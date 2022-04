MASSEGRAV: Flere hundre sivile ukrainere skal ha vært begravd i denne massegraven i Butsja. Bildet ble tatt 4. april, fire dager etter russernes uttrekning.

Ukrainske rettsmedisinere: Fant stålpiler i de døde

Stålpilene ble kjent som franskmennenes brutale og dødelige våpen under første verdenskrig. Nå skal de ha blitt brukt i Butsja.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Da de ukrainske rettsmedisinerne obduserte likene fra Butsja, forstaden til Kyiv, som er blitt kjent verden over som dødens by, gjorde de et overraskende funn.

I flere titalls av likene fant de små, dødelige metallpiler som hadde perforert hode og bryst på ofrene.

– Vi fant flere veldig tynne, spikerlignende gjenstander i kroppen til menn og kvinner, og det samme gjorde flere av mine kolleger i regionen, sier rettsmedisineren Vladyslav Pirovskyj til The Guardians team i Kyiv.

De fleste av likene med metallpiler ble funnet i Butsja og Irpin, oppgir han.

«BARN»: Eierne av denne bilen i Butsja hadde skrevet «barn» i store bokstaver på frontvinduet. Men ble likevel beskutt.

8000 piler i én granat

De små pilene blir kalt fléchetter, fra det franske ordet for «liten pil», og er små, spisse stålprosjektiler som pakkes inn i artillerigranater. Hver pil er rundt 3–4 centimeter lang, og opp mot 8000 av dem kan pakkes inn i én granat.

Når granaten detoneres, spres pilene over et stort område. Når metallpilen treffer et menneske, vil en ofte dele seg og skape to separate sår.

– Det er veldig vanskelig å finne dem i en kropp, de er for tynne, sier rettsmedisiner Pirovskyj.

Den britiske avisen har vist funnene til uavhengige våpeneksperter, som bekrefter at det er fléchetter. Ekspertene slår videre fast at de stammer fra russisk artilleri.

Slik ser stålpilene ut:

(NB! Bildene viser fléchetter funnet i Ukraina, Libanon og Gaza tidligere år, og er ikke fra Butsja.)

1 / 3 UKRAINA 2014: Kirurgene i utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina opererte ut denne stålpilen fra en skadet mann høsten 2014. LIBANON 1999: En skolejente viser frem metallpiler fra israelsk artilleri i den libanesiske byen Tyr september 1999. Mange libanesiske sivile er blitt drept av denne type prosjektiler. GAZA 2009: Flere titalls stålpiler ble funnet i et ødelagt hus i al Mughraqa på Gazastripen januar 2009. forrige neste fullskjerm UKRAINA 2014: Kirurgene i utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina opererte ut denne stålpilen fra en skadet mann høsten 2014.

«Redselsvåpen» under første verdenskrig

Fléchetter er sjeldent i bruk i moderne krigføring. Et unntak er det israelske forsvaret IDF, som har avfyrt stålpiler under militæroperasjoner i Libanon og Gaza.

Under første verdenskrig ble stålpilene derimot hyppig brukt. De ble omtalt som franskmennenes redselsvåpen, og ble sluppet ned fra fly over de tyske troppene. Metallpilene skal ha vært i stand til å trenge gjennom soldatenes stålhjelmer.

USA brukte også metallpiler under Vietnamkrigen, den gang skal de ha vært pakket inn i plastkrus.

Bruken av fléchetter er svært omstridt og blir av flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner omtalt som inhumant. Stålpilene rammer tilfeldig og lemlester alle i sin bane. De skal ikke være spesielt effektive i å ta ut eksempelvis stridsvogner eller bygg, men er svært dødelige for mennesker.

RUINERT: Butsja pleide å være en frodig og trygg forstad 2,5 mil nord for Kyiv. Nå ligger den i ruiner.

«Mest mulig lidelse»

– Det finnes ikke et spesifikt forbud mot akkurat disse stålpilene, men det er ingen tvil om at dette er i strid med det alminnelige forbudet som finnes i krigens folkerett, sier Mads Harlem, advokat og ekspert på folkerett, til VG.

Han viser til at det etter folkeretten er forbudt å bruke våpenprosjektiler, materiell og krigføringsmetoder som vil forårsake overflødig skade og unødvendig lidelse.

– Bruken av disse prosjektilene er også å anse som en krigsforbrytelse etter internasjonal strafferett, og jeg forutsetter at dette blir undersøkt, dokumentert og at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier Harlem.

Folkerettseksperten bekrefter at fléchetter eller stålpiler ikke har vært et stort tema siden første verdenskrig.

– Jeg hadde håpet at verden hadde kommet et stykke videre siden da. Hva er det man ønsker å oppnå med dette? Foruten nettopp det å påføre motparten, og deres sivile, mest mulig lidelse, spør Harlem retorisk.

Da flere titalls lik ble funnet strødd langs gaten i Butsja, flere av dem bakbundet og med kulehull i hodet, sperret verden opp øynene i forskrekkelse. Det er mye som tyder på at akkurat områdene rundt hovedstaden er blitt spesielt brutalt behandlet av de russiske – og angivelig tsjetsjenske – styrkene.

Hos sivile ofre skal det ha blitt funnet spor av klasebomber, en type ammunisjon som er forbudt i over hundre land. Jakten på bevis for å kunne dokumentere mulige krigsforbrytelser er for lengst i gang.

– Du trenger ikke å være en våpenekspert for å forstå at Russland ikke bryr seg om krigens regler i Butsja. Butsja ble omskapt til en tsjetsjensk safari, der de brukte landminer mot sivile, sier forstadens ordfører Anatoliy Fedoruk til The Guardian.