HARDT VÆR: New York-guvernør Andrew Cuomo er anklaget for seksuell trakassering av elleve kvinner. Foto: Mary Altaffer / Reuters

Anmelder NY-guvernør for beføling etter selfie

En kvinne har anmeldt New York-guvernør Andrew Cuomo for å ha befølt brystene hennes. Dermed åpnes døren for at han kan bli straffeforfulgt.

Av Bjørnar Tommelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver flere amerikanske medier fredag ettermiddag.

Kvinnen bak anmeldelsen skal være en av guvernørens tidligere assistenter. Hun er i 30-årene, men navnet hennes er ikke kjent.

Ifølge New York Post, som omtalte anmeldelsen først, har kvinnen forklart at 64-årige Andrew Cuomo befølte henne på brystene i forbindelse med at de tok en selfie.

Hun anklager ham også for å ha kysset og klemte henne.

Cuomo nekter for alle anklagene om seksuell trakassering.

GJEMMER SEG HJEMME: Ifølge amerikanske medier oppholder guvernør Andrew Cuomo seg i hjemmet sitt i Albany i delstaten New York. Foto: Cindy Schultz / Reuters

Ettersom guvernøren nå er anmeldt til politiet, øker muligheten for at det blir opprettet en straffesak mot ham, skriver New York Times.

Knusende rapport

Cuomo, som representerer Demokratene, er anklaget for seksuell trakassering mot elleve kvinner.

Tidligere denne uken kom en knusende rapport fra New Yorks statsadvokat Letitia James.

RAPPORT: Statsadvokat Letitia James avbildet da hun la frem rapporten tidligere denne uken. Foto: Ted Shaffrey / AP

– Disse intervjuene og bevisene avslører et dypt bekymringsfullt, men tydelig bilde: Guvernør Cuomo har seksuelt trakassert nåværende og tidligere statsansatte, sa James på en pressekonferanse tirsdag.

Presidenten: Gå av

Statsadvokaten konkluderte med at guvernøren har brutt loven på både delstats- og føderalt nivå.

– Jeg har aldri tatt på noen på en upassende måte, eller utførte upassende seksuelle fremstøt, forsvarte Cuomo seg med etter at rapporten ble fremlagt.

Presset øker mot guvernøren. Tidligere denne uken ba president John Biden ham om å tre til side.

– Jeg tenker at han bør gå av, sa Biden i et intervju med CNN.