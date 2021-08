Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban erobrer enda en provinshovedstad

Taliban har erobret sin andre provinshovedstad på to dager da de lørdag inntok Sheberghan i Jawzjan-provinsen i det nordlige Afghanistan.

Av NTB og AFP

Publisert: Nå nettopp

Rådsmedlem i provinsen Bismillah Sahil og viseguvernør Abdul Qadir bekrefter at provinsens hovedstad er falt.

Sahil sier at Taliban har overtatt viktige offentlige bygninger som guvernørens kontor, politikammeret og fengselet i byen.

Videoer i sosiale medier viser fanger som rømmer fra fengselet, hjulpet av Taliban-krigere. Både kriminelle og Taliban-fanger fikk gå.

Regjeringsstyrkene har imidlertid fortsatt kontroll over flyplassen, der de vil gjør klart til å forsvare seg, ifølge Qadir.

På offensiven

Taliban gikk på offensiven etter at USA og Nato startet tilbaketrekningen i mai, og kontrollerer nå store deler av Afghanistan. Fredag tok de kontroll over hovedstaden Zaranj i Nimroz-provinsen, som kollapset «uten kamp» ifølge viseguvernøren.

Det var mer motstand i Sheberghan, som er hjemstedet til den fryktede krigsherren Abdul Rashid Dostum, men også en av Dostums medarbeidere bekrefter at byen er falt.

Dostum styrte en av de største militsene i nord, som fikk et fryktinngytende renomme for sin kamp mot Taliban, og også ble anklaget for å ha massakrert tusener av fanger.

Om hans styrker er overkjørt av Taliban, vil det være et hardt slag for regjeringens håp om at militser kan utgjøre en viktig støtte for de hardt pressede regjeringsstyrkene.

Jubel i Zaranj

Noen innlegg i sosiale medier indikerer at Taliban ble ønsket velkommen i Zaranj av noen av innbyggerne i byen, som lenge har hatt rykte for lovløshet.

Videoer viser beslaglagte Humvees, luksus-SUVer og pickuper som kjører opp og ned hovedgata med hvite Taliban-flagg, mens lokale gutter og menn jublet.

Også i Zaranj var noe av det første Taliban gjorde å åpne fengselet og slippe fangene ut, både vanlige kriminelle og Taliban-fanger.

Sosiale medier viste også plyndring av offentlige bygg der folk stjal skrivebord, kontorstoler, arkivkskap og fjernsynsapparater.

Fra før kontrollerer Taliban store deler av Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen.

Talibans beleiring av landets provinshovedsteder, blant dem Lashkr Gah, Kandahar og Herat, har også ført til at titusener av mennesker er på flukt.