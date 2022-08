VALGVAKE: Jubelen brøt løs da det var klart at Harriett Hageman hadde slått Liz Cheney i nattens republikanske primærvalg.

Trumps kandidat knuste Liz Cheney: − Hun tok det for langt

CHEYENNE (VG) Ved en rodeo i cowboystaten Wyoming feiret tilhengere av Harriet Hageman seieren over Trumps mest fremtredende kritiker i natt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– USA! USA! USA!

De lyse cowboyhattene sitter ulastelig på hodet mens jubelen står i taket, Michael Jackson gjaller ut av høyttalerne og Harriet Hageman kommer ut for å tale på sin valgvake i Cheyenne i Wyoming – i lokalene til et av landets største rodeoanlegg.

– Wyoming har talt på vegne av alle som skjønner at myndighetene er av og for folket, sier Hageman til støttespillerne sine.

Det tok bare en drøy time etter at valglokalene stengte før Liz Cheney erkjente tapet mot sin republikanske rival i nattens primærvalg i Wyoming, USAs minst befolkede delstat.

Visepresidentdatteren ligger an til å tape med mer enn 30 prosentpoeng mot Hageman, som for snart ett år siden fikk Trumps offisielle støtte til sitt kandidatur.

– For to år siden vant jeg dette primærvalget med 73 prosent av stemmene. Jeg kunne lett ha gjort det igjen, sier hun og fortsetter:

– Veien var klar, men dette ville ha krevd at jeg føyde meg etter president Trumps løgn om 2020-valget, sier Cheney i sin tale i Jackson, på den andre siden av delstaten.

VANT: Harriet Hageman ligger an til å få et sete i Representantenes hus i november. Her er hun i ferd med å tale på nattens valgvake.

– Fantastisk

– Jeg synes det er fantastisk, sier Tyler Harrison, en velger og donor, som er til stede på Hagemans valgvake, til VG.

For lenge siden støttet han hennes far Dick Cheney, tidligere visepresident og før Trump ansett nærmest som en kongelighet i det republikanske partiet.

– Hva tror du er årsaken til at Cheney taper her?

– Hennes rolle i 6. januar-høringene. Hun tok det for langt, svarer Harrison.

Wyoming gikk til Trump med 70 prosent av stemmene under presidentvalget i 2020, og nattens valg ble også til dels sett på som en test på hva slags makt Trump fortsatt har over velgerne i delstaten.

Av ti republikanere i Representantenes hus som stemte for å stille Trump for riksrett etter 6. januar, er det nå bare to igjen som kan beholde sine seter i kongressen – det vil bli avklart i november.

– Hun går mot det velgerne hennes ønsker. Når du får noens stemme, så forventer du at den personen skal representere deg, og det skjer ikke nå. Hun har gjort dette til en personlig anstrengelse mot Donald Trump. Du kan like eller ikke like han, men han er ikke president lenger, og poenget er at vi nå må bevege oss fremover, sier Harrison.

HAGEMANN: Tyler Harrison støtter Hariett Hageman, også med penger.

– Elitist

Nattens vinner Harriet Hageman vil møte sin demokratiske motkandidat i hovedvalget i november – noe som i denne staten vil være å regne som en ren formalitet.

Hageman er utdannet jurist og har drevet egen advokatpraksis. De mest profilerte sakene hennes har vært på vegne ranchere, samt gruve- og energiindustrien mot naturvernere og føderale myndigheter, ifølge The New York Times.

Velgerne VG har møtt i Wyoming denne uken, som støtter Hageman, trekker frem at de opplever at advokaten vil representere delstatens konkrete interesser.

Cheney blir av de samme velgerne fremstilt som en elitist som meldte flytting til cowboystaten kun for å vinne et sete i Kongressen.

Det er også riktig at Cheney hadde adresse i Virginia utenfor Washington D.C. frem til kort tid før et mislykket forsøk på å bli valgt til senatet i 2014, før hun ble innvalgt til kongressen i 2016.

– Vil du leve av å si at du bor i Wyoming, bør du for svingende faktisk bo i Wyoming, sier Hageman i sin tale på valgvaken.

STEMTE: Marca Grigsby (65) støtter Liz Cheney, og er en republikaner som har bodd i Wyoming i 50 år.

– Ekstreme tendenser

Utenfor et stemmelokale i Cheyenne tidligere på dagen møtte VG Marca Grigsby (65), en pensjonert lærer og livslang republikaner.

– Jeg stemte for Liz Cheney. Jeg føler at hun har en bemerkelsesverdig styrke til å stå opp mot presset fra et parti jeg mener har blitt for ekstremt, sier Grigsby.

– Hvordan føler du ting har forandret seg de siste årene som en republikaner i Wyoming?

– Jeg har levd i Wyoming i nesten 50 år. Staten jeg vokste opp i hadde tradisjon for å velge moderate fra begge sider, både republikanere og demokrater. De siste åtte-ti årene mener jeg at ekstreme tendenser har fått feste i begge partier. Jeg håper og ber om en mer moderat tone, svarer Grigsby og gjør det klart at hun aldri ville stemt for Trump.

JUBEL: En av Hagemans støttespillere på valgvaken i natt.

Demokrater stemte på Cheney

Liz Cheneys far, tidligere visepresident Dick Cheney, var svært sentral i de upopulære krigene i Afghanistan og Irak under president George W. Bush.

Datteren sto i den samme tradisjonen av «haukaktige» tradisjonell konservatisme. Det var dårlig likt av både både demokrater og en stadig økende andel mer proteksjonistisk anlagte republikanere med lite interesse i verden utenfor USA.

Nattens Cheney-tap blir derfor også beskrevet som den endelige slutten på tradisjonelle republikaneres makt i partiet. Det er også den foreløpige slutten på et familiedynasti amerikansk politikk.

Her i Wyoming har tusener av demokrater strømmet til urnene for først å bli republikanere, for dernest å gi henne sin stemme i det republikanske primærvalget, men det var ikke i nærheten av å hjelpe henne i natt.

TAPTE: Her holder Liz Cheney sin nederlagstale i Jackson i Wyoming i natt.

Cheney: Nå det virkelige arbeidet begynner

Da Cheney tok opp kampen mot Trump etter stormingen av kongressen 6. januar i fjor, tok synet på henne i offentligheten en helomvending – noe som paradoksalt nok ledet til nattens tap.

Hun gikk knallhardt ut mot Trump. Cheney mente han hadde forrådt sitt eget land ved å «samle og sette fyr på» mobben i et forsøk på å underslå valgresultatet i 2020.

Hun stemte ikke for å stille Trump for riksrett i første runde vinteren 2020, men var blant de få republikanerne som gjorde det etter 6. januar-stormingen.

Gjennom sommeren har hun blitt svært profilert som nestleder av 6. januar-komiteen. Den har lagt frem sine bevis og vitnemål under flere høringer i beste sendetid.

For dette har hun blitt kastet ut av det republikanske lederskapet i Representantenes hus og av sitt eget parti i hjemstaten Wyoming.

Til sine støttespillere i Jackson i Wyoming i natt gjorde hun det klart at hun ikke er ferdig med politikk, til tross for velgernes strenge dom i delstaten.

– Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsikre at Donald Trump aldri kommer i nærheten av det ovale kontoret igjen, sa Cheney.

– Dette primærvalget er over, men det er nå det virkelige arbeidet begynner, sa hun.