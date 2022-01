DREPT: En person ligger skutt og drept i den kasakhstanske storbyen Almaty. Sikkerhetsstyrker står langs siden av veien. Bildet er fra 6. januar.

Kasakhstans president: Skyt uten forvarsel

Kasakhstanske myndigheter oppgir at 26 opprørere er drept, og kommer nå med advarsel om at de gjenværende demonstrantene vil bli «jaktet ned».

I en tv-sendt tale kom Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev med alvorlige trusler mot demonstrantene som protesterer for sjette dag på rad.

Ifølge Reuters sa presidenten at de har satt opp en egen gruppe som skal «jakte ned og arrestere» det han omtaler som terrorister.

Han sa også at han har gitt styrkene sine beskjed om at de nå kan åpne ild mot demonstrantene uten forvarsel.

– Jeg ga ordre til politistyrker og hæren om uten forvarsel å åpne ild for å drepe, sa han og la til:

– De som ikke overgir seg, vil bli ødelagt.

Han hevdet også at rundt 20.000 «banditter» angrep Almaty.

Store deler av torsdag var internett og mobilnettet skrudd av i landet, med bare statlig eid tv tilgjengelig for de fleste kasakhstanere. Fredag er det også meldt at internett er nede i hele landet.

PRESIDENT: Kassym-Jomart Tokajev i Kasakhstan.

Fredag morgen er situasjonen i Kasakhstan uoversiktlig.

Landet, og spesielt Kasakhstans største by, Almaty, har vært preget av demonstrasjoner og opptøyer i seks dager på rad.

Det kasakhstanske innenriksdepartementet påstår at de har «likvidert» det de kaller 26 «væpnede kriminelle», melder Reuters.

Det er uklart om det er snakk om i løpet av natt til fredag eller om de oppgir tallet for hele perioden med demonstrasjoner.

I tillegg sier departementet at totalt 18 medlemmer av sikkerhetsstyrkene så langt er drept og flere hundre skadet. De oppgir også at de har arrestert flere enn 3000 personer.

Det russiske, statlige nyhetsbyrået Tass melder fredag morgen at skytingen fortsetter i sentrum av Almaty, sørøst i landet.

Nyhetsbyrået skriver også om drepte personer som ligger på midt på veien.

The Guardian melder også at rundt 400 demonstranter skal være innlagt på sykehus som følge av regjeringens hånderting av demonstrasjonene.

Se flere bilder fra demonstrasjonene og opptøyene i Almaty her:

FARGET RØDT: Folk passerer en blodfarget gressplen torsdag i sentrum av storbyen Almaty. 1 av 5 Foto: ALEXANDER BOGDANOV / AFP

Russiske styrker sendt til landet

President Tokajev har forsøkt flere grep for å få kontroll over situasjonen. Han har oppløst regjeringen, innført nasjonal unntakstilstand, som skal vare frem til 19. januar, og innført portforbud nattetid i landets største byer.

Og onsdag ba han om hjelp fra tidligere sovjetstater for å «stabilisere og normalisere» situasjonen i landet.

En russiskledet «fredsbevarende styrke» på rundt 2500 soldater fra CSTO-alliansen ble torsdag sendt til landet.

Torsdag publiserte russiske myndigheter bilder av russiske styrker som gikk om bord på militærfly.

Opptøyene skal også ha spredt seg til store deler av landet.

Og fredag sier Kasakhstans president at det «for det meste» er gjenopprettet orden i landet.

Det er ventet at han vil tale til nasjonen i løpet av fredag.

Det armenske utenriksdepartementet har uttalt at «fredstyrkenes» oppgave er å sikre og beskytte strategiske mål, skriver Tass.

Tidligere i uken tok demonstrantene kontroll over blant annet den internasjonale lufthavnen i Almaty.

Men ifølge Tass skal de «fredsbevarende styrkene» sammen med kasakhstanske sikkerhetsstyrker ha tatt kontroll over lufthavnen fredag morgen.

RUSSISKE: «Fredsbevarende styrker» på vei ut av et russisk militærfly på en flyplass i Kasakhstan torsdag.

Stor misnøye

Ifølge demonstranter begynte protestene fredfullt tidligere i uken, men ble voldelige etter en hard respons fra regjeringen.

Omfattende misnøye med høye priser på gass skal ha vært den utløsende årsaken til demonstrasjonene. Men misnøyen med en autoritær regjeringen som er korrupt og nepotistisk, løftes også frem som bakenforliggende årsaker til demonstrasjonene.

Ifølge Freedom House, som måler graden av demokrati i land, er Kasakhstans innbyggere ikke frie. Landet har score på 23 av 100 på deres frihetsindeks. Til sammenligning har Norge 100, USA 83, mens Kina har 9.

UPOPULÆRE: Tidligere president Nursultan Nazarbajev (t.v.) og nåværende president Kassym-Jomart Tokajev i Kasakhstan.

Det kasakhstanske innenriksdepartementet har tidligere advart mot at opprørere som ikke lyttet til kravet om at de la fra seg våpnene, ville bli drept, ifølge det russiske, statlige nyhetsbyrået Ria Novosti, som også melder at alle regjeringsbygg fredag er ryddet for demonstranter.

FN og EU er blant dem som har uttrykt bekymring over situasjonen, og USAs utenriksminister Antony Blinken har i samtale med sin kasakhstanske motpart bedt om at det blir funnet en fredelig løsning på situasjonen.