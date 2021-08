SVARER: Israelsk artilleri svarer på rakett-angrepet fra libanesisk side fredag. Foto: JALAA MAREY / AFP

Rakettangrep fra Libanon: Israelere i bomberom

Den israelske regjeringen er innkalt til krisemøte etter at ti raketter ble skutt mot den nordlige delen av landet. Hizbollah bekrefter at de står bak rakettangrepene, skriver The Jerusalem Post.

De siste dagene har det vært episoder hvor det er blitt skutt raketter inn i Israel fra Libanon, men det har vært uklart om hvem som skal ha stått bak disse angrepene.

Ulike palestinske militante grupperinger i Sør-Libanon er blitt pekt på, men situasjonen blir en helt annen når den libanesiske terrororganisasjonen Hizbollah nå erkjenner å ha skutt raketter inn i Israel.

De fleste av rakettene som ble sendt fra Libanon fredag formiddag ble skutt ned og ødelagt av det israelske såkalte Iron Dome-systemet, som varsler og skyter ned innkommende raketter.

Foto: Ali Dia/ AFP

Men to av rakettene skal ha slått ned en åpent landskap utenfor de israelske byene Ein Qiniyye og Neve Atif, skriver den israelske avisen Haaretz.

Byene ligger i Har Dove området som ved tidligere anledninger har vært utsatt for nedslag av Hizbollah raketter.

Alarmen gikk og sikkerhetsprosedyrene ble fulgt i den nordlige delen av Galilea og Golan høyden fredag formiddag. Innbyggerne ble umiddelbart beordret til å søke tilflukt i bomberom og forbli der inntil videre, skriver The Jerusalem Post.

Det israelske militæret (IDF), bekrefter alarmene på Twitter. Det skal være snakk om mer enn ti raketter, hevder IDF.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har israelsk militærradio bekreftet av IDF har besvart med ild fra artillerikanoner.

Ingen personer skal ha blitt skadet som en følge av rakettskytingen, melder Israels akutthelsetjeneste på Twitter.