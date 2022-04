UNDER ANGREP: Røyk stiger opp fra den vestukrainske byen Rubizjne etter en rekke russiske angrep på militær infrastruktur 18. april. Flere skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AFP

Russlands storoffensiv i Øst-Ukraina: − Mariupol er blitt nesten en besettelse

«Slaget om Donbas» er i gang. Nå begynner en utholdenhetskamp mellom russiske og ukrainske styrker, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø.

At det neste store slaget i Ukraina vil stå i Donbas, har vært sagt og gjentatt lenge.

Nå har slaget startet, ifølge ukrainske myndigheter.

– Det er helvete, sier guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Gajdaj, mandag ifølge BBC.

– Offensiven har begynt, den vi har snakket om i ukevis. Det er konstante kamper i Rubizjne og Popasna, og andre fredelige byer.

Donbas-regionen, som ligger sørøst i Ukraina og omfatter de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, er viktig for Russland av flere grunner.

– Tydelig at de har startet offensivens

Russland invaderte Ukraina 24. februar. I løpet av krigens 54 dager har russiske styrker mislykkes i å ta kontroll over store, strategiske byer som hovedstaden Kyiv og den østlige byen Kharkiv, landets nest største by.

I slutten av mars erklærte russiske myndigheter at de ville trekke seg ut av Kyiv og andre områder nord i Ukraina for å konsentrere seg om Donbas-regionen.

– Det begynte i natt med artilleribeskytning ved hovedlinjen på fronten her. Det er tydelig at de har startet offensiven, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til VGTV i et intervju tirsdag morgen.

Byene Izium og Dnipro er utpekt som de neste målene for russiske styrker.

Izium betegnes som «inngangsporten» til Donbas-området. Innbyggerne der frykter byen deres blir det neste Butsja, byen utenfor Kyiv der funnene av minst 400 sivile drepte sjokkerte hele verden.

Mariupol: – Besettelse for Russland

I tillegg er den strategisk viktige havnebyen Mariupol et viktig mål. Byen har vært beleiret av russiske styrker i mange uker, og FN har beskrevet den humanitære situasjonen som katastrofal.

– Hvorfor har Russland brukt så mye tid på Mariupol?

– Til å begynne med var det for å få denne landkorridoren til Krim. For å få en trygg landkorridor må du fjerne ukrainsk motstand, sier Ydstebø, som legger til at Mariupol har vært en ukrainsk støtteby lenge.

– Sånn sett har byen fått en slags legendarisk status på ukrainsk side, som et symbol for ukrainsk forsvar. På russernes side har byen blitt nesten en besettelse, at den byen skal vi ta, sier oberstløytnanten.

UNDER ANGREP: Stålverket i Mariupol skal ha fått hard medfart etter at russiske styrker intensiverte angrepene mot havnebyen.

Fordi ingen medier har tilgang til Mariupol, er det svært begrenset informasjon som kommer ut av havnebyen. Ifølge ukrainsk side har 1000 sivile tilflukt sammen med soldatene under det gigantiske stålverket Azovstal i Mariupol.

– Ukraina har det moralske overtaket

Først kommer russiske styrker til å angripe områdene de sikter seg inn på missiler og artilleriangrep, forklarer Ydstebø. Deretter vil de sende inn bakkestyrker.

Én av grunnene til at Russland mislyktes i å ta kontrollen over Kyiv i en lynkrig, var ifølge fagpersoner dårlig koordinering og planlegging fra russisk side.

Ydstebø sier han forventer at russerne klarer å samarbeide bedre nå første fase av krigen.

– Det er det de har jobbet med her, sier han, men legger til at det er usikkert i hvor stor grad russerne klarer å tilpasse seg den ukrainske hæren «som er veldig tilpasningsdyktig».

– Om denne operasjonen skal gå i månedsvis, må begge sider ha nok personell og materiell, sier oberstløytnanten.

I FORSVARSPOSISJON: Ukrainske soldater står klare ved frontlinjen i Izium-distriktet i regionen Kharkiv, øst i Ukraina, 18. april.

Russland sliter fortsatt med moralen, ifølge Ydstebø.

– [Ukrainerne] har absolutt det moralske overtaket, sier han.

– Kan det avgjøre krigen?

– Det er i hvert fall en faktor som er med på å avgjøre krigen.