ANGREP: Den russiske missilkrysseren «Moskva» sto i brann natt til torsdag etter at den skal ha blitt truffet av ukrainske missiler.

Hevder kapteinen på «Moskva» skal være blant de døde

En rådgiver ved Ukrainas innenriksdepartement hevder kapteinen på den Russiske missilkrysseren «Moskva» er blant flere døde.

Rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko, hevder på sin Telegram-konto langfredag at kommandøren for det sunkne flaggskipet «Moskva» er blant de døde, etter at skipet ble skadet og sank skjærtordag.

– Anton Kuprin døde etter eksplosjonen og brannen ombord, påstår han, og legger til at han ikke sørger over tapet av kapteinen ved det enorme russiske krigsskipet.

Herasjtsjenko siterer også en russisk opposisjonspolitiker og Putin-motstander, som hevder at kun 58 av de 510 i mannskapet ble reddet fra skipet.

Det skal langfredag holdes en seremoni for det sunkne skipet i Sevastopol, den største byen på den annekterte Krim-halvøya.

Bekrefter at skipet sank

Russlands forsvarsdepartement har bekreftet at skipet har sunket. Men de har ikke bekreftet noen tall på hvor mange som er døde.

Russland har heller ikke bekreftet om noen døde da skipet sank.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har tidligere meldt at hele mannskapet ved skipet skal ha blitt evakuert.

Gjennom krigens løp har Russland vært tilbakeholdne med tall på antall drepte på sin egen side av konflikten.

Skipet sto i brann

Den russiske missilkrysseren «Moskva» sto i brann natt til torsdag. Russland og Ukraina er unige om hva som skjedde før brannen startet.

Ukraina hevder de traff skipet med missiler i et angrep. Russland hevder på sin side det skjedde en ulykke som førte til en brann, hvor våpen og ammunisjon skal ha eksplodert.

Uansett hendelsesforløp er senkningen av «Moskva» et nederlag for Russland, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.