Putin vil gjeninnføre Sovjet-system for kvinner og barn

President Vladimir Putin (69) har de siste dagene fortalt at han støtter gjeninnføringen av symboler fra kommunisttiden både for kvinner og barn.

Uttalelsene falt i forbindelse med markeringen av den russiske barnedagen tidligere denne uken. Her tok Putin til orde for at to tradisjoner fra sovjet-tiden skal gjeninnføres:

Kvinner som får mange barn skal igjen hedres med tittelen «Mor heltinne» – som det var da kommunistene styrte, mener Putin

En landsomfattende barneorganisasjon (8–17 år) – som kan minne mye om «pionerene» i sovjet-tiden – skal også gjeninnføres, mener presidenten

Putin har tidligere i sin regjeringstid gjeninnført en rekke av symbolene fra Sovjet-tiden, for eksempel nasjonalsangen, og har gjort feiringen av Seiersdagen 9. mai mer «patriotisk» enn den var under Boris Jeltsin.

– De gamle menn

– Det er de gamle menn, pluss/minus 70 år, som styrer Russland. De spiller på nostalgien etter det store fedrelandet – slik det var i deres oppvekst. Jeg tror ikke forslagene blir møtt med særlig begeistring, i hvert fall ikke fra de yngre, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Hun er selv russisk og var pioner på 1980-tallet – før kommunismens fall i 1991.

– Putin prøver å få med seg befolkningen på det han driver med, inkludert krigen i Ukraina. Men jeg skjønner ikke helt poenget med pionerene nå som de ikke har kommunismen som ideologi. Disse symbolene blir bare komiske, om det ikke hadde vært for at det er veldig trist, sier Sangadzhieva.

– 100 årsdagen

Den nye barnebevegelsen skal ha navnet «Bolsjaja Peremena», «stor forandring».

– Den er oppkalt etter en sovjetisk TV-serie på begynnelsen av 1970-tallet. Den fortalte bare om alt det positive ved det sovjetiske samfunnet. For alle over 50 år er den et minne som kan gi nostalgi. For alle andre betyr det ingenting, mener Inna Sangadzhieva.

Forslaget om opprettelsen av denne barne- og ungdomsbevegelsene ble innlevert til parlamentet av Putins parti den 19. mai, som var 100-årsdagen for opprettelsen av pionerene, som i sin tid var en idé av kommunistlederen Vladimir Lenin.

– Jeg støtter initiativet om en samlet barnebevegelse. Hovedoppgaven her er å skape et likeverdig, tilgjengelig, interessant miljø for utvikling, for selvrealisering på en rekke områder, sier Putin ifølge RBK.

Nettstedet skriver at det ikke skal være obligatorisk å være med i bevegelsen, men at skolene skal brukes i rekrutteringen.

«Heltinne»

Putin går altså også inn for at tittelen «mor heltinne» skal gjeninnføres.

– De mødrene som blir tildelt ærestittelen «mor heltinne», vil motta en engangsutbetaling på én million rubler, sier Putin ifølge RIA Novosti. Det tilsvarer omtrent 150.000 kroner.

Tittelen «Mor heltinne» ble innført i Sovjet i 1944. Den gang var kravet at en kvinne skulle føde og oppdra ti eller flere barn for å få tittelen – og innehaverne fikk visse fordeler. Totalt fikk drøyt 400.000 kvinner denne tittelen i Sovjet-tiden. Putin har ikke sagt noe om hvor mange barn som skal «kreves» nå.

Saken ble lansert så sent som 25. mai i et møte i det såkalte statsrådet, et rådgivende organ for presidenten som Putin selv opprettet i sin tid.

Visestatsminister Tatjana Golikova, den fremste kvinnen i Putin-regimet, har siden gått ut og støttet forslaget.

– Store familier er respektert i vårt samfunn, og for staten er det en prioritet å støtte dem, sier Putin.

Presidenten snakket også spesielt om barna i Donbas-området, som ifølge Putin «har vært i livsfare i åtte år».

– De yngste kjenner ikke til et liv uten bombing.

«Barneprodusenter»

Putins varme for barna i Donbas står i kontrast til påstandene fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj denne uken om at russerne med tvang har fraktet 200.000 barn ut av Ukraina.

Det dreier seg om barn fra barnehjem, barn som er i følge med sine foreldre, og barn som er blitt separert fra familiene sine, ifølge Zelenskyj.

– På samme måte som Putin betaler unge, fattige menn for å slåss for seg i Ukraina, vil han betale kvinner for å være «barneprodusenter», sier Inna Sangadzhieva.

– Allerede får krigen hadde Russland 20 millioner fattige – og dette tallet vil økne med sanksjonene.

– Hva vil du si om kvinners rettigheter i Russland i 2022?

– Kvinner er blitt mer bevisst sine egne rettigheter, sine karrieren og sine muligheter. Det er denne moderniseringen av samfunnet som Putin nå erklærer krig mot, mener Sangadzhieva – og bruker ordene «marsjere i takt» når hun skal beskrive presidentens mål for denne politikken.

– Hvordan blir dette mottatt?

– I min bekjentskapskrets ler folk av det som skjer. Om det er annerledes i andre grupper, vet jeg ikke, men jeg tror det ikke.

– Hvilken visjon har Putin?

– Han har ingen visjon utover å beholde makten, drive krig og at kvinnene skal føde barn, som skal være kanonføde, mener eksperten i Helsingforskomiteen.

PS: Vladimir Putin har uttalt at Sovjetunionens kollaps er «århundrets største geopolitiske katastrofe». I årene 2005–2012 var det en ungdomsorganisasjon som het «Nasji» – men som på folkemunne ble kalt «Putinjugend».