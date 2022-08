OVERSVØMT: Motorveien i Dadu-distriktet i Sindh-provinsen sørøst i Pakistan er så vidt synlig under alt flomvannet.

Pakistans klimaminister til VG: − Ikke la oss betale prisen for klimakrisen

Klimaminister Sherry Rehman kaller storflommen i Pakistan for en «katastrofe uten sidestykke». Nå ber hun rike land ta større ansvar.

Det er nesten midnatt i Pakistan da meldingene tikker inn fra Sherry Rehman (61). Hun har vært i toppen av pakistansk politikk i en årrekke og kledd mange høyt rangerte stillinger, men oppgaven hun fikk i april som minister for klimaendringer i den nye regjeringen til Shehbaz Sharif fikk plutselig uante dimensjoner.

Nå er hun ministeren som må håndtere det som omtales som den største flomkatastrofen i Pakistans historie.

– Beklager, jeg ble forsinket for det er så mye å gjøre, skriver hun til VG.

KLIMAMINISTER: Sherry Rehman er minister for klimaendringer i Pakistan, og har ansvar for alt av klima- og miljøsaker.

Regjeringen i Islamabad har satt krisestab og erklært unntakstilstand over hele landet, og Rehman haster fra møte til møte for å håndtere krisen de står midt oppe i.

– Pakistan står på dørstokken til en klimakatastrofe. Den ekstreme monsunflommen forteller oss at vi har ingen tid å miste, klimavippepunktet er her. En tredjedel av Pakistan er under vann, og ingenting av dette forsvinner med det første. Det er en katastrofe uten sidestykke, sier Rehman.

Kampen mot vannet

FN og den pakistanske regjeringen har bedt verdens land om å gi over 1,5 milliarder kroner til flomofrene.

Over 1200 mennesker er hittil bekreftet omkommet i flommen, og dødstallene er forventet å stige ettersom redningsarbeiderne får tilgang til nye områder. Over en million hus har kollapset under vannmassene, og teltleirene fylles opp med hjemløse mennesker.

Myndighetene i landet frykter fortsettelsen: De forventer at vannbårne sykdommer vil spre seg i voldsom fart.

1 / 3 BYGGER DEMNINGER: Innbyggerne i Puran Dhoro i Badin i Sindh-provinsen bruker sandsekker for å bygge demninger mot flomvannet. TØMMER HUSET: En mann tømmer en bøtte flomvann ut av huset sitt i Nowshera-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. BADER: Barna utenfor Sukkur i Sindh-provinsen bader ved siden av bøflene i flomvannet. forrige neste fullskjerm BYGGER DEMNINGER: Innbyggerne i Puran Dhoro i Badin i Sindh-provinsen bruker sandsekker for å bygge demninger mot flomvannet.

Hver sommer opplever Pakistan monsuner med kraftige regnskyll og sterke vindkast. Men denne sommeren har vært noe utenom det vanlige. Først var det hetebølger med opp mot 50 varmegrader, så kom ekstremtørken som la bøndenes avlinger døde tilbake, og så kom regnet som aldri stoppet.

Etter ukevis med intens nedbør, braste Pakistan.

Klimaforsker Marianne Tronstad Lund i Cicero har forklart for VG at de menneskeskapte klimaendringene, som skjer som følge av økte klimagassutslipp, er årsaken til at nedbøren blir mer og mer ekstrem.

Pakistan er blant de åtte landene i verden som er mest utsatt for ekstremvær som følge av klimaendringene, ifølge klimarisikoindeksen til Germanwatch. Det fattige landet må forberede seg på perioder med ekstrem tørke og vannmangel i årene fremover.

MATKØ: Flommens yngste rammede får mat i Nowshera-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.

Disse slipper ut mest CO₂

Klimaminister Rehman mener det ikke burde være slik:

– Pakistan bidrar minimalt til den globale oppvarmingen; mindre enn én prosent CO₂-utslippene. Pakistan ber derfor den utviklede delen av verden om ikke å la oss betale prisen for klimakrisen og andre lands karbonstøttede fremgang – både av hensyn til klimarettferdighet og av humanitære årsaker.

Pakistan ligger på plass nummer 31 blant verdens land i andel CO₂-utslipp, med 0,50 prosent av det globale utslippet. Det viser en oversikt som Worldometers fører, der Kina, USA og India ligger på topp tre (se resten av listen i faktaboksen).

Pakistan er det femte mest folkerike landet i verden, med sine rundt 220 millioner innbyggere. Rangert etter utslipp per innbygger ligger Pakistan på 159. plass.

Info Disse landene slipper ut mest CO₂ Kina USA India Russland Japan Tyskland Canada Iran Sør-Korea Indonesia Saudi-Arabia Brasil Mexico Australia Sør-Afrika Tyrkia Storbritannia Itaia Frankrike Polen PS! Norge ligger på plass nr. 64. Utslippene fra norsk olje og gass telles ikke med så lenge de forbrennes i utlandet. Kilde: Worldometers Vis mer

Dette mener hun bør gjøres

– Hvordan kan den vestlige verden, som Norge, EU og NATO, sørge for at Pakistan ikke betaler den høyeste prisen for klimaendringene?

– I stedet for små prosjekter som ikke endrer noe på bakken, kan de støtte oppbyggingen av klimarobust infrastruktur og hjelpe Pakistan med å tilpasse seg, svarer klimaminister Rehman.

Norge er blant landene som har lovet å støtte Pakistan.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kunngjorde tirsdag at Norge skal bidra med 25 millioner kroner etter flomkatastrofen «for å støtte nødhjelpsarbeidet og matsikkerhet for de som er rammet i denne akutte fasen».

– Flommen har vasket bort landsbyer og gjort store skader i en allerede krevende økonomisk situasjon i Pakistan. Behovene for mat, rent vann og husly er akutte, har Huitfeldt uttalt, ifølge NTB.

Mener nødhjelp ikke er nok

I Pakistan øker misnøyen med landets myndigheter. Flere som Deutsche Welles reporter i felt har snakket med, reagerer på at hjelpen kommer for sent til de hardest rammede områdene, samtidig som landets ledelse sitter trygt i storbyene.

Myndighetene får også kritikk for ikke å ha forberedt seg tilstrekkelig på flom og ekstremvær. Landet var rammet av en svært ødeleggende storflom i 2010, og har brukt mye ressurser på gjenoppbygging.

– Hva er ditt svar til denne kritikken?

– FN sier det motsatte. De som sier at det Pakistan står overfor ikke er en klimakatastrofe av enorme proporsjoner, er enten farlige klimafornektere eller karbonkolonister. Det er rett og slett for mye vann, som kommer for fort og for hyppig, svarer klimaminister Sherry Rehman.

Hun vedgår at pakistanske myndigheter «absolutt kan planlegge bedre», men at katastrofen ikke kunne ha vært unngått.

Hun vedgår at pakistanske myndigheter «absolutt kan planlegge bedre», men at katastrofen ikke kunne ha vært unngått.

– Forhåpentligvis kan vi lære å takle klimakonsekvensene bedre og tilpasse oss, men for å få klimarobust infrastruktur, avlinger, vannsystem og klimapolitikk trenger vi en enorm mobilisering av ressurser. Nødhjelpen er essensiell, men ikke på langt nær nok, sier Sherry Rehman til VG.

UNDER VANN: Et boligområde i byen Dera Allah Yar i Jaffarabad-distriktet i Balutsjistan-provinsen er totalt oversvømt.

Greenpeace: – Hun har rett

Frode Pleyn, leder i klimaorganisasjonen Greenpeace Norge, støtter Rehmans budskap.

– Hun har helt rett. Det er blodig urettferdig. Den krisen Pakistan opplever nå er i stor grad ikke Pakistans feil, men som hun påpeker: Rike, vestlige land, inkludert Norge, sin feil.

– Hva konkret kan hjelpe Pakistan i et klimaperspektiv?

– Norske politikere burde gjøre to ting: Å slutte å helle mer bensin på bålet gjennom fortsatt oljeleting, og ta ansvar for klimakrisen som åpenbart er her, svarer Pleyn.

Greenpeace-lederen mener rike land som Norge bør gå foran på klimatoppmøtet i november med store summer til klimafinansiering og klimatilpasning.