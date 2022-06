NATO-ØVELSE: Soldatene i en Nato-øvelse i Klaipeda i Litauen nylig.

Reagerer på forslag fra Putins partifelle: − Dyr

En politiker fra partiet til Putin foreslår at Russland opphever sin godkjenning av Litauens uavhengighet. Han mener det kan gå ut over Litauens Nato-medlemskap.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kreml har foreløpig ikke kommentert forslaget. Putin-talsmannen Dmitrij Peskov sier at de «kjenner ikke til initiativet», melder Tass.

Men politikeren bak forslaget, Jevgenij Fjodorov, tilhører ifølge Tass Putin-partiet Forente Russland.

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis raser og kaller russiske styresmakter for «dyr». President Gitanas Nausėdas kontor sier at de ikke engang vil kommentere noe så «absurd».

Det var i mars 1991 at Sovjetunionen anerkjente Litauen som en uavhengig start. Litauen hadde vært en del av det kommunistiske supermakten siden den andre verdenskrig.

Sovjetunionen ble på starten av 1990-tallet delt i 15 uavhengige stater, blant dem de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Politikeren bak forslaget sier til Tass at Russland gjennom grunnloven nå er Sovjetunionens juridiske etterfølger.

– Derfor blir det nødvendig å regulere rettsforhold fra den gang som påvirker dagens situasjon, sier Fjodorov, og fortsetter så:

– For Litauen er for eksempel medlem av Nato. Og i samsvar med paragraf seks i Nato-traktaten, kan omstridte juridiske enheter ikke være medlemmer av alliansen.

Det er blant annet dette argumentet som blir brukt mot at Ukraina kan bli medlem av Nato nå.

Fjodorov mener at Litauens uavhengighet ikke skjedde «etter boken» rent juridisk. Han sendte sitt forslag om å trekke tilbake Litauen-godkjenning til Dumaens utenrikskomité torsdag kveld:

– Det sovjetiske Statsrådet i 1991 hadde ikke rett til å endre Sovjetunionens territorielle integritet og gi fra seg territoriene, sier Fjodorov til Gazeta.ru.

– Vår oppgave nå er å få orden på de lovbrudd som ble begått under Gorbatsjov, fortsetter Fjodorov.

Det har foreløpig vært få kommentarer fra russisk politisk hold. Statsviteren Aleksandr Nosovitsj sier derimot til Pravda:

– Hvis Russland ikke anerkjenner Litauens uavhengighet, vil det være et seriøst svar på den nåværende fiendtligheten som den litauiske ledelsen tillater seg mot Moskva. Russland har anerkjent folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Så hvorfor ikke gå i motsatt retning og ikke anerkjenne Litauen eller Latvia som selvstendige land?

NATO-SOLDATER: Tyske soldater fotografert i Litauen nylig.

Litauens Gabrielius Landsbergis derimot har ladet kanonen:

– Bare en stat styrt av dyr kunne starte en krig som den Russland startet, sier utenriksministeren.

– Jeg er ikke overrasket over at de (russerne) i politikken ikke oppfører seg i henhold til menneskelige standarder. Vi må svare deretter – være klare til å forsvare oss både av oss selv og sammen med våre partnere, med politiske, diplomatiske eller andre midler.

Han har ikke konkretisert hva han mener med «andre midler». Utenriksministeren er sønnesønn av Vytautas Landsbergis, som var helt sentral i Litauens uavhengighet for drøyt 30 år siden.

Russisktalendes rettigheter

Vladimir Evseev, leder for Kaukasus-avdelingen ved Instituttet for samveldet av Uavhengig stater, sier til Moskovskij Komsomolets, gjengitt av Jerusalem Post, at en oppheving av Litauens uavhengighet, også betyr at de ikke lenger anerkjenner Litauens grenser.

– Vi har mange krav mot Litauen, særlig når det gjelder rettighetene til den russisktalende delen av befolkningen, sier Evseev.

– Dernest er det snakk om en korridor gjennom Litauens territorium til Kaliningrad.

Kaliningrad er en russisk enklave ved Østersjøen.

Litauen er det landet av de tre baltiske som har lavest andel etniske russere. Ifølge CIA er det fem prosent.