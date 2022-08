DREPT AV POLITIET: Breonna Taylor ble bare 26 år før politiet drepte henne i hennes egen seng.

Fire politimenn siktet for drapet på Breonna Taylor

USAs justisdepartement har tiltalt fire politibetjenter for å ha krenket borgerrettighetene til afrikansk-amerikanske Breonna Taylor, som ble drept i mars 2020.

Teba Algabiri

NTB

Den 26 år gamle hjelpepleieren ble skutt seks ganger, da fire hvite politibetjenter brøt seg inn i leiligheten der hun lå og sov sammen med kjæresten i Louisville i Kentucky.

Politiet sier at kjæresten skjøt mot dem, og at de besvarte ilden. Det ble avfyrt 32 skudd, og Taylor ble truffet av fem av dem. Kjæresten hennes ble ikke truffet.

Drapet på Taylor utløste store demonstrasjoner i Louisville og andre byer og fyrte opp under Black Lives Matter-aksjonene som rystet USA i mange måneder.

KREVER RETTFERDIGHET: Drapet på Taylor utløste landsomfattende protester.

Ingen av de fire politibetjentene som deltok under aksjonen er hittil dømt for drapet. To av dem er imidlertid sparket fra politiet, mens en tredje har pensjonert seg.

USAs justisminister Merrick Garland kunngjorde torsdag at det er tatt ut føderal tiltale mot alle fire.

Tre av dem, Joshua Jaynes, Kelly Goodlett og Kyle Meany, er tiltalt for å ha forfalsket ransakelsesordren de benyttet da de stormet Taylors hjem, noe som var et brudd på 26-åringens borgerrettigheter.

Den fjerde politibetjenten, Brett Hankison, er tiltalt for overdreven maktbruk ved å ha skutt vilt inn i leiligheten, noe som kostet Taylor livet.

Siden drapet har familien og store deler av samfunnet i USA krevd rettferdighet.