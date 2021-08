forrige





fullskjerm neste TAKKET: Svetlana Tikhanovskaja er takknemlig for den støtten som USA, EU-land og Norge gir den hviterussiske opposisjonen i kampen mot Lukasjenko-regimet. 1 av 4 Foto: Helge Mikalsen

Tikhanovskaja til VG: − Har prøvd å få kontakt med Putin

Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja forteller om et dramatisk år etter at hun tok over «jobben» til sin fengslede ektemann.

– Det har vært store omveltninger det siste året. Ikke bare for Hviterussland, men også for meg personlig. Jeg gjør meg jo noen tanker om at barna mine har en far som er fengslet og en mor som har rykket dem opp fra vante omgivelser i Hviterussland, sier Tikhanovskaja.

I løpet av ett år har Svetlana Tikhanovskaja gått fra å være en anonym hviterussisk småbarnsmor og språklærer til å være den mest prominente personen i Hviterussland og en av verdens mest kjente kvinnelige politikere.

Hun ønskes velkommen av verdensledere og politikere i en rekke vestlige land. Brussel, Paris, Washington D.C. og London har fått besøk av Tikhanovskaja. Og torsdag og fredag er hun på besøk i Oslo, blant andre hos utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun møter også Storingspolitikere og Den norske Helsingforskomiteen.

VELKOMMEN: Det ble et hjertelig møte mellom den Hviterussiske opposisjonslederen og den norske utenriksministeren. Svetlana Tikhanovskaja og Ine Eriksen Søreide fant umiddelbart tonen under møtet i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien. Foto: helge

Kort fortalt var ektemannen Sergej Tikhanov opposisjonell hviterussisk politiker og You-tuber som brukte sosiale medier til å avsløre sosiale ulikheter og politiske og svakheter ved diktatoren Alexandr Lukasjenkos undertrykkende regime. Tikhanov utfordrer president Lukasjenko og stilte opp som utfordrer i presidentvalget. Det førte til at han ble arrestert og har sittet fengslet det siste halvannet året, fengslene i Hvitesrusslands hovedstad Minsk er overfylt av politiske fanger.

ERFAREN: I løpet av ett år har Svetlana Tikhanovskaja blitt en dreven operatør og representant for den hviterussiske opposisjonen. – Det er vakkert i Oslo, slo hun fast da Ine Eriksen Søreide fra vinduet viste henne Slottsparken. Foto: helge

Svetlana bestemte seg for å overta «jobben» ektemannen hadde begynt på. Hun bestemte seg også for å utfordre diktatoren.

– Regimet var overbevist om jeg var et politisk null og jeg derfor ikke ville utgjøre noen trussel ved presidentvalget i august 2020. Slik ble det tillatt at jeg kunne stille til valg.

Det er Svetlana Tikhanovskajas forklaring på det som ble en historisk begivenhet i Hviterusslands moderne historie.

– Svetlana Tikhanovskaja er en samlende kraft for demokratikreftene i Hviterussland. Hun ble for ett år siden kastet ut i denne vanskelige oppgaven etter at opposisjonen ble fratatt seieren i presidentvalget i august i fjor. Hun har gjort et fremragende arbeid og hun har greid å holde fokus på det viktigste, å være en støtte for aktivistene, sier fagsjef Berit Lindeman i Den norske helsingforskomiteen.

PERSONLIG: Svetlana Tikhanovskaja ga VG et innblikk i hvordan hun og de to barna på elleve og fem år klarer seg uten ektemann og pappa. Foto: Helge Mikalsen

Til VG forteller Svetlana Tikhanovskaja at hun av og til våkner opp i sin og barnas eksiltilværelse i Litauen og lurer på om hun orker mer. Før hun like etter rister av seg tungsinnet.

