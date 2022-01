FOKUS PÅ RUSSLAND: USAs president Joe Biden sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg på Natos toppmøte i juni 2021. Den neste uken skal det holdes en serie forhandlingsmøter for USA og Nato med Russland. Fredag har Stoltenberg innkalt alliansens 30 utenriksministere til ekstra møte.

Hastemøte i Nato: Stoltenberg vil snakke med medlemslandene før Russland-forhandlinger

Natos generalsekretær innkaller utenriksministrene i de 30 medlemslandene til et ekstraordinært møte kommende fredag. I neste uke er det avtalt flere møter med Russland, som krever at Nato trekker styrker ut av Russlands naboland.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ministrene skal diskutere Russlands militære styrkeoppbygging i og rundt Ukraina samt andre, bredere europeiske sikkerhetstemaer, heter det i en pressemelding fra Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Bakgrunnen for hasteinnkallingen, er en serie møter som er avtalt med Russland de påfølgende dagene. VG har tidligere omtalt to dokumenter som Russlands president Vladimir Putin har delt med USA og Nato, hvor han ønsker vesentlige endringer i det vestlige sikkerhetssamarbeidet.

Militær trussel

Russiske ledere har truet med bruk av militære midler dersom USA og Nato-landene avslår.

Over tid har også Russland samlet en stor militær styrke, mer enn 100.000 soldater og materiell, nær Russlands grense mot Ukraina. Ett av kravene fra Putin er en skriftlig garanti for at Ukraina aldri kan bli medlem av Nato.

Siden kravlisten ble offentlig 17. desember, har Stoltenberg i tett kontakt med regjeringene i medlemslandene jobbet med å utforme et svar til Russland.

Da var holdningen klar: Nato ville avvise ethvert krav om å nekte Ukraina selv å velge sin fremtidige sikkerhetspolitiske forankring – selv om det åpenbart ikke er aktuelt å tilby Ukraina noe medlemskap i overskuelig fremtid.

Ville oppløse Nato

Stoltenberg fikk mandag et tydelig råd fra sin forgjenger som generalsekretær i Nato. Anders Fogh Rasmussen publiserte et innlegg på nettstedet Politico, hvor han advarte alliansen mot å gi etter for Putins krav:

«Vi kan ikke forhandle med en pistol rettet mot oss», skriver Fogh Rasmussen.

Han forteller dette fra sitt første møte som generalsekretær i Nato, med Putin:

«Han åpnet møtet med å fortelle meg at han ønsket å oppløse Nato», skriver den forrige generalsekretæren.

En serie møter

9. og 10. januar skal diplomater fra USA og Russland møtes i Genève til samtaler, i forlengelse av flere digitale møter mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin.

12. januar har Nato-sjef Jens Stoltenberg invitert Russland til et møte i det formelle kontaktorganet Nato Russland-rådet, som ikke har møttes siden sommeren 2019. Ettersom Russland har brutt sine formelle diplomatiske forbindelser med Nato og stengt sin delegasjon til forsvarsalliansen i Brussel, er det trolig Russlands ambassadør til Belgia som møter for Russland.

Senere neste uke er det også avtalt møter om situasjonen i Ukraina, i organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE.