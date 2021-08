– TRIST: President i Taiwan, Tsai Ing-wen, har uttalt at hun synes det var trist å måtte avlive kattene, men ber om forståelse for å ville forhindre import av smittsomme sykdommer. Bildet er tatt i forbindelse med en pressekonferanse om vaksiner i juni.

Avlivet 154 «smuglerkatter» i Taiwan – befolkningen raser

154 katter ble funnet i en aksjon mot smuglere i Taiwan fredag. Dagen etter avlivet myndighetene kattene. Nå raser befolkningen.

Av Ylva Schwenke

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kystvakten i Taiwan oppdaget 154 katter om bord på et fiskefartøy fra Kina, rundt 40 nautiske mil utenfor byen Kaohsiung på Taiwans sørspiss fredag.

På fiskefartøyet ble det funnet 62 bur med rasekattene, som blant annet var av rasene russian blue, ragdoll og korthårede persere. Deres samlede verdi ble estimert til å ligge på 357.504 dollar, eller rundt 3,1 millioner kroner.

Det skriver The Guardian.

Alle kattene ble avlivet lørdag, skriver avisen. Myndighetene i Taiwan begrunner det med at de hadde ukjent opprinnelse, og at de dermed kunne true biosikkerheten i landet og importere farlige sykdommer.

Presidenten ber om forståelse

Mange har reagert på avlivingen av de 154 kattene. Både enkeltpersoner og dyrevernsgrupper i landet har argumentert for at de heller bør ha blitt satt i karantene eller fått medisinsk behandling, ifølge The Guardian.

Blant annet skal den lokale ikke-statlige organisasjonen Taiwan Animal Emergency Rescue, ha tilbudt å betale for karantenen til dyrene og kritisert beslutningen om å avlive kattene.

Saken har gjort at Taiwans president, Tsai Ing-wen, har kommet med en uttalelse om at det er trist at kattene ble avlivet, men at de ber om forståelse for at de kunne importere farlige sykdommer.

– Selv etter karantene kan disse kattene fortsatt bære sykdommer på grunn av lang inkubasjonstid for virus, som kan utgjøre en stor trussel mot kjæledyr og husdyr i Taiwan, sa landbruksminister i Taiwan, Chen Chi-chung, ifølge Taipei Times.

Nå jobber myndighetene i Taiwan med å utarbeide strengere straffer for smugling av dyr, og ønsker å straffe med bøter på minst tre millioner ny-taiwanske dollar for salg av dyr fra ukjente kilder. Det tilsvarer rundt 956.000 norske kroner.