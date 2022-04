MOTSTEMMER: Fra v.: Boris Nemtsov, Aleksej Navalnyj og Vladimir Kara-Murza.

Nå er enda en opposisjonspolitiker borte: − Kvitter seg med alle kritiske stemmer

De tre russiske opposisjonspolitikerne på bildet har én etter én blitt stilnet. En gransking viser at de har blitt forfulgt av de samme agentene fra de hemmelige tjenestene.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Boris Nemtsov (55) ble drept ikke langt fra Kremls murer i 2015.

Aleksej Navalnyj (45) kommer til å sitte mange år i straffeleir etter å ha blitt pågrepet da han kom tilbake til Russland januar 2021.

Sist uke ble også Vladimir Kara-Murza (40) pågrepet og risikerer en lang fengselsdom etter den nye «fake news»-loven.

The Insider, Bellingcat og BBC har i en felles rapport kommet fram til at det var den samme gruppen av «FSB-killere» som forgiftet Navalnyj og Kara-Murza, og som fulgte Nemtsov før han ble skutt og drept.

– Regimet kvitter seg med alle kritiske stemmer og bruker Kara-Murza som avskrekking for at andre skal holde kjeft.

Det sier professor Marianna Muravyeva ved Aleksanteri-instituttet på Universitetet i Helsinki til VG etter sist ukes pågripelse i Moskva.

– Dette er ytterligere et skritt i å stenge ned enhver kritisk stemme under de omstendighetene som er nå, fortsetter professoren.

PÅGREPET FLERE GANGER: Dette bildet er fra en pågripelse av Aleksej Navalnyj under en demonstrasjon i Moskva i 2017.

Forsøkt forgiftet to ganger

Opposisjonspolitikeren er foreløpig satt i varetekt, og det er innledet etterforskning mot ham for brudd på den ferske loven om «fake news» om de russiske væpnede styrker.

Han risikerer en dom på 10 års fengsel, melder The Insider – mens andre medier melder om 15 år som maksimum. The Insider hevder at etterforskerne ikke har klart å formulere nøyaktig hva Kara-Murza har gjort for å «diskreditere hæren».

The Insider har tidligere bevist at Kara-Murza to ganger er forsøkt forgiftet av etterretningstjenesten FSB. Dette hevdet han også selv i et intervju med VG i august 2020. Dette skjedde i 2015 og 2017.

– Spør du en mann som er forsøkt giftmyrdet to ganger om jeg er redd for livet mitt? var hans retoriske spørsmål til VGs journalist den gang.

– Ikke overraskende

– Vladimir Kara-Murza er en veldig kjent publisist og tenker som har motarbeidet og kritisert Putins regime siden starten. Siden han rekker vidt ut til det russiske og internasjonale publikum, er det ikke overraskende at Putin og regimet ser på ham som en trussel, mener Marianna Muravyeva.

– Putins regime har stengt ned for enhver form for opposisjon og protest det siste tiåret – og det har eskalert med krigen i Ukraina. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse at Kara-Murza ble siktet, fortsetter professoren.

– Mot diktatur

– Regimet i Moskva beveger seg mer og mer mot diktatur, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

– Med stadig flere opposisjonelle i fengsel eller landflyktighet, var Kara-Murza nå et viktig ansikt, fortsetter Sangadzhieva.

Beskyldningene mot Kara-Murza kommer som følge av at han snakket for amerikanske politikere i mars i år. Han snakket der engelsk. Deler av det han sa, er lagt ut på YouTube.

Kara-Murza var en nær venn av John McCain og var en av dem som bar kisten i begravelsen til den tidligere presidentkandidaten.

Vladimir Kara-Murza og kona Yevgenia i begravelsen til John McCain i Washington DC i august 2018.

Inna Sangadzhieva mener at journalistutdannede Kara-Murzas betydning for Kreml-kritikerne har vært stor den siste tiden:

– Han har vært uredd, snakket tydelig og fremmet kravet om sanksjoner overfor amerikanske myndigheter. Han er en sterk stemme for den russiske opposisjonen.

– Viser sitt sanne ansikt

– At han nå blir pågrepet er ikke veldig overraskende. Men det bekrefter bare at regimet i Moskva har tatt av masken og viser sitt sanne ansikt.

– Han har våget å utfordre regimet helt til han ble fengslet. Det russiske regimet arresterte Aleksej Navalnyj, lederen for opposisjonen og Putins utfordrer. De forsøker videre å fjerne og lamme kjente ledere som Vladimir Kara-Murza. Det er fortsatt noen få representanter for opposisjonen som er synlige med kritikk, som velger å være i Russland, for eksempel Ilja Jasjin, Lev Sjlosberg, Julia Galjamina, Marina Litvinovtisj og Viktor Vorobjev, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.