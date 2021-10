forrige



Dette forventer miljøtoppene av klimamøtet

Norske miljøtopper mener det er sterkt bekymringsfullt at USA ikke tar ansvar med en klar klimapakke til toppmøtet. Men de mener Norge kan utgjøre en forskjell.

Publisert:

Klimatoppmøtet COP26 starter i Glasgow mandag. Dette er hva tre norske miljøorganisasjoner håper og tror vil komme ut av toppmøtet.

– Hvor viktig er det at USA ikke kommer til toppmøtet med en klimapakke?

– Det er sterkt bekymringsfullt. Det gir hele konferansen mindre momentum enn det vi kunne håpet på. Dette er ikke bra, sier Bellona-stifter Frederic Hauge til VG.

President Joe Biden kommer nemlig til klimatoppmøtet i Glasgow uten en konkret plan etter at Det demokratiske partiet ikke greide å samle seg om en plan før han dro.

USA er jo en nøkkel til suksess for internasjonale klimaavtaler og Biden hadde et ønske om å kunne vise verden at USA står i spissen for avvikling av karbonøkonomien. Men hans enorme velferds- og klimapakke er ennå ikke vedtatt i hans dypt splittede parti, ifølge politico.com.

PÅ PLASS: Bellona-stifter Frederic Hauge var på plass i Glasgow søndag morgen. Organisasjonen har egen stand på klimatoppmøtet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet er enig med Hauge i det at USA ikke stiller vil svekke Bidens evne til å legge press på de andre landene for å øke deres ambisjoner.

– Men Biden-administrasjonen har heldigvis mange muligheter til å føre god klimapolitikk, også direkte overfor andre land, uten at den nasjonale klimapakka er ferdig vedtatt, så helt krise er det ikke. At USA er med og ikke ledes av en klimafornekter skaper allerede viktig ny dynamikk, sier han.

Norge har lange tradisjoner med å påvirke klimatoppmøtene. Gro Harlem Brundtland, som leder av Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling bidro sterkt til å knytte miljø- og utviklingsspørsmål sammen ved å sette begrepet bærekraftig utvikling på dagsordenen i forkant av FN-toppmøtet i Rio i 1992.

DELTAR PÅ TOPPMØTET: Truls Gulowsen er leder av Naturvernforbundet.

– Hva kan Norge bidra med på dette toppmøtet?

– Norge kan og bør snakke opp målet om å beholde høyest mulige ambisjoner, love klimafinansiering, vise at vi vil bruke Oljefondet aktivt, at vi fortsatt tror på regnskogsatsingen, og hvordan vi vil bruke bindende sektorvise klimabudsjett som virkemiddel, sier Gulowsen.

– Nå er det åpenbart at det er forventet betydelige overføringer fra Norge til de fattige landene. Jeg regner med at statsminister Støre og leverer de 14 milliardene han har lovet, sier Hauge.

Han er veldig opptatt av at Norge har en rolle i CO-lagring. Både i forhold til kraftproduksjon, industri og hydrogenproduksjon.

– Det er dette klimateknologiområdet Norge har kommet lengst i, i forhold til resten av verden og hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell, sier Hauge.

– Lang vei å gå

Kaja Nyland, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, mener Norge må gjøre en stor innsats for at forhandlingene kommer i land med de store stridsspørsmålene, slik som klimafinansiering og regler for kvotehandel og markedssamarbeid, som forsinker global klimahandling.

– Her er Regjeringen i gang ved å ha et mål om 55 prosent kutt i norske utslipp innen 2030 og dobling av klimafinansieringen fra 7 til 14 milliarder norske kroner. Men de har fortsatt en lang vei å gå og de må vise at ord kan bli til handling, og at handlingen gir resultater.

Kaja Nyland er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og deltar i Glasgow.

Bellona har for øvrig en egen paviljong og over 25 arrangementer i forbindelse med toppmøtet i Glasgow.

Hauge trekker opp en forskjell mellom Bellona og andre i miljøbevegelsen som er opptatt av en fossilfri fremtid.

– I Bellona er vi opptatt av at kull og gass kan renses med CO₂-lagringsteknologi, nettopp fordi vi ikke klarer oss uten den omstillingen.

– Hvilken troverdighet har Norge som oljenasjon på klimatoppmøtet?

– Det er vanskelig å forstå hvordan Norge kan ha troverdighet under klimatoppmøtet så lenge vi er oljeavhengige og ikke viser vilje til omstilling, sier Kaja Nyland.

– Se til Danmark

Hun mener Regjeringen sender et tydelig signal når de har det skrevet i sin plattform at de ønsker å «utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren».

– Norge burde se til Danmark og Costa Rica som har tatt initiativ til Beyond Oil and Gas Alliance, en allianse mellom land som ønsker å omstille i tråd med Parisavtalen. En vellykket klimaavtale er lite verdt om ikke alle land er villige til å legge seg på høyest mulige ambisjon innenfor egne landegrenser, sier Nyland.

Frederic Hauge mener også at fortsatt oljeleting ødelegger vår troverdighet.

– Jeg er redd for at den norske iveren etter å bore etter olje i Arktis vil svekke vår troverdighet og ødelegge for det viktige arbeidet Norge gjør for CO₂-fangst og lagring, sier Bellona-grunnleggeren.

Enige om 1,5 graders målet

Men han påpeker at Norge er viktige fordi vi går inn for 1,5 grads-målet og at vi har et spesielt ansvar i forhold til kvotesystemet. Det er for øvrig minister Espen Barth-Eide skal lede forhandlingene om kvotehandel (Artikkel 6) på toppmøtet.

G20-landene er nå i helgen bli enige om at man skal følge målet fra Parisavtalen, og forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Vår manglende evne til å ta konsekvensene av at verden har funnet mer olje og gass enn klimaet tåler svekker selvsagt troverdigheten. Dessverre, mener lederen i Naturvernforbundet.

– Hvor viktig er dette møtet og hva håper du vil komme ut av det?

– Møtet er ekstremt viktig, for det er nå vi må gjøre endringer. Jeg håper at det kommer en styrket Paris-avtale ut av dette, men jeg er bekymret, sier Hauge.

– Blir helt avgjørende

Gulowsen mener toppmøtet er viktig fordi verdens ledere trenger å bekrefte hvor viktig klimasaken er, og se hverandre i øynene når de rapporterer tiltak og resultater og nye mål.

– Møtet må bekrefte Paris-målene og ta konsekvensene av at fremgangen mot å nå disse målene er svakere enn den burde vært, ved at de fleste landene må øke sine nasjonale ambisjoner, både på utslippskutt, finansiering, klimatilpasning og skogvern, både hjemme og i utlandet, sier han.

COP26 blir helt avgjørende, mener Kaja Nyland.

– Det har gått to år siden forrige toppmøte, og klarer ikke nasjonene bli enige på forhandlingsspørsmålene nå er det vanskelig å forstå hvordan man skal få ned de globale utslippene.

Hun mener de fleste er enige i at vi har en klimakrise, men viljen til endring mangler enn så lenge fra verdens ledere.

– Det vil være litt ubehagelig å omstille samfunnet, men alternativet om vi ikke gjør det er så mye verre. Jeg håper vi får en avtale som er tydelig, ambisiøs, solidarisk og forpliktende for verdens land, sier Nyland.