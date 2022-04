ANGREP: Den russiske missilkrysseren «Moskva» sto i brann natt til torsdag etter at den skal ha blitt truffet av ukrainske missiler. Her fotografert i 2021.

USA: Tror flaggskipet «Moskva» ble truffet av to ukrainske missiler

USA tror at det russiske flaggskipet «Moskva», som gikk ned i Svartehavet, ble truffet av to ukrainske missiler.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Onsdag kveld hevdet ukrainske myndigheter at missilkrysseren hadde blitt truffet av to ukrainske Neptun-missiler og sto i brann.

Pentagon ville torsdag ikke slå fast årsaken til brannen, men bekreftet at skipet sto innenfor rekkevidde til missilene.

Fredag ettermiddag sier en ikke-navngitt kilde til nyhetsbyrået Reuters at USA mener skipet ble truffet av ukrainske missiler.

Nyhetsbyrået AFP får de samme opplysningene bekreftet fra en kilde i Pentagon.

Russland bekreftet natt til skjærtorsdag at missilkrysseren brant, men hevdet at detonert ammunisjon om bord var årsaken.

Torsdag kveld bekreftet Russland at skipet sank da det var på vei til Sevastopol på Krim for reparasjoner.

Hevder kaptein omkom

Rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko, hevder på sin Telegram-konto langfredag at kommandøren for det sunkne flaggskipet «Moskva» er blant de døde.

Skipet ble skadet og sank skjærtorsdag.

– Anton Kuprin døde etter eksplosjonen og brannen om bord, påstår han, og legger til at han ikke sørger over tapet av kapteinen ved det enorme russiske krigsskipet.

Pressesekretæren Natalia Gumenyuk ved den ukrainske kystvakten hevder at mannskapet om bord på det russiske flaggskipet «Moskva» ikke klarte å evakuere, ifølge den uavhengige hviterussiske avisen Nexta.

Gumenyuk hevder stormen er årsaken til at Russland ikke klarte å evakuere mannskapet på skipet.

Det skal langfredag holdes en seremoni for det sunkne skipet i Sevastopol, den største byen på den annekterte Krim-halvøya.

KAPTEINEN: Anton Kuprin var sjefen på skipet «Moskva».

Russland har ikke gått ut med tall på omkomne, eller informasjon om hvorvidt noen døde da skipet sank. Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har tidligere meldt at hele mannskapet ved skipet skal ha blitt evakuert.

Gjennom krigens løp har Russland vært tilbakeholdne med tall på antall drepte på sin egen side av konflikten.

Uenige om hendelsesforløpet

Ukraina hevder allerede tidlig onsdag kveld at de traff skipet med to neptun-missiler i et angrep. Russland hevder på sin side det skjedde en ulykke som førte til en brann, hvor våpen og ammunisjon skal ha eksplodert.

Uansett hendelsesforløp er senkningen av «Moskva» et nederlag for Russland, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Skipet spilte en viktig rolle i Russlands krigføring, både som et kommandofartøy, og i sammenheng med luftforsvar, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Dette skyldes at missilkrysseren hadde såkalte overflate-til-luft-missiler, som lot det skyte ned missiler og fly i luften.