ble det gjennomført et lignende eksperiment – den gangen med 500 deltagere. Foto: Emilio Morenatti / AP

Smitteutviklingen i Spania er nå stigende. Ifølge VGs oversikt har landet registret 71.620 nye smittede de siste to ukene, og fredag var det 138,6 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt har over tre millioner testet positivt i Spania siden pandemiens start. Siden begynnelsen har landet registrert 75.010 coronarelaterte dødsfall.