– De kan høres litt rart ut, men da henter jeg energi og styrke fra det faktum at min mann er fengslet av Lukasjenko-regimet. Det igjen får meg til å forstå hva vi kjemper for, et normalt liv hvor mine barn igjen kan se og leve sammen med pappaen sin, sier hun og fortsetter:

– Men jeg vet også at dette ikke bare handler om meg og vår familie, men om skjebnen tusenvis av hviterussiske familier lider under. Familier som er ødelagt av regimet. Jeg kan nok til tider være trøtt og på grensen til å gi opp. Da er det viktig å tenke på at vi har en større oppgave vi skal fullføre, et Hviterussland uten en diktator og med politiske og sosial rettigheter for alle, sier hun.

Ser på videoopptak av fengslet pappa

– Har du hatt noen kontakt med din mann, Sergij etter at han ble fengslet?

– Nei, det er ikke mulig. Politiske fanger har ingen tilgang på telefonsamtaler. All kommunikasjon går gjennom advokatene.

– Hvordan opplever barna dette?

– Min elleve år gamle sønn forstår situasjonen og vet hvorfor jeg må slåss og fortsette den samme kampen faren kjemper for, et bedre liv for det hviterussiske folk. Og at der er derfor faren sitter i fengsel, sier hun.

– Min fem år gamle datter forstår ikke helt hva som foregår. Begge barna sender bilder, tegner og skriver brev til pappaen, og de får brev tilbake. I helgene pleier vi ofte å se på gamle videoopptak, slik at de ikke glemmer hvordan han ser ut. De savner ham selvsagt og selv om situasjonen er fortvilt er også dette med på å gi meg den styrken jeg trenger for å kunne fortsette arbeidet med å få det internasjonale samfunnet til å presse på Lukasjenko-regimet, sier hun.

Tikhanovskaja forteller at den russiske presidenten Vladimir Putin har fått meldinger fra henne og opposisjonen.

– Vi har gjennom hele det siste året sendt beskjeder og forsøkt få direkte kontakt med den russiske presidenten. Han må innse at vi ønsker forandring i Hviterussland, vi vet at Russland er en stor og viktig nabo som vi vil ha dialog med. Putin må forstå at Lukasjenko-regimet ikke vil vare evig.

KOMPISER: Russlands president Vladimir Putin (t.h.) og hans hviterussiske kollega Alexandr Lukasjenko er politisk nær hverandre. Det som skjer i Hviterussland bekymrer Putin. Det er Foto: Alexei Nikolsky / RIA Novosti Kreml Press Servic

Og da må Moskva forholde seg til at annet Hviterussland enn det vanstyrte regimet av i dag, sier opposisjonslederen til VG.

Vi trenger Yara

– Den norske kunstgjødsel giganten Yara er en stor industriell spiller i Hviterussland. Hvordan forholder opposisjonen seg til dem?

– Demonstrasjonene starter og arbeiderne streiket for ett år siden var Yara veldig klare i sin holdning. De fordømte volden og brutaliteten som demonstranter og arbeidere ble utsatt for. Men noe har forandret seg. I dag spiller Yara, etter vår mening på lag med regimet. Men nå kan sanksjonene og press fra USA komme til å forandre på dette.

STREIK: Under dramatikken i Hviterussland for ett år siden gikk arbeidere ved fabrikken som Yara driver forretninger med, til streik og krevde at president Lukasjenko måtte går. Slik gikk det ikke. Foto: TASS / Sipa USA

– Uansett vil vi få svar på dette når vi fredag skal i møte med ledelsen i Yara her i Oslo, sier hun.

– Men er det riktig oppfattet at du og opposisjonen i Hviterussland ønsker at Yara trekker sin virksomhet ut av landet?

– Vi er klare på at vi ønsker at Yara ikke har noe med Lukasjenko-regimet å gjøre. Et regime som bryter alle lover, fengsler og sparker folk på grunn av deres politiske meninger. Vi trenger Yara, men ikke før folk kan føle seg trygge i hverdagen, avslutter Svetlana Tikhanovskaja.