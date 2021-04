ÅPNER MANDAG: Statsminister Boris Johnson besøkte onsdag denne frisøren i Cornwall i England, for å se hvordan de forberedte seg på mandagens gjenåpning. Foto: Justin Tallis / PA Wire

England åpner frisører og uteserveringer: − Har jobbet for dette siden januar

For første gang på over tre måneder kan britene mandag gå til frisøren, trene på treningssenter og drikke en halvliter på uteservering.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Boris Johnson kaller fase to av gjenåpningen et «stort steg» på veien mot frihet.

– Jeg er sikker på at det vil bli en enorm lettelse for forretningseierne som har holdt stengt så lenge. For alle andre er det en sjanse til å vende tilbake til å gjøre noen av de tingene vi elsker, og som vi har savnet, sier han ifølge Sky News søndag.

Hundretusener av forretninger i England har holdt stengt siden 6. januar, da den britiske virusmutanten tvang landet inn i en ny nedstengning.

Den siste uken har de jobbet på spreng for å forberede seg til mandagens åpning: Vinduer er vasket, bord og stoler er plassert ut og ølfatene er fylt.

fullskjerm neste KLARE TIL ÅPNING: En ansatt i Covent Garden i London vasker cafévinduene fredag.

– Vi er fullbooket hele mandag og mye av neste uke. Vi kan servere mat og drikke der ute, og det vil være en liveartist fra klokken 11 og et liveband fra klokken 17. Det er en god følelse. Det er fantastisk. Vi har jobbet for dette siden januar, sier Steve Simpson, eieren av baren Brighton Music Hall, til avisen Guardian i helgen.

Rundt 60 av alle voksne i Storbritannia har nå fått sin første vaksinedose, mens rundt 14 prosent har fått begge. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har antall dødsfall som knyttes til coronaviruset falt med 95 prosent siden begynnelsen av januar, mens antall smittetilfeller har falt med 90 prosent.

Ifølge oversikten til VG er smittetrenden i Storbritannia flat. Antallet nye registrerte smittetilfeller har de siste dagene ligget på under 3000 daglig – langt unna januar-toppen på over 60.000 nye registrerte smittetilfeller på én dag:

Mandagens åpning av frisører, treningssentre, butikker, dyrehager, neglesalonger, svømmehaller og uteserveringer er steg tre i Boris Johnsons omfattende gjenåpningsplan for Storbritannia.

Regelen om at man må servere mat med halvliteren på pub skrapes også – så lenge ølen altså serveres utendørs.

Skottland, Wales og Nord-Irland har sine egne planer, men også de har begynt å planlegge gjenåpning av samfunnet, skriver NTB.

Britenes statsminister ber likevel folk om å ha smittevern langt fremme i tankene, skriver Sky News.

Ifølge Guardian er myndighetene bekymret for både vaksineskepsis og nye virusmutasjoner etter hvert som landet åpner opp ytterligere.

– Jeg ber alle om å fortsette å oppføre seg ansvarlig og huske på «hender, ansikt, plass og friskt luft» for å slå ned på covid mens vi jobber videre med vaksinasjonsprogrammet vårt.

ÅPNER MANDAG: Rykia Williams ved treningssenteret Clapham Leisure Centre sør i London jobbet torsdag med å gjøre klar apparatene for treningsglade briter. Foto: Yui Mok / PA Wire

Til tross for mandagens gjenåpning gjelder fortsatt flere strenge regler i England: Besøk er kun tillatt mellom mennesker i såkalte sosiale «støttebobler», mens utenlandsferier er forbudt. Innenlandsferier blir lov – men man får kun overnatte i leiligheter eller på campingplasser hvor man ikke deler innendørs fasiliteter.

Britene ønsker å åpne opp det aller meste innen 21. juni i år. Om det skjer, kommer an på både smittesituasjonen, muterte virus og hvor mange som da er vaksinert.

Neste viktige dato blir 17. mai. Da blir det igjen lov til å omgås hverandre innendørs, så lenge man holder seg under seks personer. Ifølge BBC kan det også komme nye regler for internasjonal reising denne dagen. Det kan også bli lov å gå på restaurant eller bar innendørs.

Da statsminister Johnson tidligere i uken informerte folket om sine planer for gjenåpningen av landet, sa han at han selv ville besøke en uteservering for å ta seg en øl mandag. Denne planen er nå utsatt på grunn av prins Philips bortgang, melder Reuters.