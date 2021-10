INVESTERING: En mann står vakt ved Tarakhil-kraftverket i 2010.

Slik ble milliarder sløst bort i Afghanistan

Et hotell til millioner av dollar som nå står tomt. Skogs-kamuflasjeuniformer til den afghanske hæren. Og et kraftverk som ble for dyrt å drive.

Det er eksemplene på ekstremt kostbare prosjekter igangsatt av amerikanerne da de okkuperte landet i 20 år. Det er CNN som har samlet listen over gigaprosjekter som gikk i vasken.

Til sammen brukte landet 145 milliarder på gjenoppbyggingen av Afghanistan. På kort tid erobret Taliban områdene amerikanerne tidligere hadde kontrollert.

Nå er fremtiden til disse prosjektene i deres hender:

Tarakhil-kraftverket

Etableringen av planer for dette kraftverket, som skulle være en reserveløsning for hovedstaden Kabul, skjedde tilbake i 2007. Kraftverket skulle drives av diesel, men de som planla det tok ikke innover seg at det er vanskelig å få tak i dette i store mengder i Afghanistan. Mesteparten må kjøres inn på lastebiler. Dermed ble kraftverket for dyrt å drive.

Prosjektet kostet 335 millioner dollar og ville ha kostet 245 millioner dollar å drive årlig. Men det hadde ikke den afghanske regjeringen råd til.

Lastefly-flåte

Det kostet 549 millioner dollar å etablere en flåte med lastefly som kunne lette og lande under røffe forhold. Flyene var i drift ett år, men ble siden stående på flyplassen i Kabul. Til slutt ble de solgt som skrapmetall.

Kontrollsenter i Helmand

I 2010 bestemte den amerikanske ledelsen at de skulle etableres et hovedkvarter for marinejegerne i Helmand-provinsen. Kontrollsenteret ble bygget, men aldri tatt i brukt. Da Camp Leatherneck, som kontrollsenteret var en del av, ble overlevert til den afghanske hæren - lot de det stå som forlatt.

Prosjektet kostet 36 millioner dollar.

Kamuflasjeuniformer

I 2007 ble det bestilt nye kamuflasjeuniformer til den afghanske hæren. Den afghanske forsvarsministeren gikk inn for et sjeldent mønster kalt «Spec4ce Forest», levert av et kanadisk selskap. Dette på tross av at kun drøye to prosent av Afghanistan er dekket av skog.

Dette valget kostet amerikanske skattebetalere 28 millioner dollar.

Opiumsvalmuer langs veien mellom Faizabad og Khwja Bahawodin i 2001.

Kampen mot opium

Det ble hver dag brukt 1,5 millioner dollar på diverse programmer for å stanse landets opium-produksjon. På tross av dette økte produksjonen markant frem mot 2017.

Ringvei rundt Kabul

Det ble gitt ut 249 millioner dollar i midler for å få bygget en ringvei rundt Kabul, men kun en svært liten del av prosjektet ble realisert. Det lille som ble bygget forfalt i løpet av kort tid.

Hotell ved ambassaden

Det ble satt i gang et prosjekt for å etablerte et stort hotell og et leilighetsbygg ved siden av den amerikanske ambassaden i Kabul. Dette kostet 85 millioner dollar som amerikanske myndigheter lånte ut til selskapet som skulle bygge det. Men bygningene ble aldri ferdigstilt og er nå ubeboelige.

I 2020 gjennomgikk generalinspektøren for gjenoppbyggingen av Afghanistan midlene som var brukt så langt. Gjennomgangen var kun av halvparten av de 134 milliardene som da var brukt til gjenoppbygging, men viste likevel at 19 milliarder var tapt til de de kalt sløsing, bedragerier og misbruk.