ARRESTERT: Tjenestepersoner fra det georgiske politiet eskorterer tidligere president Mikheil Saakashvili etter at han ble arrestert i Rustavi, Georgia.

Tidligere president i Georgia arrestert

Den tidligere presidenten Mikheil Saakashvili trosset advarslene om fengselsstraff dersom han returnerte. Målet var å «redde landet», uttalte han tidligere i uken.

Den tidligere presidenten i Georgia, Mikheil Saakashvili, er blitt tatt i arrest og fengslet av georgiske myndigheter.

Det annonserte statsminister i Georgia Irakli Garibashvili til det russiske nyhetsbyrået TASS.

Eks-president Saakashvili, som har levd i eksil i Ukraina, annonserte mandag at han planla å dra tilbake til hjemlandet samme dag som lokalvalget i Georgia vil foregå for å bidra til å «redde landet» og oppfordret folk til å ta til gatene i protest etter valget, oppgir Reuters.

2019: Ekspresident i Georgia Mikheil Saakashvili møter tilhengere ved ankomsten på Boryspil flyplass utenfor Kiev i Ukraina.

Med hjemreisen trosset han advarslene fra statsminister Garibashvili om at han kom til å bli møtt med fengsling dersom han returnerte. Eks-presidenten hevder siktelsen mot ham er politisk motivert.

– Georgias skjebne skal avgjøres, Georgias overlevelse er på spill og derfor tok jeg en billett til kvelden 2. oktober, slik at jeg kan være med dere og beskytte deres politiske vilje sammen med dere, sånn at jeg kan ta del i å redde Georgia, sa Sakaashvili tidligere i uken.

BEKREFTET: Statminister i Georgia, Irakli Garibashvili, bekreftet i dag at Mikheil Saakashvili er tatt i arrest. Her under fellesdebatten i FN 24. september i år.

En domstol i Georgia idømte Juni 2018 Saakashvili til seks år i fengsel for maktmisbruk og for å ha prøvd å skjule bevis om vold mot et medlem av opposisjonen i parlamentet under hans regjeringstid.

Saakashvili satt som president for partiet «United National Movement» fra 2004 til 2013, men flyktet landet for å slippe straffeforfølgelse.

Tidligere torsdag la han ut en video av seg selv der han hevdet at han var tilbake i landet, samtidig som han oppfordret om å stemme på partiet i lokalvalget som arrangeres lørdag, ifølge Politico.